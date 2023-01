Lambrecht verbot offenbar Leopard-Bestandsaufnahme - um Scholz zu retten?

Von: Victoria Krumbeck

Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte die Bestandsaufnahme der Kampfpanzer Leopard 2 an. Angeblich hatte Christine Lambrecht die Zählung der Panzer verhindert.

München - Die Frage, ob Deutschland Kampfpanzer des Typs Leopard-2 an die Ukraine schicken wird, bleibt ungeklärt. Am Freitag (20. Januar) traf sich die Ukraine-Kontaktgruppe im US-Luftstützpunkt Ramstein, um über die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland zu sprechen. Das Ergebnis ist für manche Beobachter wie FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ernüchternd, denn Deutschland wird vorerst keine Kampfpanzer liefern. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat jedoch eine Prüfung der Bestände von Leopard-Panzern veranlasst. Offenbar hatte seine Amtsvorgängerin Christine Lambrecht (SPD) eine solche Bestandsaufnahme nicht zugelassen.

Ukraine-Krieg: Lambrecht soll Bestandsaufnahme von Leopard 2 verhindert haben

Die Ukraine wartet immer noch auf eine Antwort der Bundesregierung. Doch diese wird weiterhin hinausgezögert. Pistorius kündigte am Freitag an, die Bestände der Leopard-Panzer in Deutschland prüfen zu lassen. Lambrecht habe diesen Schritt trotz fast einem Jahr Krieg nicht eingeleitet. Noch vor ihrem Rücktritt solle sie die Bestandsaufnahme der Leopard-Panzer 1 und 2 nicht zugelassen haben. Das berichtete der Business Insider und beruft sich auf die Aussagen von mehreren Quellen aus dem Verteidigungsministerium. Zudem habe das Verteidigungsministerium zu Lambrechts Zeiten eine solche Zählung selbst vorgeschlagen.

Der Grund für die fehlende Zählung? Angeblich sollte damit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geschützt werden. Denn eine Bestandsaufnahme der Kampfpanzer hätte ihn in der Lieferentscheidung zusätzlich unter Druck gesetzt. Wenn herausgekommen wäre, dass eine solche Zählung stattfindet, dann hätte dies die Bereitschaft der Bundesregierung signalisiert, die Panzer an die Ukraine zu liefern. Um diesen Eindruck zu vermeiden, gab es keine Zählung, wie es aus dem Verteidigungsministerium heißen soll. Außerdem habe das Kanzleramt bis dahin keinen Prüfungsauftrag an das Verteidigungsministerium gegeben.

Leopard-2-Panzer für die Ukraine: Scholz könnte in Erklärungsnot raten

Wenn dieses Kalkül zutreffen sollte, wäre es eine erneute erklärungsbedürftige Situation, in die sich die ehemalige Verteidigungsministerin gebracht hätte. Doch auch Scholz müsste die späte Zählung der Panzer erklären. Zumal die Länge des Krieges in der Ukraine im Februar schon fast ein Jahr erreicht. Und auch die Ukraine bittet Deutschland seit Monaten nach Leopard-2-Panzern. Ohne ein genaues Wissen über den Bestand der Panzer kann jedoch keine Entscheidung über dessen Lieferung erfolgen.

Von der langen Antwortzeit sind nicht nur die Ukraine und ihre Verbündeten genervt. Die Opposition ist entrüstet und auch in der Ampel steigt der Missmut. Allen voran die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), die in einem ZDF-Interview sagte, dass Deutschland in Ramstein „leider gerade versagt“ habe. (vk)