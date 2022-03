Ukraine-Krieg: Lawrow äußert sich skeptisch zu Präsidententreffen

Russischer Außenminister Sergej Lawrow sieht Treffen von Putin mit Selenskyj skeptisch.

Moskau - Ein solches Gespräch dürfe kein Selbstzweck sein, sagte Lawrow am Mittwoch in Moskau nach einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavosoglu. Es sei nur möglich, wenn es darum gehe, konkrete Vereinbarungen zwischen Russland und der Ukraine zu besiegeln. Selenskyj hat mehrmals ein Treffen mit Putin angeboten.

Der türkische Politiker Cavosoglu betonte die Bereitschaft der Türkei, einen solchen Gipfel zu organisieren. Er forderte erneut eine dauerhafte Waffenruhe. Das «Blutvergießen und die Tränen» müssten gestoppt werden. «Kriege haben keine Gewinner, und Frieden hat keinen Verlierer», sagte er. Die Türkei bemühe sich weiter um Dialog. Er betonte, dass Ankara gute Beziehungen zu Kiew und Moskau unterhalte. Am Donnerstag will sich Cavosoglu in der Ukraine mit seinem Kollegen Dmytro Kuleba treffen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj will mehr militärische Unterstützung und weitere Sanktionen gegen Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses mehr militärische Unterstützung des Westens und neue Sanktionen gegen Russland gefordert. Es brauche «konstant jede Woche neue Sanktionspakete bis die russische Militärmaschine stoppt», forderte Selenskyj am Mittwoch per Videolink aus Kiew vor US-Senatoren und Kongressabgeordneten. Es müsse Sanktionen gegen «alle» russischen Politiker, Abgeordnete und hohe Beamte geben, die sich nicht gegen den Krieg stellten, sagte er einer englischen Übersetzung zufolge. Eine Rede vor beiden Kammern des Kongresses zu halten gilt als besondere Ehre.

Selenskyj dankte den USA für die bisher bereits geleistete Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte, inklusive Ausbildung von Soldaten und Waffenlieferungen. Die Ukraine brauche im Kampf gegen das russische Militär aber noch mehr Unterstützung, darunter Flugabwehrsysteme und ähnliche Waffen, forderte Selenskyj. «Sie wissen, wie viel auf dem Schlachtfeld von der Fähigkeit abhängt, Flugzeuge einzusetzen», sagte er. Selenskyj bat dabei auch explizit um das S-300 Flugabwehrsystem russischer Bauart. Der Nato-Staat Slowakei, mit der Hauptstadt Bratislava verfügt noch über solche Systeme. Die Bundeswehr begann unterdessen am Mittwoch mit der Verlegung des Flugabwehrraketensystems Patriot US-amerikanischer Bauart in die Slowakei. Dies könnte als Ersatz dienen, falls die Slowakei ihre S-300 Systeme an die Ukraine abgeben sollte.

Die US-Regierung hat die Ukraine seit Anfang vergangenen Jahres mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar Militärhilfen und Waffenlieferungen unterstützt - davon 550 Millionen Dollar seit Beginn des russischen Angriffskriegs. US-Medienberichten zufolge wollte Biden noch an diesem Mittwoch weitere Militärhilfen in Höhe von 800 Millionen US-Dollar ankündigen. Andere Länder, darunter auch Deutschland, haben der Ukraine ebenfalls bereits Waffen geliefert oder zugesagt, darunter auch Flugabwehrraketen und Panzerabwehrlenkwaffen.

Moskau fordert USA zu Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine auf

Russland hat die USA mit Nachdruck aufgefordert, ihre Waffenlieferungen an die Ukraine zu beenden. Washington müsse aufhören, «Neonazis» und «Terroristen» in Kiew zu unterstützen, sagte Russlands Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew der Agentur Tass zufolge bei einem Telefonat mit dem Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan. Auch die Unterstützung bei der Einreise ausländischer Kämpfer in die Ukraine müsse gestoppt werden. Solche Schritte führten nur zu einer Eskalation der Lage, sagte Patruschew am Mittwoch den Angaben zufolge.

Russland behauptet, in der Ukraine kontrollierten «Neonazis» die Regierung und nennt als ein Ziel seines Angriffskriegs die «Entnazifizierung» des Nachbarlandes. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat jüdische Wurzeln.

Litauen spricht sich für EU-Beitritt der Ukraine aus

Litauen will sich weiter für eine zügige Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union starkmachen. «Wir werden sicherlich nicht ruhen und immer wieder auf dieses Thema zurückkommen», sagte Staatspräsident Gitanas Nauseda der Agentur BNS zufolge am Mittwoch in Vilnius. «Der Ukraine könnte der Kandidatenstatus verliehen werden, und ich denke, wir könnten sicherlich einen solchen Konsens finden. Aber wir müssen die verbleibenden Reste der Skepsis in der Europäischen Union überwinden», sagte der Staatschef des baltischen EU- und Nato-Landes.

Litauen gilt international als Fürsprecher der Ukraine. Deren Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt angesichts des russischen Angriffskriegs auf eine EU-Mitgliedschaft seines Landes und hat ein Beitrittsgesuch unterzeichnet. Doch EU-Länder wie etwa Deutschland sind dagegen, den Ukrainern eine schnelle Aufnahme in die Staatengemeinschaft in Aussicht zu stellen. Nauseda äußerte sich zudem aufgeschlossen zum Vorschlag Polens für eine Friedensmission für die Ukraine. «Wir müssen heute für alle Vorschläge offen sein, egal wie schwierig sie auf den ersten Blick erscheinen mögen», sagte er. Eine solche Mission könnte etwa in Betracht gezogen werden könne, um humanitäre Korridore zu sichern.

Positiv äußerte sich das litauische Staatsoberhaupt auch zur Reise der Ministerpräsidenten von Polen, Tschechien und Slowenien nach Kiew. «Ich sehe die Sinnhaftigkeit solcher Besuche», sagte Nauseda. Er sei bereit, einen gemeinsamen Besuch mit Präsidenten anderer westlicher Länder in der Ukraine zu organisieren. (dpa)