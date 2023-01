Plötzlich Luftabwehrsysteme mitten in Moskau: Was hinter Putins Verteidigungswaffen stecken könnte

Von: Stefanie Fischhaber

Teilen

Russische Flugabwehrtechnik als Exponate bei einer Ausstellung © Imago

Berichten zufolge stellt Moskau Flugabwehrsysteme auf. Der Kreml gab bislang keine offizielle Erklärung ab. Was hinter der Aufrüstung stecken könnte.

Moskau - Rüstet sich Moskau für einen westlichen Angriff im Ukraine-Krieg? Im Netz wurden Bilder und Videos von Flugabwehrsystemen in der Hauptstadt Moskau geteilt. Eine offizielle Erklärung gibt es noch nicht, der Kreml wollte sich bislang nicht zu dem Thema äußern. Experten vermuten, dass eine Propaganda-Aktion dahinter steckt.

Putin rüstet in Moskau auf: Luftabwehr mitten in der Hauptstadt

Auf Twitter wurden vergangene Woche zahlreiche Bilder und Videos geteilt, auf denen Flugabwehrsysteme zu sehen sind, die auf Verwaltungsgebäuden und in Wohngebieten installiert wurden. Unter anderem gibt es bislang nicht verifizierte Bilder, die den Aufbau einer Flugabwehrstellung auf dem Dach des russischen Verteidigungsministeriums zeigen sollen.

Das Nachrichtennetzwerk Nexta teilte ein Video, auf dem die Installation des Systems auf einem Verwaltungsgebäude zu sehen sein soll. Die mehrere Tonnen schwere Flugabwehr wurde mit einem Kran auf das Gebäude gehoben. Ein Video, das der ukrainische Politiker Anton Gerashchenko auf Twitter teilte, zeigt die Abwehr in der Kreisstadt Odintsovo, die rund zehn Kilometer von Moskau entfernt liegt.

Rüstet sich Moskau vor einem Angriff? Kreml äußert sich nicht

Bei den Systemen soll es sich um russische Flugabwehrsysteme des Typs Panzir-S handeln. Diese Raketen-Abwehr wird für Kurzstrecken verwendet, sie bekämpft Luftziele in einer Entfernung von zwanzig Kilometern und dient zur Abwehr von Flugzeugen, Hubschraubern und Marschflugkörpern. Demnach würden die Abwehrsysteme nur zum Einsatz kommen, wenn Moskau direkt angegriffen wird.

„Was geschieht hier?“, fragt sich Gerashchenko unter dem Video. Der Kreml wollte sich dazu bislang nicht äußern. „Hier würde ich Sie völlig an das Verteidigungsministerium verweisen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow auf Nachfrage von Journalisten am Freitag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Das Ministerium sei für alle Sicherheitsfragen verantwortlich

Spekulationen über Raketenabwehr in Moskau: Provokation oder Sicherheitsmaßnahme?

Im Netz und bei Experten kursieren verschiedene Spekulationen über das russische Vorhaben. Kremlnahen Bloggern zufolge zeige der Aufbau der Raketensysteme in Moskau, dass die russische Militärführung über Angriffe auf die Stadt besorgt sei. Wie ntv berichtet, erklärte der russische Journalist Alexander Kots, dass die russische Führung alle Risiken genau kenne und wisse, dass Schläge gegen Moskau und andere Regionen nur eine Frage der Zeit seien. „Es ist gut, mit der Planung im Voraus zu beginnen und nicht erst nach den ersten Schlägen“, zitiert ntv den Kriegs-Befürworter.

Da die militärische Aufrüstung in Moskau zeitnah zum Treffen der westlichen Verteidigungsminister auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland stattfand, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine Provokation Putins handeln könnte. So könnte Putin dem Westen durch die Luftabwehr Kampfbereitschaft signalisieren.

Experte erklärt Aufrüstung in Moskau: Propaganda-Aktion

Am wahrscheinlichsten ist allerdings, dass es sich um Propaganda handelt. Zum einen demonstriert Putin mit den Abwehrsystemen Geld und seine technischen Fähigkeiten. Wie der Sicherheitsexperte Nico Lange gegenüber Bild erklärte, hat die Aufstellung der Raketenabwehr noch einen weiteren Vorteil für Putin.

„Es gibt keinen vernünftigen militärischen Grund für diese Flugabwehr-Systeme. Möglicherweise ist es eine Propaganda-Aktion, um so zu tun, als sei Moskau tatsächlich von der Nato bedroht“, erklärte Lange. Indem Putin einen bevorstehenden Angriff des Westens auf sein Land inszeniert, steige die Rechtfertigung für eine landesweite Mobilmachung in der Bevölkerung. (sf mit dpa)