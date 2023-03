Plötzlich sollen russische Unternehmen eigene Luftabwehrsysteme kaufen

Von: Marcus Giebel

Angst vor Luftschlägen: Russland rüstet sich vor Angriffen der Ukraine auf eigenes Territorium. (Symbolbild) © IMAGO / Pacific Press Agency

Russlands Führung befürchtet offenbar Vergeltungsschläge aus der Luft auf Einrichtungen auf eigenem Territorium durch die Ukraine. Deshalb erfolgt eine Warnung an die Unternehmen.

Moskau – Russland rüstet sich offenbar dafür, dass auch das eigene Territorium vermehrt zum Ziel von Angriffen werden könnte. Die Ukrainer werden von ihren Verbündeten aus dem Westen mit immer besseren Waffensystemen ausgestattet und könnten auch Ziele jenseits der Grenze ins Visier nehmen. Womöglich nicht nur militärische, glaubt Moskau.

Russland befürchtet Luftbeschuss aus der Ukraine: Unternehmen sollen sich selbst rüsten

Um dem vorzubeugen, hat die Staatsduma den Unternehmen empfohlen, sich Luftabwehrsysteme zuzulegen, wie die Moscow Times berichtet. Andrej Kartapolow, Leiter des Verteidigungsausschusses im russischen Unterhaus, riet den Konzernen demnach dazu, sich auf diesem Weg selbst auf die Bekämpfung von Drohnen vorzubereiten, da die Mittel des Verteidigungsministeriums „auf die Absicherung wichtiger staatlicher und militärischer Einrichtungen konzentriert sind“.

Die Politik setzt also auf ihre Art Prioritäten. Glaubt man dem im deutschen Weimar geborenen General, gibt es „relativ kostengünstige Drohnenabwehrmaßnahmen, die jedes Unternehmen, das etwas auf sich hält, kaufen und an seinen Einrichtungen anbringen kann“.

Kartapolow warnte auch, dass die russischen Luftverteidigungszonen sowohl dem NATO-Geheimdienst als auch dem ukrainischen Militär bekannt sind. Der 59-Jährige ergänzte demnach: „Das heißt, sie wissen ungefähr, wo sich unsere Luftverteidigungsanlagen befinden, und es ist durchaus möglich, eine Drohne entlang der Route zu starten, sodass sie nicht nur das Gelände umkreist, sondern auch die gleichen Luftverteidigungsgebiete umgeht.“

Greift Ukraine Russland aus der Luft an: Bürger lassen sich Bunker bauen

Bereits im Februar hatte das russische Portal 66.ru berichtet, im Land würden immer mehr Familien einen Bunker für sich bauen lassen. Zudem sei die Zahl der Angebote durch Unternehmen, aber auch durch Privatpersonen gestiegen. Die Kosten würden in der Regel zwischen einer Million und zehn Millionen Rubel schwanken, was umgerechnet zwischen 12.000 und 120.000 Euro sind.

The New Voice of the Ukraine verwies zudem auf in russischen Medien kursierende Fotos von Luftabwehrsystemen auf Gebäudedächern in und um Moskau. Auch in der Nähe der Putin-Residenz Nowo-Ogarjowo sollen entsprechende Systeme aufgestellt worden sein. So will auch der Kreml-Chef sich und seine Liebsten schützen. (mg)