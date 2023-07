„Als würde man Lada mit Mercedes vergleichen“: Ukrainische Piloten führen verzweifelten Luftkampf

Von: Christian Stör

Ein Mil-Mi-8-Hubschrauber war auch beim Nato-Gipfel im Juli 2023 in Vilnius zu sehen. © Karolis Kavolelis/Imago

Die russische Luftüberlegenheit im Ukraine-Krieg macht Kiew schwer zu schaffen. Ein Pilot schildert die Sorgen und Nöte.

Kiew/Frankfurt - Die Gegenoffensive der Ukraine kommt kaum voran. Das hat zwei Gründe. Am Boden sind es vor allem die riesigen russischen Minenfelder, die das Vorankommen der eigenen Truppen im Ukraine-Krieg behindern. Mindestens genauso schwer aber wiegt die fehlende Luftunterstützung.

„Viele Menschen sterben jeden Tag - viele. Und das nur, weil keine Entscheidung getroffen wurde“, klagte der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj Ende Juni in einem Interview mit der Washington Post mit Blick auf die bisher nicht gelieferten westlichen Kampfflugzeuge. Nur mit westlichen Kampfjets könne die russische Luftüberlegenheit gebrochen werden. Bisher kämpft die ukrainische Luftwaffe mit veralteten Kampfflugzeugen aus sowjetischer Produktion.

Ukraine ist in der Luft Russland deutlich unterlegen

Wie schlimm die Lage in der Luft für die Ukraine wirklich ist, macht ein Interview deutlich, das ein ukrainischer Pilot jetzt der britischen Sonntagszeitung Sunday Times gegeben hat. Die Luftwaffe der Ukraine sei klar unterlegen, sagte der Major. Die Ukraine habe Russland in der Luft nichts entgegenzusetzen.

Konkret ging der Pilot auf die Einsätze um Bachmut ein. Sein Team müsse dabei gegen einen weitaus besser ausgestatteten Gegner kämpfen. Tatsächlich muss sein Team den Angaben zufolge auf veraltete Mil-Mi-8-Hubschrauber sowjetischer Bauart zurückgreifen, ein Modell, das Ende der 1960er Jahre in Dienst gestellt wurde. Der Pilot klagte auch über fehlende Munition. Seine Crew fliege deshalb nur eine Mission pro Tag.

Der Ukraine fehlen moderne Hubschrauber und Kampfjets

Russland verfügt im Gegensatz dazu über den modernen Hubschrauber Kamow Ka-52, der hauptsächlich für heftige Gefechte konzipiert ist. Ein Mil-Mi-8 ist einst für den Truppentransport entwickelt worden. „Die Russen verstehen, dass wir ihnen in der Luft nichts anhaben können“, sagte der Pilot. Die Hälfte seiner Einheit sei bereits getötet worden.

Das Problem sei nicht nur auf Hubschrauber beschränkt. Die Lage bei den Kampfflugzeugen sei genauso verheerend. „Die russischen Jets sind von viel besserer Qualität als unsere“, so der Major. „Es ist, als würde man einen Mercedes mit einem Lada vergleichen.“ Der Lada galt zu Sowjetzeiten als „Fahrzeug für jedermann“, das den Ruf hatte, billig, sperrig und unzuverlässig zu sein.

Ukrainische Piloten zur Ausbildung an F-16-Kampfjets bereit

Inzwischen ist die erste Gruppe ukrainischer Piloten zum Training an den Kampfjets vom Typ F16 im Ausland bereit. „Wir warten, dass die erste Gruppe ausreist und dann folgt die zweite“, sagte Luftwaffensprecher Jurij Ihnat am Montag (17. Juli) im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Ukraine. Insgesamt sollen mehrere Dutzend Ukrainer an den Kampfjets des US-Typs ausgebildet werden. Technisches Personal werde ebenfalls geschult. (cs)