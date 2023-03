Ukraine-Krieg: Lukaschenko ruft zu Waffenruhe „ohne Vorbedingungen“ auf

Alexander Lukaschenko © Iranian Presidency Office/IMAGO

Alexander Lukaschenko, belarussischer Präsident, hat in einer Rede zu einer Waffenruhe „ohne Vorbedingungen“ in der Ukraine aufgerufen.

Minsk in Belarus - „Es muss jetzt aufhören, bevor es noch weiter eskaliert“, sagte Lukaschenko am Freitag in einer Rede an die Nation. „Alle territorialen Fragen, Wiederaufbau, Sicherheit und andere Themen sollten und können am Verhandlungstisch geklärt werden“, sagte der enge Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Lukaschenko sprach von einem „Risiko“, dass er mit der Forderung nach einem Ende der Kampfhandlungen eingehe, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Gleichzeitig warf der belarussische Präsident den „USA und ihren Satelliten“ vor, einen „umfassenden Krieg“ in der Ukraine entfesselt zu haben. Aufgrund der westlichen Unterstützung für Kiew „lauert ein dritter Weltkrieg mit nuklearen Bränden am Horizont“, sagte Lukaschenko in der im Fernsehen übertragenen Rede. bur/ma/ju