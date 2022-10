„Wegen Einkesselungsgefahr“: Russland gibt Lyman auf - Putins Truppen ziehen sich zurück

Von: Christina Denk

Die ukrainischen Truppen scheinen erneut Gebietsgewinne in der Ostukraine zu verzeichnen. Lyman soll fast vollständig eingekesselt sein. Der News-Ticker.

Ukraine umkesselt Lyman : 5000 russische Soldaten sollen laut ukrainischen Angagebn eingeschlossen sein.

umkesselt : 5000 russische Soldaten sollen laut ukrainischen Angagebn eingeschlossen sein. Rückeroberung im Ukraine-Krieg : Den Russischen Soldaten wird der Rückzug verwehrt.

im : Den Russischen Soldaten wird der verwehrt. Dieser News-Ticker zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 1. Oktober, 16.35 Uhr: Russland hat in einer weiteren Niederlage gegen die ukrainische Armee die strategisch wichtige Stadt Lyman im Gebiet Donezk aufgegeben. Die Streitkräfte seien wegen der Gefahr einer Einkesselung abgezogen worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag in Moskau. Zuvor hatten ukrainische Behörden von rund 5000 eingekesselten russischen Soldaten gesprochen (siehe Erstmeldung).

Angriff auf Zivilisten im Ukraine-Krieg: 20 Tote nach erneutem Beschuss von Autokonvoi

Update vom 1. Oktober, 16.00 Uhr: Die ukrainischen Behörden haben Russland vorgeworfen, erneut einen Autokonvoi mit Zivilisten beschossen zu haben. Nahe der Stadt Kupjansk wurden 20 Menschen bei einem Angriff getötet. Die Zivilisten hätten versucht, sich vor russischen Angriffen in Sicherheit zu bringen, teilte der ukrainische Gebietsgouverneur Oleh Sinegubow am Samstag im Nachrichtenkanal Telegram mit. „Das ist eine Grausamkeit, die keine Rechtfertigung hat.“ Die Angaben zu den Toten seien vorläufig. Ermittler und Experten seien zu der Stelle im Gebiet Charkiw gefahren, um den Fall zu untersuchen, teilte Sinegubow weiter mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Erst am Freitag waren bei einem Raketenangriff auf einen zivilen Autokonvoi in der südukrainischen Stadt Saporischschja nach ukrainischen Angaben 30 Menschen getötet worden. Mehr als 100 Menschen wurden laut jüngsten Polizeiangaben vom Samstag verletzt.

Rückeroberung im Donbass: Ukraine meldet 5000 eingekesselte Soldaten

Erstmeldung vom 1. Oktober: Lyman – Nahe der Stadt Lyman steht, ukrainischen Angaben zufolge, ein wichtiger Schritt bevor. Die ukrainischen Truppen meldeten, rund 5000 russische Soldaten eingekesselt zu haben. Eine solche Zahl an eingekesselten Russen habe es überhaupt noch nicht gegeben in dem Ukraine-Krieg, sagte Serhij Hajdaj, der ukrainische Verwaltungschef für Luhansk. Es seien fast alle Zugänge blockiert.

Ukraine umzingelt Soldaten nahe Lyman: Russischen Rekruten wird Rückzug verwehrt

Auf Twitter verbreitet sich ein Video, das ukrainische Soldaten am Stadtrand von Lyman zeigt. Sie schwenken die ukrainische Flagge – ohne sichtbaren Widerstand. Der Donzker Separatistenführer, Denis Puschilin, hatte bereits am Freitag die fast komplette Einschließung von Lyman eingestanden. Westliche Militärexperten gehen davon aus, dass die Stadt in den nächsten Tagen komplett befreit wird. Das Institute for the Study of War sprach am Freitag von einer erwarteten Einnahme innerhalb von 72 Stunden.

Die Besetzer aus Russland hatten ihre Vorgesetzten gebeten, nach Möglichkeit aus dem Gebiet herauszukommen, berichtet der ukrainische Verwaltungschef Hajdaj. Sie erhielten eine Abfuhr. „Sie haben jetzt drei Handlungsmöglichkeiten: Entweder können sie versuchen auszubrechen oder sie ergeben sich. Oder sie sterben alle zusammen. Da sind von ihnen etwa 5000, eine genaue Zahl gibt es nicht“, so der Hajdaj. Die New York Times hatte vor einer Woche berichtet, dass Präsident Wladimir Putin sich zunehmend selbst in Entscheidungen an der Front einmischt und Soldaten den Rückzug verwehrt.

Ukraine-Krieg: Lyman könnte Ausgangspunkt für weitere Eroberungen sein

Lyman gilt als strategisch wichtige Stadt im Ukraine-Krieg. Über Monate diente sie als Logistik- und Transportknotenpunkt der russischen Soldaten, so ntv. Zudem öffnet die Eroberung Lymans, das in der ostukrainischen Region Donezk liegt, den Weg nach Swatowe und Kreminna und damit tief in das anliegende Gebiet Luhansk hinein. Luhansk und Donezk sind seit dem Sommer weitgehend unter russischer Kontrolle. Wladimir Putin hatte die Regionen am Freitag (30. September) offiziell annektiert. Der Westen reagierte mit Sanktionen auf den „brutalen Expansionismus“.

Seit Anfang September meldet die Ukraine Geländegewinne im Süden und Osten der Ukraine. Russische Militärblogger befürchten in Lyman nun einen ähnlich Ausgang wie in Balaklija. Mit der Rückeroberung von Balaklija haben die ukrainischen Truppen eine Großoffensive im Gebiet Charkiw begonnen, infolge derer Kiew fast das ganze Gebiet wieder unter seine Kontrolle brachte und die russischen Truppen zu einem hastigen Rückzug zwang. Indes hat Russland offenbar den Chef des Atomkraftwerks in Saporischschja gekidnappt. (chd/dpa)