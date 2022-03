Maischberger-Gast mutmaßt: Putin will es den „USA mal so richtig“ zeigen

Ukraine-Krieg

Sandra Maischberger sucht in ihrem Talk im Ersten nach Ideen für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs. Ihre Gäste zeichnen ein düsteres Bild von der Zukunft der weltpolitischen Lage.

Berlin – Nina Lwowna Chruschtschowa, die Urenkelin des ehemaligen sowjetischen Staatschefs Nikita Chruschtschow, der von 1953 bis 1964 an Spitze der UdSSR stand, warnt bei „Maischberger. Die Woche“* vor der Unberechenbarkeit des russischen Präsidenten Wladimir Putin*. Bei der Frage der Moderatorin nach einem möglichen Einsatz von atomaren Waffen gibt Chruschtschowa eine bedrückende Antwort: „Putin ist so verärgert – momentan kann ich nichts ausschließen!“

Chruschtschowa, die inzwischen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt und in New York als politische Wissenschaftlerin für Internationale Beziehungen arbeitet, sieht eine Parallele zu dem totalitären Diktator Josef Stalin, der in Europa Millionen Menschen deportierte, ermordete, verhungern ließ, nennt den „Größenwahn“, den auch Putin befallen habe, beide seien im Laufe der Zeit „immer paranoider“ geworden. Auch die offene Bewunderung Putins für seinen Vorgänger, die Rhetorik des russischen Präsidenten, wenn er von „fünfter Kolonne“ oder „Selbstreinigung“ spreche, erinnere an die düstere Vergangenheit.

Die Wissenschaftlerin glaubt nicht, dass Putin durch den Westen noch zu „irgendwas“ zu bewegen sei. Der Russe habe seinen Krieg von langer Hand geplant, er strebe nun ein imperialistisches „panslawisches Reich“ an und wolle das „Rad der Geschichte zurückdrehen“ und, so Chruschtschowa, es den „USA mal so richtig“ zeigen.

„Maischberger. Die Woche“ - diese Gäste diskutierten mit:

Dr . Nina Lwowna Chruschtschowa - Professorin an der New School University in New York

. - Professorin an der New School University in New York Wolfgang Richter - ehemaliger Oberst der Bundeswehr

- ehemaliger Oberst der Bundeswehr Gerhart Baum (FDP*) - ehemaliger Bundesinnenminister

Als Experten:

Georg Restle - Moderator und Redaktionsleiter von Monitor

- Moderator und Redaktionsleiter von Monitor Eva Quadbeck - Stellvertretende Chefredakteurin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

Stellvertretende Chefredakteurin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Alev Doğan - Chefreporterin von The Pioneer

Der ehemalige Oberst und Ex-Fallschirmjäger Wolfgang Richter will dagegen die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass es eine für Putin „gesichtswahrende“ Lösung geben könnte. Einen Wandel könnte die Lage in der Ukraine bringen. Putin, führt Richter aus, habe bereits „über die Hälfte seiner Soldaten“ in der Ukraine im Einsatz*, die sozialen Einschnitte könnten zu einem „innenpolitischen Risiko für Putin werden“.

„Maischberger. Die Woche“: Früherer Oberst der Bundeswehr befürchtet einen blutigen Stellungskrieg in der Ukraine

Doch für einen Frieden mit dem Kriegstreiber, das sieht auch Richter, wäre vermutlich ein hoher Preis zu zahlen: Eine komplett „neue Sicherheitsordnung“, ein „eiserner Gürtel“, der sich durch Europa vom „Nordkap bis zum Schwarzen Meer“ ziehe, sagt der deutsche Militär. Wenn es dagegen zu keiner Einigung kommen wird, befürchtet Richter für die nächsten Wochen einen „Stellungskrieg“ und schildert ein blutiges Szenarium, in dem es dann nur noch darum ginge, zu töten und die Frage, wer länger „mehr Verluste aushalten“ könne.

Der Monitor-Redaktionsleiter Georg Restle, der die letzten Wochen immer wieder aus der Ukraine berichtete, sieht mit Putin an der Spitze keinen Raum mehr für Verhandlungen: „Dann werden wir einen Frieden haben, der den nächsten Krieg schon in sich trägt.“ Restle offenbart seinen Wandel der Einstellung, wenn man nicht vom sicheren Deutschland aus die Lage beurteilt, sondern sie vor Ort hautnah miterlebt: „Wenn man mit den Menschen spricht, die sich gegen die Luftangriffe nicht wehren können“, so Restle noch immer emotional angezählt, „ändert sich das Bild“. Die deutsche „Kesselflicker“-Mentalität, allen voran das emotionslose Gebaren nach der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* im Deutschen Bundestag, sei wie eine „Ohrfeige für das ukrainische Volk!“

Der Journalist warnt auch vor einem Vertrauensverlust, der zur weiteren Instabilität der Situation führen könnte. Die Menschen in der Ukraine hätten prinzipiell eine hohe Meinung von dem demokratischen Anspruch in Deutschland, dennoch gebe es inzwischen eine „riesige Enttäuschung“ in Bezug auf die ausbleibende militärische Unterstützung. Restle: „Erst 5000 Helme“, dann „schimmelige Kisten mit NVA-Waffen“ und schließlich „nicht mal die Strela–Raketen“, die „versprochen waren“.

Ukraine-Krieg: Journalistin appelliert an die deutsche Gesellschaft - Sind wir bereit zum „Kampf“?

Restle stellt die Argumentation des Westens in Bezug auf eine Flugverbotszone in Frage, „man macht es sich damit natürlich bequem!“, befindet er. Für Journalistin Eva Quadbeck ist die nächste Eskalationsstufe bereits in Sicht, sie vermutet ein „Signal“, das auf dem aktuellen Nato-Gipfel gesendet werden soll: Man werde diesem „Krieg nicht unendlich lange tatenlos zusehen“, ist die Journalistin sicher. Die Frage für Deutschland sei, inwiefern die Bundeswehr überhaupt noch für einen Einsatz gerüstet sei, da sich die Aufgabe in den letzten Jahrzehnten auf den Bau von „Sanitäranlagen“ und „Brunnen“ beschränkt habe. Die Journalistin Alev Doğan sieht auch in der deutschen Gesellschaft die Notwendigkeit zu einem generellen Umdenken und stellt in Frage, ob eine „rhetorisch-emotionale Solidarität“ ausreichend sei. Die Bevölkerung müsse sich fragen, ob sie „Teil des Kampfes“ sein wolle - mit realen Auswirkungen.

Der ehemalige Bundesminister Baum, Sohn einer Russin, dessen Großvater aus der derzeit bombardierten Stadt Charkiw stammte, erlebte als 12-Jähriger die Bombardierung Dresdens mit - eine der massivsten Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg. In der Sendung hat Baum - wie schon vor zwei Wochen Alt-Bundespräsident Joachim Gauck („Wir können auch einmal frieren für die Freiheit!“) - eindringliche Worte an die Zuschauer zu richten. Auch Baum will den Ernst der Lage benennen: „Wir sind keineswegs ungefährdet“ und appelliert an die Regierung, der Bevölkerung ganz klar zu sagen: Es kommen jetzt „Opfer und „Einschränkungen“ auf euch zu. Baum: „Wir leben jetzt in einer anderen Welt“, macht Baum der Runde klar. „Ganz gleich, wie es ausgeht: Nichts wird mehr sein wie es war.“

Baum warnt vor dem Versuch Putins, die Sanktionen durch sein neues Rubel-Dekret für Gas-Lieferungen zu unterwandern und appelliert für den endgültigen Stopp der Lieferungen: „Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen!“ „Die Gasvorräte werden ja noch eine Zeit lang halten“, so Baum.

+ Gerhart Baum (FDP, Bundesinnenminister a.D.) zu Gast bei „Maischberger. Die Woche“. © WDR/Melanie Grande

Fazit des „Maischberger. Die Woche“-Talks

Das ist eine Sendung für Hartgesottene. Baum schildert seinen Eindruck, als er als Jugendlicher am Tag nach den Bombardierungen aus dem Bunker stieg und vergleicht die Situation mit der Lage in Mariupol. Vor ihm lag eine Stadt - die am Tag zuvor noch intakt war - in Schutt und Asche: „Alles was stabil schien, ist zusammengebrochen.“ Schon in Aleppo habe Putin gezeigt, dass einzig „Terror“ sein Ziel sei, warnt Baum. „Die Nato“, so ist Baum sicher, habe „Putin überhaupt nicht gefürchtet.“ (Verena Schulemann) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.