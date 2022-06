Erschütternder Bericht: Ukrainischer Journalist erschossen - zuvor Folter durch russischen Soldaten?

Von: Tom Offinger

Teilen

Der Journalist Maks Levin arbeitete in der Nähe von Kiew. © Screenshot/Twitter twitter.com/hsxx1100

Am 13. März verschwand Maks Levin, seine Leiche wurde wenige Wochen später gefunden. Ermittlungsergebnisse bestätigen nun, dass der Journalist erschossen wurde.

Kiew - Vier Monate dauert der blutige Krieg in der Ukraine nun schon an. Auf beiden Seiten häufen sich die Verluste, doch auch Zivilisten werden von den Schrecken des russischen Angriffskriegs eingeholt. Selbst Journalisten sind einem großen Risiko ausgesetzt - wie ein Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen unterstreicht. Im Zentrum steht der ukrainische Fotojournalist Maks Levin, der nach neuesten Erkenntnissen von russischen Soldaten in den Anfangstagen des Kriegs ermordet wurde.

Mord an ukrainischem Journalisten: Ermittlung findet eindeutige Beweise

Am 13. März verschwanden der 40 Jahre alte Levin und sein Begleiter, der ukrainische Soldat Oleksiy Chernyshov, in einem Wald nahe des Dorfes Huta-Mezhyhirs’ka, rund 30 Kilometer nördlich von Kiew. Zu diesem Zeitpunkt lief der russische Vormarsch auf die ukrainische Hauptstadt noch auf Hochtouren, der Wald war damals schon teilweise von Invasionstruppen besetzt. Die Leichen der beiden Männer wurden zweieinhalb Wochen später, am 1. April, gefunden. Eine Untersuchung der lokalen Behörden ergab, dass die Beiden durch Schüsse russische Soldaten gestorben seien.

„Die Beweise gegen die russischen Einsatzkräfte sind überwältigend“, heißt es in einem zusammenfassenden Bericht des Falls von Reporter ohne Grenzen. Vom 24. Mai bis 3. Juni hatte die Organisation eine eigenständige Ermittlung durchgeführt und dabei den Tatort nördlich von Kiew genauestens untersucht. Vor allem für den französischen Fotojournalisten Patrick Chauvel, der mit seinem Kollegen Arnaud Foger die Untersuchungen leitete, nahmen die Ermittlungen schnell persönliche Züge an: Im Februar hatte er mit Levin noch im Donbass zusammengearbeitet, ehe dieser nach Kriegsausbruch in die Gegend um Kiew reiste.

Die Ermittlungen ergaben, dass der erfahrene Levin am 10. März seine Drohne über dem Waldstück verlor, als er gerade dabei war, den Vormarsch der russischen Armee zu fotografieren. Drei Tage später kehrte der Ukrainer zurück, um seine Drohne wiederzufinden - zu diesem Zeitpunkt war ein Großteil des Waldes schon unter russischer Kontrolle. Laut dem Bericht sei Levin überzeugt gewesen, mit den Drohnenaufnahmen einen entscheidenden Blickwinkel aufgenommen zu haben. Er und sein Begleiter, der vor allem als Bodyguard für Levin fungierte, kehrten nicht mehr aus dem Wald zurück.

Mord an ukrainischem Journalisten: Kugeln, Ausweisdokumente und DNA-Spuren

Gemeinsam mit ukrainischen Sicherheitskräften konnten Reporter ohne Grenzen den Tatort ausfindig machen und entdeckten dort den zurückgelassenen Wagen des Journalisten. Rings herum fanden die Ermittler zahlreiche Patronenhülsen und Kugeln, an Levins Geländewagen zählten sie laut Bericht rund 14 Einschusslöcher. Zudem unterstreichen die Ausweisdokumente von Oleksiy Chernyshov die Anwesenheit der beiden Männer, auch sie wurden am Tatort gefunden.

Zahlreiche Beweise, darunter auch mögliche DNA-Überreste russischer Soldaten und Fotografien, die Chauvel vom Tatort gemacht hatte, wurden dem ukrainischen Geheimdienst (SBU) zur genauen Untersuchung übergeben. Anschließend führte die SBU eine ausführliche Befragung der Ermittler durch, um gegebenenfalls selbst den Fall aufklären zu können.

Mord an ukrainischem Journalisten: „Verbrechen gegen die Meinungsfreiheit“

„Die Analyse der Fotografien, die vor Ort gewonnenen Erkenntnisse und die gesammelten Beweise weisen ganz klar auf eine Exekution hin, der möglicherweise eine Verhörung oder gar Folter vorhergegangen war“, wird Christophe Deloire, der Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen, zitiert. „Maks Levin und sein Freund haben den Kampf um zuverlässige Informationen mit ihrem Leben bezahlt. Wir schulden ihnen die Wahrheit und werden darum kämpfen, ihre Mörder zu identifizieren und zu finden.“

„Trotz aller Risiken wollte Maks seine Drohne unbedingt aus dem Wald holen - er wollte Beweise in Form von Bildern sichern“, erklärt sein Kollege Patrick Chauvel. „Seine Ermordung durch russische Soldaten war ein Verbrechen gegen die Meinungsfreiheit. Die Wahrheit wird nicht verborgen bleiben, die Ermittlungen werden sich ganz dir verschreiben, Maks. Das verspreche ich dir.“

Maks Levin ist einer von acht Journalisten, die während des Ukraine-Kriegs bislang getötet wurden (Reporter ohne Grenzen; Stand: 22. Juni 2022). (to)