Offener FDP-SPD-Streit auf Twitter geht in die Vollen: „Weniger Arroganz“

Von: Tom Offinger

Lieferten sich einen Schlagabtausch auf Twitter: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (li.) und Ralf Stegner (re.). © Rolf Vennenbernd/Kay Nietfeld/dpa/Montage: merkur.de

Die deutsche Politik versucht im Ukraine-Konflikt weiter an einem Strang zu ziehen. Nun kam es zu einem verbalen Schlagabtausch zweier erfahrener Politik-Größen.

Berlin - Der anhaltende Krieg in der Ukraine bleibt eines der bestimmenden Themen in der deutschen Politik. Nachdem in der Anfangsphase des Konflikts vor allem die Außenpolitik gefragt war, nimmt nun auch die Innenpolitik eine immer größere Rolle ein. Mithilfe eines offenen Briefs forderte die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann jüngst eine „Nationale Ukraine-Konferenz“, an der Vertreter aus Politik, dem Bundeskanzleramt, der Rüstungsindustrie, den Gewerkschaften und der Bundeswehr teilnehmen sollten.

Die Bundesregierung lehnte das Gesuch der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses mit deutlichen Worten ab: „Wir werden auf den Brief nicht reagieren“, antwortete die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann knapp. Stattdessen kassierte die FDP-Politikerin für ihr Gesuch deutliche Kritik, vor allem vom langjährigen SPD-Vorstandsmitglied Ralf Stegner.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann gegen Ralf Stegner: Verbaler Schlagabtausch auf Twitter

„Offene ‚Briefe‘ von Abgeordneten an Bundesregierung sind keine, sondern in Wirklichkeit Presseerklärungen“, befand der Norddeutsche auf Twitter und konnte sich dabei einen kleinen Nadelstich gegen seine 64 Jahre alte Kollegin nicht verkneifen: „Das wissen erfahrene Abgeordnete, auch wenn sie erst seit kurzem einer Regierungsfraktion angehören.“ Zuvor hatte ein Reporter der ARD über die Ablehnung einer Konferenz von Seiten der Bundesregierung berichtet.

Strack-Zimmermann ließ dies nicht lange auf sich sitzen und gab Stegner eine unmissverständliche Antwort: „Ach Herr Stegner. Wenn wir nur auf neue, unerfahrene Abgeordnete wie Sie hören würden, auch wenn Sie noch nicht so ‚lang und erfahren‘ wie ich im Bundestag sind, dann hätte die Ukraine jetzt weder eine eigene Regierung noch eine Chance auf Selbstverteidigung.“

Marie-Agnes Strack-Zimmermann gegen Ralf Stegner: Ukraine-Krieg im Zentrum der Debatte

Spätestens hier war das Wortgefecht der beiden erfahrenen Politiker nicht mehr aufzuhalten, Stegner selbst schien die „Kampfansage“ von Strack-Zimmermann wohl etwas überdreht: „Wie immer forsch retourniert- aber leider wie allzu oft haarscharf an den Fakten vorbei“, konterte der 62-Jährige bissig. Er selbst begegne täglich vielen Menschen, die seine Auffassung teilen und die Besonnenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz, der derzeit im Allgäu seinen Urlaub verbringt, schätzen würden, so Stegner.

Von Besonnenheit war in der Folge wenig zu spüren, als die FDP-Politikerin zum endgültigen K.o. gegen den Sozialdemokraten ausholte: „Ich gebe Ihnen mal einen erfahrenen Rat“, begann Strack-Zimmermann noch in fast gemäßigten Tonfall. „Weniger Arroganz und mehr konstruktive Sacharbeit, Sie haben schließlich einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss [Stegner leitet seit kurzer Zeit den Untersuchungsausschuss zum Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan; Anm. d. Red.] zu führen. Dazu weniger La Paloma pfeifen, wenn man selbst immer an exekutiven Ämtern & Verantwortung gescheitert ist.“

„Touché“, antwortete Stegner anschließend und gab sich, zumindest auf dem verbalen Spielfeld von Twitter, geschlagen - allerdings nicht ohne einen letzten Seitenhieb gegen Strack-Zimmermann unterzubringen: „Bei so viel konstruktiver Sachlichkeit strecke ich die Waffen“, fügte der SPD-Politiker mit einem augenzwinkerndem Smiley hinzu.

Bundespolitik: Ukraine-Krieg spaltet auch die politischen Lager

Beide Politiker vertreten eine durchaus differenzierte Meinung zur Auseinandersetzung in der Ukraine und der damit verbundenen militärischen Unterstützung: Strack-Zimmermann ist eine der großen Befürworterinnen für die Lieferung schwerer Waffen und kritisiert die zurückhaltende Politik von Kanzler Scholz öffentlich lautstark. Stegner hingegen zählt zum linken Flügel der Sozialdemokraten und hatte den besonnen Kurs der Regierung zuletzt verteidigt. (to)