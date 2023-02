In Mariupol trat er mit Schädel in der Hand auf: Russischer Kämpfer durch Kopfschuss schwer verletzt

Zeugen wollen Kadyrow-Schlachtruf gehört haben

Ein russischer Soldat hielt im vergangenen Jahr mit dem vermeintlichen Schädel eines Mariupol-Verteidigers in der Hand eine Rede. Nun soll ihm in Luhansk jemand in den Kopf geschossen haben.

Luhansk - Die ukrainische Hafenstadt Mariupol wurde Ende Mai vergangenen Jahres nach wochenlanger Belagerung von russischen Streitkräften eingenommen. Bekannt geworden sind auch die heftigen Kämpfe um das Asowstal-Werk, in dessen Bunkern ukrainische Kämpfer bis zuletzt ausgehalten haben.

Russischer Soldat posierte mit Schädel: „Lasst ihn in der Hölle schmoren“

Ein russischer Soldat, der Igor Manguschew heißen soll, erlangte durch einen bizarren Auftritt eine gewisse Berühmtheit im Ukraine-Krieg. Auf Twitter kursiert ein Video, in dem er auf einer Bühne mit einem Schädel in seiner rechten, behandschuhten Hand eine Rede hält. Dabei behauptet Manguschew, dass es sich um die Überreste eines ukrainischen Soldaten handle, der beim Asowstal-Werk getötet worden ist. „Wir sind am Leben, und dieser Mann ist bereits tot“, sagt der Söldner. „Lasst ihn in der Hölle schmoren. Er hatte kein Glück. Wir machen einen Kelch aus seinem Schädel.“

+ Ein russischer Soldat, der Igor Manguschew heißen soll, trat in Mariupol mit einem Schädel in der Hand auf © Twitter/@NOELreports

Manguschews Rede geht noch weiter. Er sagt, Russland befinde sich nicht im Krieg mit Menschen aus Fleisch und Blut, sondern mit der „Idee“ der Ukraine als antirussischer Staat. „Es kann keinen Frieden geben. Wir müssen die Ukraine de-ukrainisieren.“ Wäre Russland im Krieg mit Menschen, könnte es Frieden geben. „Aber wir sind im Krieg mit einer Idee, deshalb müssen alle Träger der Idee getötet werden.“

Russischer Soldat posierte mit Schädel: Schlachtruf deutet auf Kadyrow-Kämpfer hin

Nun scheint Manguschew selbst kein Glück mehr gehabt zu haben. Medienberichten zufolge hat er einen Kopfschuss erlitten. So schreibt Ukraine Today, dass er die Verletzung in der ukrainischen Oblast Luhansk erlitten haben soll. Nun soll er auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Kadijiwka liegen.

Der Vorfall sei allerdings nicht im Rahmen von Kampfhandlungen passiert, sondern an einem Checkpoint. Der Kopfschuss mit einer kleinkalibrigen Waffe soll aus nächster Nähe erfolgt sein. Wer der Täter ist, ist noch nicht bekannt. Zeugen wollen jedoch „Achmat sila“-Rufe gehört haben. Dabei handelt es sich um den Schlachtruf der Kämpfer des Tschetschenen-Diktators Ramsan Kadyrow. Alle Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

