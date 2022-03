Ukrainische Journalistin spart bei „Lanz“ nicht mit Kritik an Deutschland: „Gebt uns alles, was ihr habt“

Die Gäste bei „Markus Lanz“ (ZDF) am 23.03.2022. © ZDF (Screenshot ZDF Mediathek)

Am 28. Tag des Ukraine-Krieges diskutieren die Gäste bei „Markus Lanz“ über Russland, Putin und seine Oligarchen. Mit dabei: Ex-Oligarch und Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski.

Hamburg – Am 28. Kriegstag widmet sich die „Markus Lanz“-Runde erneut der Situation in der Ukraine. Dabei berichtet die Sängerin Natalia Klitschko von den Ängsten, die sie um ihr Heimatland und ihren Ehemann Vitali Klitschko* und seinen Bruder Wladimir hat. Talkmaster Markus Lanz stellt fest, dass den beiden Brüdern auf Fotos aus Kiew* eine äußerliche Veränderung anzumerken sei. Natalia Klitschko pflichtet ihm bei, wie Lanz kenne auch sie die Bilder nur aus Sozialen Medien. Die Sängerin seufzt zwar schwer, stellt aber mit Stolz fest: „Die sind echt Männer geworden. Die sind echt Krieger und Kämpfer geworden. Das ist schon beeindruckend.“

Ukrainische TV-Reporterin Solomiya Vitvitska bei „Markus Lanz“: „Wir sind verzweifelt!“

Die per Video aus Kiew zugeschaltete Journalistin Solomiya Vitvitska hat wie die Klitschko-Brüder entschieden, unter allen Umständen in der ukrainischen Hauptstadt zu bleiben. Sie und ihre Kollegen hätten alle Hände voll damit zu tun, gegen die russische Propaganda zu arbeiten. Es sei „unfassbar“, dass es möglich sei, Menschen „so sehr zu manipulieren und eine parallele Realität zu schaffen“. Gastgeber Lanz möchte von der Journalistin wissen, wie weit zu gehen sie bereit sei, schließlich wäre sie und dem TV-Sender, für den sie arbeitet, wohl eines der ersten Opfer von russischen Besatzern. Ohne zu zögern sagt Vitvitska: „Wir gehen bis zum Ende.“

Für die deutsche Bundesregierung und ihre Haltung im Ukraine-Krieg hat Vitvitska vor allem Kritik übrig. In Mariupol höre das Sterben nicht auf, Frauen und Kinder würden von der russischen Armee „abgeschlachtet“. Unterdessen werde in Deutschland „diskutiert, geklatscht, gehofft und gebetet“. Deutschland zeige Schwäche und diese Schwäche habe Wladimir Putins* Krieg gegen die Ukraine überhaupt erst ermöglicht. Vitvitska appelliert: „Wir sind verzweifelt! Bitte wartet nicht mehr mit Sanktionen! Jetzt ist nicht die Zeit zum Diskutieren, sondern zum Handeln. Bitte gebt uns alles, was ihr habt.“

Deutschlands Abhängigkeit von russischen Rohstoffen – Ökonom Kluge widerspricht Vizekanzler Habeck bei „Markus Lanz“

SPD-Politiker Sebastian Fiedler hat Verständnis für die Forderung nach mehr Unterstützung, seine Haltung zu Waffenlieferungen für die Ukraine habe sich „ab dem Moment des Einmarsches radikal um 180 Grad geändert“. Der Ökonom Janis Kluge bedauert die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas, die „wir“ gegen die Widerstände alliierter Verbündeter „durchgeboxt“ hätten. Dadurch habe die Bundesrepublik eine besondere Verantwortung für den Ukraine-Krieg*. Jetzt stelle sich die Frage: „Sind wir bereit, für diese Verantwortung geradezustehen?“ Dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck* (Grüne) vor Massenarbeitslosigkeit warnt, sollte Deutschland auf Gas aus Russland verzichten, hält er für überzogen. Sollte es so weit kommen, stünde die Regierung in der Pflicht, die Arbeitsplätze mit zusätzlichen Geldern zu sichern, ehe man sich über den europäischen Gasmarkt mit neuem Gas versorgt habe.

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 23. März:

Sebastian Fiedler (SPD * ) – Politiker

* – Politiker Natalia Klitschko – Sängerin

– Sängerin Janis Kluge – Ökonom

– Ökonom Solomiya Vitvitska – Journalistin

– Journalistin Michail Chodorkowski – Unternehmer

Talkmaster Lanz begrüßt im Anschluss den per Video zugeschalteten Unternehmer Michail Chodorkowski, der in den 1990er-Jahren als einer der reichsten Oligarchen Russlands galt und heute im Exil in London lebt. Sein Konflikt mit Putin, der ihn 2003 enteignet und inhaftieren hatte lassen, sei Teil des Ringens zwischen einem offenen Russland und „denen, die zurück in die Vergangenheit möchten“. 20 Jahre später sei das Resultat zu sehen, stellt Chodorkowski fest: „Das ist ein Land der Korruption und des Krieges.“

Der Gastgeber interessiert sich für den konkreten Ablauf der Korruption in Putins Russland* und fragt Chodorkowski, ob er als damaliger Chef des Ölkonzerns Jukos direkt Geld an den Präsidenten zahlen musste. Es sei schwer zu sagen, wie das System Putin genau funktioniere, antwortet Chodorkwoski, heutzutage sei alles „sehr verschleiert“. Damals habe er Putin mit einem Fall konfrontiert, in dem der Ölkonzern Rosneft sibirisches Öl für 400 Millionen Dollar zu teuer eingekauft habe. Das Geld sei „in irgendwelche Taschen gewandert. Ich kann mir vorstellen, dass eine dieser Taschen von Putin ist. Heutzutage sind 400 Millionen wirklich Peanuts. Wir sprechen heute über viel mehr Geld“, so Chodorkowski.

Putins Intimfeind Chodorkowski fordert bei „Markus Lanz“ stärkere Sanktionen und eine Flugverbotszone

Der Kreml-Kritiker glaubt außerdem, dass nur „sehr harte Sanktionen“ gegen den innersten Kreis der Putin-Unterstützer in Russland eine Wirkung zeigen können. Putin habe Zugriff auf enorme Geldmittel und das Risiko sei enorm, er könne dieses in weitere Waffen investieren. Der Reichtum des russischen Präsidenten sei jedoch eng mit seinem Amt verbunden, sollte er dieses verlieren, bezweifelt Chodorkowski, „dass irgendwelche Freunde von ihm ihn wieder verteidigen werden“.

Westliche Politiker hätten im Umgang mit Putin laut Chodorkowski außerdem den falschen Ansatz verfolgt. Es handele sich bei Russlands Präsident nicht um frühere sowjetische Politiker und auch nicht um Vertreter der Wirtschaft, „sondern er ist ein Gangster. Er sieht Verhandlungen ganz anders.“ Wenn Macron mehrfach bei Putin anrufe, sehe dieser darin kein Gesprächsangebot, sondern die Schwäche des französischen Präsidenten – so würden die Telefonate aus der Sicht Putins zu einer Demütigung des Gegenübers. Von dieser Schwäche lasse Putin sich auf seinem Weg leiten. Im aktuellen Fall des Ukraine-Krieges müsse deshalb die Konsequenz eine Flugverbotszone sein, glaubt Chodorkowski: „Alles andere würde er als eine Schwäche interpretieren.“

Ukraine-Krieg: Chodorkowski sieht Putin am Verhandlungstisch, wenn man ihm Stärke demonstriere

„Was glauben Sie, wie Putin darauf reagieren würde?“, fragt Moderator Lanz den ehemaligen russischen Oligarchen, schließlich heiße Flugverbotszone auch gezielte Angriffe auf Flughäfen und Infrastruktur. Chodorkowski sagt, er sei davon überzeugt, Putin würde an den Verhandlungstisch kommen, wenn man ihm Stärke demonstriere. Zwar warnt er davor, „ein Land wie Russland“ in die Enge zu treiben, dennoch müsse der Westen in der Lage sein, Stärke zu demonstrieren: „Und es gibt ja wirklich sehr viele Methoden und Wege, eine Flugverbotszone zu erreichen, ohne dass wir russisches Territorium angreifen müssen.“

„Wir dürfen nicht weiter den Kopf in den Sand stecken, weil dieser Boden ist aus Beton“, mahnt Chodorkowski. Putin könne mit seinen Machtfantasien weit über die Ukraine hinaus aktiv werden. Dass er die roten Linien Moldau, Polen und das Baltikum übertreten werde, hält Chodorkowski für „unausweichlich“, die Dynamik sei vergleichbar mit Hitlers Krieg ab 1939. Ob er noch aufzuhalten sei, hänge vom „ukrainischen Volk und der Position des Westens ab“. Das bisherige Nicht-Eingreifen sei ein „Verrat am ukrainischen Volk“, die Diplomatie am Ende, meint Chodorkowski: „Das mit dem Beschwichtigen des Aggressors haben wir schon gehabt in Europa. Europa und Deutschland haben das sehr teuer bezahlt. Wir dürfen diesen Fehler nicht wiederholen.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Die „Markus Lanz“-Runde debattiert am Mittwochabend über den Ukraine-Krieg, Russland, Wladimir Putin und das russische Oligarchen-System. Dazu begrüßt Talkmaster Markus Lanz die Sänger Natalia Klitschko, die emotional über den Konflikt spricht. Noch emotionaler ist der Appell der aus Kiew zugeschalteten Journalistin Solomiya Vitvitska an die deutsche Regierung. Der Ökonom Janis Kluge fände es gerechtfertigt, um der Energieabhängigkeit von Russland zu entkommen, Schulden aufzunehmen. Und der Politiker Sebastian Fiedler (SPD) erklärt, wie Geld an Schattenfinanzplätzen autokratische Systeme überhaupt ermögliche: „Transparenz ist der größte Killer der Despoten.“ Den größten Raum der Sendung nimmt jedoch das Interview mit dem russischen Ex-Oligarchen Michail Chodorkowsi ein, der ein düsteres Bild von Putins weiterem Vorgehen an die Wand malt. (Hermann Racke) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.