Putin vom Westen überrascht? Sicherheitsexpertin sicher: „Damit hat er nicht gerechnet“

Von: Momir Takac

Die Sicherheitsexpertin und Politikwissenschaftlerin Florence Gaub ist zu Gast bei Markus Lanz. © ZDF/Screenshot

Der Publizist Weimer löst bei Markus Lanz mit seiner Aussage zur Chancenlosigkeit der Ukraine im Krieg gegen Russland eine lebhafte Debatte aus.

Hamburg - Einmal mehr ging es im Talk von Markus Lanz um den Ukraine-Konflikt und seine ökonomischen Auswirkungen. In der Sendung am Mittwoch (22. Juni) war speziell die Energieversorgung in Deutschland Thema, nachdem Wirtschaftsminister Robert Habeck die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen hatte.

Die Runde war sich einig, dass Deutschland aktuell unter den verminderten Gaslieferungen aus Russland leidet und ein Versorgungsproblem hat. Wladimir Putin habe den Gaskrieg eröffnet, indem er „die Waffen auf den Tisch gelegt“ hat, sagte der Publizist Wolfram Weimer, der sich daraufhin auch zur Lage im Ukraine-Krieg äußerte:

Markus Lanz: Weimer löst mit Aussage zu Chancenlosigkeit der Ukraine lebhafte Debatte aus

„Ich bin immer auf der Seite der realpolitischen Wahrheit. Die Ukraine wird diesen Krieg nicht mehr gewinnen“, sagte Weimer. Er sei dafür, möglichst schnell Waffenstillstandsverhandlungen zu führen und „die diplomatische Karte zu ziehen“. Damit brachte er die Runde in Wallung.

Die Sicherheitsexpertin Florence Gaub grätschte dazwischen. Die Frontlinie verschiebe sich von Tag zu Tag, Russland dominiere zwar „den Tanz“. Für die Ukraine gehe es darum, das umzudrehen, dafür fehlen ihr aber Artillerie und Luftwaffen. „Aber jetzt zu sagen, die Ukrainer können den Krieg nicht gewinnen, finde ich ehrlich gesagt zynisch“, sagte Gaub. Aktuell haben sich etwa ukrainische Soldaten aus der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk zurückziehen müssen.

Ukraine-Krieg Thema bei Markus Lanz: Sicherheitsexpertin vergleicht Friedensangebot mit Kapitulation

Man müsse sich vom Mythos verabschieden, Putin eben mal anzurufen, um mit ihm zu reden, sagte die Politikwissenschaftlerin. Denn was der russische Präsident als Friedensvertrag anbietet, sei „keine Verhandlung, sondern eine Kapitulation.“

Der Krieg in der Ukraine könne sich noch lange hinziehen, da keine der Seiten einen Durchbruch erzielt, erklärte Gaub. Putin habe dabei einen Punkt unterschätzt. Ein Ziel des russischen Machthabers sei es gewesen, Uneinigkeit bei den Verbündeten der Ukraine zu säen, der enorme Zusammenhalt des Westens habe Putin aber überrascht. „Damit hat er nicht gerechnet”, ist Gaub sicher. (mt)