Ukraine meldet Tod von weiterem russischen General – Russland legt Fokus auf „Befreiung des Donbass“

Von: Yasina Hipp

Russische Truppen sollen wohl ihren Fokus in den Osten der Ukraine verlagern. © IMAGO/ITAR-TASS/Russian Defence Ministry

Der Ukraine-Krieg läuft seit mehr als einem Monat. Russland will seinen Fokus nun auf den Osten des Landes legen. Alle Informationen im News-Ticker.

Ukraine-Konflikt*: Russland gibt mit der „Befreiung“ der Donbass-Region das neue Hauptziel seiner Truppen im Angriffskrieg aus (siehe Erstmeldung).

Ukrainische Truppen töteten nach eigenen Angaben einen weiteren russischen General in der Region Cherson (siehe Update vom 25. März, 17.57 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den militärischen Kämpfen im Ukraine-Krieg* wird fortlaufend aktualisiert. Hintergründe zur Ukraine-Krise* finden Sie hier.

Update vom 25. März, 17.57 Uhr: Bei einem Bombenangriff auf den Flughafen von Tschornobajiwka in der Region Cherson töteten ukrainische Truppen einen weiteren russischen General, berichtet der ukrainische Präsidentenberater Oleksij Arestowytsch. Bei dem General handele es sich um Jakow Rjasanzew, den Kommandanten der 49. Armee des südlichen Distrikts. Rjasanzew wäre bereits der sechste General dessen Tod die Ukraine vermeldet. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Die russische Seite hat bisher nur den Tod von General Andrej Suchowezki sowie des stellvertretenden Chefs der Nordmeerflotte, Kapitän Andrej Palij bestätigt.

Ukraine-News: Offenbar ist die „Befreiung des Donbass“ das neue Hauptziel der russischen Truppen

Erstmeldung: Kiew/Moskau - Während in der ganzen Ukraine weiter der Krieg tobt, Städte zerstört werden und Menschen flüchten müssen, scheint Russland seine Strategie offenbar ändern zu wollen. Derzeit blockieren russische Truppen noch die Städte Charkiw und Sumy, rund 450 Kilometer östlich von Kiew. Im Nordosten sollen sich nach ukrainischen Angaben die russischen Kämpfer sogar zurückgezogen haben. Diese Angaben sind allerdings nicht unabhängig überprüfbar.

Jedoch scheint eine Verlagerung des Fokus der russischen Armee in Richtung Osten geplant zu sein. Der stellvertretende Generalstabschef Sergej Rudskoj erklärte dies bei einem Briefing des russischen Verteidigungsministerium zum Fortschritt der so genannten militärischen „Spezialoperation“ in der Ukraine. Laut Rudskoj seien „ukrainische Kampfeinheiten in bedeutendem Umfang reduziert worden“, und damit eines der gesetzten Ziele des Angriffskriegs erreicht worden. Deswegen könne die russische Armee nun „den Großteil ihrer Anstrengungen auf das Hauptziel richten: Die Befreiung des Donbass“. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Generell werde aber außerdem nicht ausgeschlossen, verbarrikadierte ukrainische Städte zu stürmen.

Ukraine-Krieg: Russland veröffentlicht neue Todeszahlen - Experten zweifeln

Erstmals gab die russische Seite seit Wochen auch neue Todeszahlen aus den eigenen Reihen bekannt. Demnach sollen bisher 1351 russische Soldaten getötet worden sein, 3825 weitere verletzt. Überprüfbar sind diese Angaben nicht, Experten gehen allerdings von einer deutlich höheren Zahl an Todesopfern aus und sprechen von mehreren Tausend getöteten russischen Soldaten. Auf ukrainischer Seite seien, laut den Angaben aus Moskau, 14.000 Soldaten getötet worden und 16.000 verletzt. Die Ukraine selbst hatte zuletzt von rund 1300 ukrainischen getöteten Soldaten (12. März) gesprochen. Auch hier gilt: Eine unabhängige Überprüfung der Zahlen ist nicht möglich.