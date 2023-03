Russland bereitet seine Bevölkerung mit Werbetafeln auf den Atomkrieg vor

Von: Linus Prien

Teilen

Eine Anzeige in Moskau, die Anwohner zum Erstellen von Notfallreserven anhält. © Twitter-Screenshot/ @NEXTA

Russland droht der Ukraine und westlichen Ländern immer wieder mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Jetzt warnt es jedoch seine Bevölkerung vor „nuklearen Attacken“.

Moskau – In seinem letzten großen Schachzug hat der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt, Atomwaffen in Belarus zu stationieren. Diese Ankündigung führte mitunter zu internationalen Aufschreien. Es war jedoch nur eine Episode in einer langen Folge von russischen Atomdrohungen im Ukraine-Krieg.

Wladimir Putin und andere russische Politiker, wie der ehemalige Präsident Dmitri Medwedew, drohten der Ukraine und „dem Westen“ immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen, sollten gewisse Grenzen überschritten werden. Jetzt wurden laut der amerikanischen Publikation Newsweek sogar bereits Plakate in Moskau installiert, die die Bevölkerung auf einen Atomkrieg vorbereiten sollen.

Ukraine-Krieg: Moskauer sollen sich mit „survival kits“ ausstatten

In der russischen Hauptstadt sollen jetzt Plakate zu sehen sein, die den Anwohnern Anweisungen geben, wie sie sich im Falle von „chemischen oder nuklearen Attacken“ verhalten sollten. Den Angaben von Newsweek zufolge sind die Plakate vom russischen Verteidigungsministerium in Auftrag gegeben worden. Bilder von Plakaten mit der Warnung vor nuklearen Attacken existieren gegenwärtig jedoch nicht.

Den Angaben von lokalen Medien aus Russland nach, auf die sich Newsweek bezieht, halten die Plakate die Einwohner Moskaus dazu an, sich „survival kits“ zu besorgen. Auf den Plakaten seien detaillierte Anweisungen zu sehen sein. Die Notfallausstattung soll mitunter „ein Erste Hilfe Paket, Taschenlampen und Batterien, ein Mobiltelefon, ein Radio und Wasser und Lebensmittel für mehrere Tage“ beinhalten.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Kreml stellt russische Bevölkerung auf Atomkrieg ein

Putin und seine Führungsriege haben der russischen Bevölkerung eine Vielzahl von Erzählungen bezüglich der Invasion der Ukraine vorgetragen. Eine davon lautet, dass Russland sich im Krieg mit der Nato und „dem Westen“ befinde. Dabei handelt es sich im Übrigen um eine Darstellung, mit der nicht alle mächtigen Männer in Moskau übereinstimmen.

Das Schalten von derartigen Anzeigen könnte eine weitere Maßnahme sein, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Nato eine atomare Bedrohung für Russland darstellt. Zuletzt waren in Russland auch Verteidigungsstellungen auf einem Häuserdach zu sehen. Auch in diesem Fall könnte das Kalkül darin bestehen, die Bevölkerung auf eine vermeintliche Bedrohung aufmerksam zu machen. (lp)