„Katzenvideos“ machen Ärger: TikToks Stromhunger bremst im Ukraine-Krieg Munitionsfabrik

Von: Lucas Maier

Ein Munitionsunternehmen in Norwegen will expandieren. TikTok macht dem Vorhaben jedoch offenbar einen Strich durch die Rechnung.

Oslo - Im Ukraine-Krieg wird Artilleriemunition in einem Ausmaß verbraucht, das es seit dem Koreakrieg nicht mehr gab. Um den Bedarf der Ukraine zu stillen, laufen viele westliche Munitionsfabriken auf Hochtouren. Einer der größten Produzenten in Europa, die Nordic Ammunition Company (Nammo), beklagt sich allerdings über Probleme, wie Watson.ch berichtet.

Der Hintergrund: Ein Server, der vor allem für TikTok-Videos genutzt wird, verhindert aktuell angeblich eine notwendige Expansion des Unternehmens. Zuletzt hatte Nammo den „größten Auftrag aller Zeiten“ von der norwegischen Regierung erhalten. Für mehr als 242 Millionen Euro hat Oslo bei dem Munitionshersteller Artilleriegranaten bestellt, wie das Militär-Newsportal thedefensepost schreibt.

Munition aus Europa: Die EU fördert den Ausbau der Produktionsstätten

Um die gestiegene Nachfrage nach Munition im Ukraine-Krieg gerecht werden zu können, will das Unternehmen im norwegischen Hamar eine neue Produktionsstätte aufbauen, wie auch die österreichische Tageszeitung Kurier berichtet. Die EU stellt derzeit eine Förderungen von bis zu einer Milliarde Euro für Mitgliedsstaaten zur Verfügung, die ihre Munitionsproduktion aufstocken wollen.

Ukraine-Krieg: Munitionsunternehmen beklagt Auswirkungen von Katzen-Videos auf den Krieg gegen Russland. © Hintergrund: Libkos/dpa; Vordergrund: Screenshot

Mit Oslo war sich das Unternehmen, das sich zu 49 Prozent im Besitz der Kongsberg Gruppe befindet, bereits einig. Die Kongsberg Gruppe gehört zu knapp über 51 Prozent dem norwegischen Staat. Der Energieanbieter Elvia macht der Expansion einen Strich durch die Rechnung, wie der Kurier schreibt.

Ukraine-Krieg: TikTok-Videos verhindern den Bau einer Fabrik in Norwegen

Die Stromkapazitäten für den Bau der neuen Fabrik sind derzeit nicht verfügbar, wie Watson schreibt. Grund sei ein Datencenter - dessen größter Kunde TikTok ist.

„Wir sind besorgt, dass unser zukünftiges Wachstum durch die Speicherung von Katzenvideos infrage gestellt wird“, sagte Nammo-CEO Morten Brandtzæg der Financial Times. Das chinesische Social-Media-Unternehmen baut im Jahr 2023 drei weitere Datencenter in der Umgebung. Zwei zusätzliche seien außerdem in Planung, schreibt Watson.

Dass die Produktionsstandorte „nicht rein zufällig“ gewählt wurden und dadurch die Munitionsproduktion in Europa aktiv beeinträchtigt werden soll, wolle Brandtzæg nicht ausschließen, hießt es dort. Zuletzt waren verschiedene Regierungsvertreter zu Chinas Staatschef Xi Jinping gereist, um die Rolle des Reichs der Mitte im Ukraine-Krieg zu diskutieren. (Lucas Maier)