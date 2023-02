Starlink in Ukraine eingeschränkt: Was bedeutet das für den Drohnen-Kampf?

Von: Felix Durach

Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX schränken die Nutzung von Starlink in der Ukraine ein. Dadurch könnte Kiew eine Waffe im Kampf gegen Russland verlieren.

Kiew/Hawthorne – Die ukrainischen Streitkräfte konnten sich im bisherigen Kriegsverlauf gegen Russland auch auf das Starlink-Satellitensystem verlassen. Die Technologie des US-amerikanischen Konzerns SpaceX ermöglichte es der Ukraine, die Kommunikation auf dem Schlachtfeld aufrechtzuerhalten und wichtige Infrastruktur mit einer Verbindung zum Internet auszustatten.

Berichten zufolge soll das ukrainische Militär die Technologie jedoch auch zur Koordinierung von Drohnen-Angriffen gegen Russland genutzt haben. Deswegen hat der Tech-Konzern von Tesla-Chef Elon Musk nun angekündigt, die Nutzung des Systems im Ukraine-Krieg einzuschränken.

Wegen Drohnen-Angriffen: SpaceX schränkt Nutzung von Starlink-System in der Ukraine ein

Das System sei „nie dazu gedacht gewesen, als Waffe eingesetzt zu werden“, sagte Gwynne Shotwell, Präsidentin und Chief Operating Officer von SpaceX, während einer Konferenz in Washington, D.C.. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Mit Starlink sollten vor allem humanitäre Zwecke erfüllt werden. So sollten durch die Bereitstellung unter anderem Krankenhäuser, Banken oder einzelne Familien mit einem Internetanschluss versorgt werden.

„Die Ukrainer haben es jedoch auf eine Weise genutzt, die unbeabsichtigt und nicht Teil einer Vereinbarung war“, führte Shotwell weiter aus. „Wir wissen, dass das Militär sie für die Kommunikation verwendet, und das ist in Ordnung“, erklärte die SpaceX-Präsidentin. Die vorgeworfenen Drohnenangriffe wären jedoch eine weitere Stufe. Deshalb sehe sich das Unternehmen nun dazu gezwungen, die Nutzung einzuschränken. Welche Maßnahmen SpaceX dabei genau ergreifen werde, ist aktuell noch unklar.

„Es gibt Dinge, die wir tun können, um ihre Fähigkeit dazu einzuschränken“, erklärte Shotwell. „Es gibt Dinge, die wir tun können und getan haben.“

Musk-Unternehmen als Unterstürzung in der Ukraine: Starlink versorgt das Kriegsgebiet mit Internet

Welche Auswirkungen könnte dieser Schritt auf das ukrainische Militär haben? Zunächst muss dafür die Frage geklärt werden, welche Vorteile Starlink überhaupt mit sich bringt. Das Satellitensystem wurde ursprünglich für den zivilen und nicht für den militärischen Gebrauch entwickelt. Hauptziel ist es, in entlegene Orten oder Gebieten mit schlecht ausgebauter Infrastruktur eine stabile Internetverbindung herzustellen.

Die Verbindung erfolgt dabei jedoch nicht über herkömmliche Glasfaserkabel, sondern direkt über Satelliten. SpaceX hat für Starlink seit 2019 mehrere Tausend Satelliten in den niedrigen Erdorbit gebracht. Das Netzwerk soll in den kommenden Jahren noch deutlich weiter ausgebaut werden. Mit den Satelliten kommuniziert wird über entsprechende Bodenterminals. Diese sind mit einem Empfänger ausgestattet, der sich automatisch nach den Satelliten ausrichtet und eine Internetverbindung aufbaut. Die Vorteile von Starlink gegenüber Mitbewerbern liegen bei der einfachen Bedingung und den schnellen Übertragungsraten.

Starlink für Drohnenangriffe genutzt? Musk reagiert auf Vorwürfe gegen Kiew

Starlink bietet also vor allem in Kriegsgebieten, wo Infrastruktur wenig vorhanden ist oder bereits zerstört wurde, massive Vorteile. Deswegen bat der ukrainische Vizepremier- und Digitalminister Mykhailo Fedorov SpaceX-CEO Musk bereits kurz nach der russischen Invasion um die Bereitstellung des Systems – und der Texaner lieferte. 3.700 Terminals kamen direkt von SpaceX. Die USA, sowie Verbündete aus der EU lieferten weitere Terminals, sodass deren Anzahl in der Ukraine mittlerweile im fünfstelligen Bereich liegt. Angaben von Musk zufolge betrugen die selbst getragenen Kosten seines Unternehmens für die Bereitstellung des Systems im Jahr 2022 100 Millionen US-Dollar.

Schon seit längerer Zeit wird jedoch darüber berichtet, dass die ukrainische Armee die Technologie auch für eigene Offensivaktionen nutzen würde. So sollen mithilfe von Starlink auch Drohnen eingesetzt werden, die Angriffe auf russische Stellungen ausführen. Die Drohnen, die eigentlich für den freizeitlichen Gebrauch produziert wurden, könnten demnach feindlich Stellungen für die ukrainische Artillerie ausfindig machen. Darüber hinaus würden die Fluggeräte auch mit Sprengstoffladungen versehen, die dann über feindlichen Stellungen abgeworfen werden. Mit dieser Taktik soll die Ukraine unter anderem immer wieder Angriffe auf die Schwarzmeerhalbinsel Krim ausgeführt haben. Die ukrainische Militärführung hält sich wie gewohnt bedeckt und bestätigte die Angriffe nicht.

Weil er die Ukraine mit Internet versorgt: Kreml-Propagandist nannte Musk „Kriegsverbrecher“

SpaceX-CEO Musk wurde in den vergangene Monaten immer wieder mit dem offensiven Einsatz seiner Technologie konfrontiert. Ende Januar kommentierte er auf Twitter ein Video, in dem Kreml-Propagandist Wladimir Solowjow Musk wegen der Bereitstellung von Starlink als „Kriegsverbrecher“ bezeichnete. „SpaceX-Starlink ist zum Konnektivitäts-Rückgrat der Ukraine bis hin zur Front geworden. Wir gestatten jedoch nicht, dass Starlink für Langstrecken-Drohnenangriffe verwendet wird“, erklärte der Tesla-CEO dort.

Nun folgen den Ankündigungen also Taten. Unklar ist jedoch weiterhin, wie SpaceX verhindern will, dass in Zukunft Drohnenangriffe über Starlink durchgeführt werden könne. Das ukrainische Militär könnte dadurch jedoch ein wichtiges Mittel im Kampf gegen die russischen Invasoren verlieren. Auch wenn die Angriffe mit umgebauten Drohnen wohl keine kriegsentscheidende Auswirkungen haben, zeigt die andauernde Gefahr durch unregelmäßige und nur schwer zu verteidigende Drohnenangriffe unter den russischen Soldaten offenbar seine Wirkung. Das zeigt sich alleine daran, dass Russlands Propaganda die Angriffe zum Thema gemacht hat, (fd)