Gegenoffensive der Ukraine torpediert: Musk kappte Starlink mitten im U-Boot-Angriff

Teilen

SpaceX-Gründer Elon Musk © Kim Shiflett/Nasa/Imago

Mit Starlink kontrolliert Elon Musk einen Großteil der Satelliten. Im Krieg gegen Russland hängt die Ukraine an seinem System – und wird ausgebremst.

Washington – SpaceX hat im vergangenen Jahr den Starlink-Satellitendienst für ukrainische U-Boot-Drohnen unterbrochen, als diese gerade einen Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte starteten. Das geht aus einer neuen Biografie des SpaceX-Gründers Elon Musk hervor. Die neuen Details des zuvor gemeldeten Vorfalls unterstreichen, wie abhängig mehrere Regierungen von einem Mann geworden sind, der sowohl ein dominantes Mittel der Hochgeschwindigkeitskommunikation als auch eine wichtige Plattform für den öffentlichen Diskurs, X, kontrolliert.

Mitten in der Gegenoffensive: Musk torpedierte U-Boot-Angriff auf Russland

Musk kaufte X, das damals noch Twitter hieß, im vergangenen Jahr, nachdem er SpaceX zu einem Washingtoner Machtzentrum ausgebaut hatte. Die bewaffneten U-Boot-Drohnen waren im Ukraine-Krieg bereit, die russische Flotte in der Gegenoffensive anzugreifen, so ein CNN-Bericht, der einen Auszug aus einer demnächst erscheinenden Biografie über Musk von Walter Isaacson, dem ehemaligen CNN-Chef, zitiert. Stattdessen verloren die Drohnen „die Verbindung und wurden harmlos an Land gespült“.

Dem Bericht zufolge bemühten sich ukrainische und amerikanische Beamte um die Wiederherstellung der Starlink-Verbindung und wandten sich direkt an Musk. Musk stimmte schließlich zu.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Die Schilderung des Vorfalls erinnert jedoch daran, dass der SpaceX-Gründer einen enormen Einfluss erlangt hat, weil sich seine Konkurrenten als unfähig erwiesen haben, mit dem schwindelerregenden Innovationstempo Schritt zu halten. Dieser Einfluss zeigt, welch heikles Gleichgewicht die Regierung finden muss, wenn Unternehmen schneller bei Innovationen sind als ihre Konkurrenten - oder die Regierung selbst.

„Einer der Vorteile ist die enorme Innovationskraft des privaten Sektors, die die Regierung nutzen möchte, um China und anderen voraus zu sein“, so Brian Weeden, Direktor für Programmplanung bei der Secure World Foundation, einer Denkfabrik. „Die Kehrseite ist, dass der Privatsektor und insbesondere die Milliardäre, die diese Unternehmen und Technologien kontrollieren, viel mehr Macht erhalten.“

Bei X haben Musks Macht und seine sprunghaften Entscheidungen bei einigen Beamten und Experten der Zivilgesellschaft Beunruhigung ausgelöst, da sich die Propaganda vor einer Welle von Wahlen in der ganzen Welt im nächsten Jahr ausbreitet.



Der Abbruch der ukrainischen Mission auf halbem Weg ist ein großartiges Beispiel für die Macht von Kommunikationsplattformen, die sich in den Händen einiger weniger Privatunternehmen konzentriert“, so Bret Schafer, Analyst bei der Alliance for Securing Democracy.



Musk warnte die Nutzer von X nicht mehr, wenn die Inhalte, die sie ansahen, von staatlich kontrollierten Medien stammten, und Propagandisten aus Russland und anderen Ländern nutzten dies, um ihre Inhalte durch den Kauf von Prüfsiegeln zu verstärken.



Krieg in der Ukraine: Fördert Musk auf X die Propaganda von Russland?

Eine von der Europäischen Union in Auftrag gegebene Studie ergab diese Woche, dass russische Propaganda mehr Menschen auf X erreicht als vor dem Krieg in der Ukraine. Und angesichts der Kritik an den zunehmenden Hassreden hat Musk eine gemeinnützige Organisation verklagt und einer anderen, der Anti-Defamation League, mit einer Klage gedroht.



„Es ist wirklich beängstigend zu sehen, wie er seine Unternehmensressourcen einsetzt, um zu versuchen, Kritiker und Skeptiker zu unterdrücken“, sagte Paul Barrett, stellvertretender Direktor des Stern Center for Business and Human Rights der New York University.



„Man würde erwarten, dass Menschen mit dieser Art von Unternehmensmacht aus Eigeninteresse handeln oder Fehler machen. Aber man würde nicht erwarten, dass jemand einem Verbündeten wichtige Technologie zur Verfügung stellt und sie dann zurücknimmt, wenn dieser sie mitten im Krieg einsetzt. Was auch immer verantwortungsvolles unternehmerisches Verhalten ist, das ist es nicht.“



Elon Musk: SpaceX gilt als neue Weltmacht bei Satelliten im Weltraum

Die Dragon-Kapsel von SpaceX ist die einzige Möglichkeit für die NASA, ihre Astronauten zur und von der Internationalen Raumstation zu schicken. Es startet sensible nationale Sicherheitssatelliten für das Pentagon und das Nationale Aufklärungsbüro. SpaceX startet mehr Raketen als jedes andere Unternehmen oder Land - in diesem Jahr hat es bereits den Rekord vom letzten Jahr (61) übertroffen - und betreibt mehr Satelliten als jedes andere Unternehmen auf der Erde (mehr als 4.500 in der Umlaufbahn).



SpaceX-Gründer Elon Musk jubelt nach dem Start von NASA-Astronauten zur Internationalen Raumstation im Jahr 2020. © Jonathan Newton/Washington Post

Netflix statt Drohnen-Angriffe: Musk besorgt vor Offensive gegen Russlands Angriffskrieg

SpaceX begann nach dem russischen Angriffskrieg mit der Bereitstellung des Starlink-Internetdienstes für die Ukraine und schuf damit eine Rettungsleine für das Land, dessen Kommunikationssysteme weitgehend lahmgelegt waren. Laut Isaacsons Buch war Musk jedoch besorgt darüber, dass das ukrainische Militär die Systeme für offensive Zwecke nutzen könnte, so der CNN-Bericht.

„Wie bin ich in diesem Krieg? fragte Musk“, so Isaacson. „Starlink war nicht dafür gedacht, in Kriege verwickelt zu werden. Es war dafür gedacht, dass die Leute Netflix schauen und sich entspannen und für die Schule online gehen und friedliche Dinge tun können, nicht für Drohnenangriffe.“



Im Februar sagte Gwynne Shotwell, Präsident und Chief Operating Officer von SpaceX, gegenüber Reportern etwas ganz Ähnliches.

„Wir haben uns wirklich gefreut, der Ukraine Konnektivität zur Verfügung stellen zu können und sie in ihrem Kampf für die Freiheit zu unterstützen“, sagte sie. „Es war nie beabsichtigt, es als Waffe einzusetzen, aber die Ukrainer haben es auf eine Art und Weise ausgenutzt, die nicht beabsichtigt war und nicht Teil einer Vereinbarung war.“

Starlink in der Ukraine abgeschaltet: Berichte über das Vorgehen gibt es immer wieder

Seitdem Berichte aufgetaucht sind, wonach SpaceX im vergangenen Jahr die Satellitenkommunikation von Starlink in der Ukraine abgeschaltet hat, hat das Pentagon SpaceX einen Vertrag erteilt. Die Details des Vertrages sind nicht bekannt - am Donnerstag lehnte Pentagon-Sprecher Jeff Jurgenson es ab, mehr zu sagen, „aufgrund der kritischen Natur dieser Systeme.“ Weeden sagte jedoch, dass die Untervertragnahme von Starlink dem Pentagon mehr Kontrolle ermöglichen und möglicherweise verhindern soll, dass der Dienst plötzlich wieder abgeschaltet wird.

„Das ist das Gleichgewicht, mit dem sich das Verteidigungsministerium auseinandersetzen muss, wenn es sich auf diese kommerzielle Technologie konzentriert: Verliert es in irgendeiner Weise die Kontrolle?“ sagte Weeden. Aber die Regierung ist nicht hilflos und hat Möglichkeiten, die Unternehmen in die Schranken zu weisen: „Man kann viele dieser Bedenken durch Vertragsmechanismen oder andere rechtliche Vereinbarungen ausräumen“, sagte er.



Bei der Gründung von Starlink bewies Musk durchaus Pioniergeist

Als SpaceX zum ersten Mal seine Starlink-Konstellation startete, sagte Musk, dass die Erfolgsaussichten nicht garantiert seien. Andere Satellitenunternehmen hatten es in der Vergangenheit versucht und waren gescheitert, da die Kosten für den Start und den Betrieb von Hunderten oder Tausenden von Satelliten enorm hoch sind. SpaceX ist jedoch vor allem deshalb so erfolgreich, weil das Unternehmen vertikal integriert ist, d. h. es baut die Satelliten nicht nur, sondern startet sie auch selbst mit seiner wiederverwendbaren Falcon 9-Rakete.



Die Konstellation wird nicht nur in der Ukraine eingesetzt, sondern dient auch der Anbindung abgelegener Gemeinden und war ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen zur Wiederherstellung von Hurrikanen und anderen Naturkatastrophen, bei denen die Verbindung unterbrochen wurde.



Als SpaceX Starlink startete, hatten auch andere Unternehmen ein Auge auf den Markt für Satelliteninternet geworfen. Damals sagte Musk: „Es ist immer gut, Konkurrenz zu haben“. Aber Starlink hat seine Konkurrenz inzwischen überholt.



Ein anderer Satellitenanbieter, OneWeb, ging in Konkurs, wurde dann wiederbelebt und betreibt nun ein weitaus kleineres Netz. Amazon plant den Start von Tausenden von Satelliten, hat aber noch keinen einzigen in die Luft gebracht. Das Unternehmen sieht sich außerdem mit einer Klage eines seiner Aktionäre konfrontiert, der behauptet, das Unternehmen habe „in böser Absicht“ gehandelt, als es Startaufträge an andere kommerzielle Unternehmen, darunter Jeff Bezos‘ Blue Origin, aber nicht an SpaceX vergab.



„Obwohl SpaceX der Startanbieter mit der besten Erfolgsbilanz und den niedrigsten Preisen in der Branche ist, wurde es von Amazon anscheinend nicht berücksichtigt“, heißt es in der Klage. (Bezos ist Eigentümer der Washington Post. Die Interims-CEO Patty Stonesifer sitzt im Vorstand von Amazon).



Marktmacht: SpaceX arbeitet mit Nasa zusammen

SpaceX ist auch der einzige Anbieter der NASA für den Transport von Besatzungen zur Raumstation. Das liegt aber nicht daran, dass die NASA in den USA nur einen Auftrag vergeben hat. Sie vergab vielmehr zwei Aufträge, damit die Unternehmen miteinander konkurrieren konnten, um die Kosten zu senken und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Das andere Unternehmen, das den Zuschlag erhalten hat, Boeing, hat bisher noch keine Astronauten geflogen und wird dies möglicherweise auch nicht vor dem nächsten Jahr tun, sodass SpaceX der einzige Anbieter ist.

„SpaceX war in mehreren Schlüsselbereichen wirklich innovativ, nämlich beim Start und beim Breitband-Internet in großen Konstellationen - zwei Dinge, von denen die Menschen schon lange geträumt haben, die aber schon einmal versucht wurden und gescheitert sind“, sagte Weeden. „SpaceX hat es geschafft, sie Wirklichkeit werden zu lassen. In vielen anderen Branchen führt ein Durchbruch zu mehr Wettbewerb. Und die innovative Technologie breitet sich über mehrere Unternehmen aus. Aber im Fall von SpaceX haben wir noch keine Konkurrenten gesehen, die es geschafft haben, das zu tun, was sie tun können.“



Diese marktbeherrschende Stellung war nicht leicht zu erlangen. SpaceX wurde zunächst von den Startverträgen des Pentagons ausgeschlossen und musste die Air Force verklagen, um konkurrenzfähig zu werden. SpaceX kämpfte auch darum, die NASA als Kunden zu gewinnen, und ist heute einer der zuverlässigsten Partner der Raumfahrtbehörde.



Erfolg von SpaceX: Elon Musk schaltet sich persönlich überall ein

Ein großer Teil dieses Erfolgs ist auf Musk selbst zurückzuführen, der unermüdlich arbeitet und seine Teams antreibt, scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu überwinden. Der Bau von Raketen, die in den Weltraum fliegen und dort sicher landen, so dass sie wiederverwendet werden können, ist ein Beispiel dafür, zumal viele Musk gesagt hatten, dies sei unmöglich. Der Bau einer Konstellation von Tausenden von Satelliten war ein anderes. Beides wurde relativ schnell erreicht, was Teil des SpaceX-Ethos ist.



„Man kann immer schneller sein, als man denkt. Ohne Frage“, sagte Kiko Dontchev, SpaceX‘ Vice President of Launch, kürzlich bei einer Konferenzpräsentation. „Es ist immer Zeit zu gewinnen. Es gibt immer Effizienzgewinne zu erzielen. Sie denken, Sie waren schnell genug? ... Man kann noch schneller werden. Jedes Mal, wenn mein Team sagt: ‚Kumpel, wir können nicht schneller werden.‘ Sie sagen: ‚Doch, das können Sie.‘ Verschiebt die Torpfosten. Sie werden überrascht sein, was passiert, wenn Sie die Leute herausfordern.“



SpaceX hat auch Erfolg mit so genannten Festpreisverträgen, bei denen der Auftragnehmer für alle Kostenüberschreitungen aufkommen muss. Traditionell wurden große Pentagon-Verträge im Rahmen von „Cost-Plus“-Verträgen abgewickelt, bei denen die Unternehmen eine Rückerstattung erhielten, wenn sie ihr Angebot übertrafen. Dies, so die Kritiker, hat die Innovation gebremst und die Unternehmen zu langsam arbeiten lassen.



Die Space Force setzt auch auf SpaceX und sein Starship, das, sobald es in der Luft ist, enorme Mengen an Masse in die Umlaufbahn befördern kann. Und sie hat SpaceX dafür gelobt, dass es seine Starlink-Konstellation selbst dann online gehalten hat, als russische Störsender andere Netze stören konnten.



„Die Qualität der Verbindung ist hervorragend“, sagte der ukrainische Minister für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, letztes Jahr gegenüber The Post. „Wir nutzen Tausende - im Bereich von Tausenden - von Terminals, und jeden zweiten Tag kommen neue Sendungen an.“

Missy Ryan hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Christian Davenport berichtet über die NASA und die Raumfahrtindustrie für die Finanzredaktion der Washington Post. Er arbeitet seit 2000 für die Post und war als Redakteur in der Metro-Redaktion und als Reporter für militärische Angelegenheiten tätig. Er ist der Autor von „The Space Barons: Elon Musk, Jeff Bezos and the Quest to Colonize the Cosmos“ (PublicAffairs, 2018). Joseph Menn kam 2022 zu The Post, nachdem er zwei Jahrzehnte lang für Reuters, die Financial Times und die Los Angeles Times über Technologie berichtet hatte. Zu seinen Büchern gehören „Cult of the Dead Cow: How the Original Hacking Supergroup Might Just Save the World“ (2019) und „Fatal System Error: The Hunt for the New Crime Lords who are Bringing Down the Internet“ (2010).

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 08. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.