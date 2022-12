„Lebenswichtig“: Putins Krieg fokussiert „gesamte Energie“ der Nato wieder auf das Schwarze Meer

Nach mehr als neun Monaten Krieg in der Ukraine entpuppt sich das Schwarze Meer als ein geopolitischer Hauptschauplatz. Die Sicherung des Gebiets stellt eine große Herausforderung für die Nato dar.

Bukarest – Im Ukraine-Krieg steht unter anderem auch das Schwarze Meer im Mittelpunkt. Grund dafür ist die Geografie des Konflikts: Russland und die Ukraine befinden sich an der Nordküste. Das ebenso von Russland überfallene Georgien liegt an der Ostküste. Die Nato-Staaten Rumänien, Türkei und Bulgarien befinden sich an der Westküste. Aufgrund von internationalen Energieströmen und Handelsrouten hat die Region eine enorme geopolitische Bedeutung für die EU, die Nato, genauso wie für Russland.

„Das Schwarze Meer ist überlebenswichtig für die Sicherheit der Nato, da dort so viele Verbündete, Partner und Widersacher aneinander grenzen. Des Weiteren gibt es vor Ort große Wasserstoff Einlagen, wichtige Getreidelieferrouten und den aktiven Krieg in der Ukraine“, sagte der ehemalige amerikanische Militär James Stavridis, wie das Wall Street Journal berichtete.

Ukraine-Krieg: Konflikt lenkt „gesamte Aufmerksamkeit auf das Schwarze Meer“

Auch im Krieg zwischen der Ukraine und Russland spielt das Schwarze Meer eine große Rolle. Russland hat in den vergangenen Monaten Hafenstädte wie Mariupol und Odessa attackiert und unternahm Versuche, ukrainische Handelsrouten abzuschneiden. Der Kampf um die Häfen der Ukraine und das Schwarze Meer bekam am meisten internationale Aufmerksamkeit, als es der Ukraine gelang, das Flaggschiff der russischen Marine, die Moskwa zu versenken.

Der Kreml stellte die Senkung der Moskwa seiner Zeit auf unterschiedliche „technische Probleme“ und Fehler der Besatzung ab. Die Region ist jedoch nicht nur für die Kriegsparteien relevant: „Der Konflikt lenkt unsere gesamte Energie auf das Schwarze Meer“, hieß es aus Kreisen des amerikanischen Außenministeriums.

Ukraine-Krieg: Zugang für Nato-Präsenz im Schwarzen Meer ist eingeschränkt

Bei einem Nato-Gipfel in Bukarest, der kürzlich stattfand, betonte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Bedeutung der Schwarzen Meer-Region. Die Nato habe ihre Präsenz seit 2014 und der Annexion der Krim erheblich erhöht. Staaten wie Frankreich und die USA patrouillieren in den Gewässern mit schweren militärischen Gerät. Ihre militärische Präsenz vor Ort kann die Nato gegenwärtig jedoch nicht erweitern. Das Gleiche gilt für Russland. Die Türkei hat laut dem Vertrag von Montreux (1936) die Autorität, den Seeraum abzuschließen.

Derzeitig wenden sich amerikanische Verantwortliche an die Türkei, um zusätzliche militärische Präsenz im Gebiet möglich zu machen: „Das Schwarze Meer halten wir sicher, indem wir es nicht ignorieren und derzeitig fürchte ich, dass wir es ignorieren“, sagte der ehemalige US-Admiral James Foggo laut dem Wall Street Journal.

Ukraine-Krieg: Auch nach dem Krieg in der Ukraine werden Verhandlungen schwierig sein

Wahrscheinlich scheint Hilfe aus der Türkei jedoch nicht. Das Land hat, obwohl es selber Nato-Mitglied ist, eine eigene Agenda in der Schwarzen Meer-Region. Der türkische Außenminister äußerte sich folgendermaßen: „Wir werden in einer Region, die von Konflikten geprägt ist, weiterhin für Sicherheit und Stabilität sorgen.“ So gilt es wohl als unwahrscheinlich, dass die Türkei die Gewässer für die Nato öffnet und für Russland geschlossen hält und somit Moskau vor den Kopf stößt.

Nato-Staaten vor Ort, wie Rumänien, zu unterstützen könnte eine Möglichkeit sein, für mehr Sicherheit vor Ort zu sorgen. „Letzten Endes werden Probleme um das Schwarze Meer-Gebiet, um Handelsrouten und um Zugänge zu Häfen auch bei Verhandlungen nach dem Konflikt ein Problem darstellen und schwierig sein“, meint Stavridis. (lp)