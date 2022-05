„Tag des Sieges“ über Hitler-Deutschland: Putins Russland will ihn laut Kiew auch in Mariupol begehen

News-Ticker zu Militär-Handlungen

Die ukrainische Hafenstadt Mariupol ist schon fast dem Erdboden gleichgemacht. Laut Kiew will Moskau dort in wenigen Tagen „Feierlichkeiten“ begehen. Der News-Ticker.

Update vom 5. Mai, 12.55 Uhr: Trotz einer von Russland angekündigten Feuerpause haben die Kämpfe um das Mariupol-Stahlwerk an diesem Donnerstag weiter angedauert. Das berichtet die ukrainische Seite.

Russland versuche, die letzten verbliebenen ukrainischen Verteidiger auf dem Gelände im Süden der Ukraine zu „vernichten“, teilte die Armee am Morgen mit. Der Kreml erklärte hingegen, die Feuerpause werde eingehalten.

Update vom 5. Mai, 12.39 Uhr: Vollzieht die ukrainische Seite im Ukraine-Krieg Sabotage in Russland? Oleksiy Arestovych hat in einem Interview nun erstmals Einblick in die Taktik seines Landes gewährt: „Wir sagen offiziell weder ja noch nein, genau wie Israel.“ Die Details zu den Andeutungen des Selenskyj-Beraters lesen Sie hier.

Ukraine-Krieg-News: Russland plant laut Kiew am 9. Mai Militärparade in Mariupol

Erstmeldung vom 5. Mai: Kiew - Der Ukraine-Krieg ist weiterhin Schauplatz brutaler Kämpfe. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Auch an diesem Donnerstag (4. Mai) hat Russlands Verteidigungsministerium einen neuen Lagebericht herausgebracht. Wladimir Putins taktische Luftwaffe und Heeresflieger hätten in der Nacht 93 Militärobjekte beschossen, hieß es, die Artillerie insgesamt mehr als 500 Ziele. Mindestens 600 gegnerische Soldaten seien getötet worden. Von unabhängiger Seite ließen sich diese Angaben nicht überprüfen.

Ebenso wenig diese Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes: Russland soll am Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai eine Militärparade in Mariupol planen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Militärgeheimdienst. Die strategisch wichtige Hafenstadt im Süden der Ukraine ist schwer umkämpft. Sergej Kirijenko, Vize-Leiter der Moskauer Präsidialverwaltung, sei dafür bereits in Mariupol eingetroffen. Am 21. April kündigte Russland an, die Stadt weitgehend eingenommen zu haben.

Ukraine-Krieg: Militärparade am 9. Mai in Mariupol? Geheimdienst sieht „Propagandakampagne“

Mariupol solle nach den Plänen Moskaus ein Zentrum der „Feierlichkeiten„ am 9. Mai werden. Die zentralen Straßen der Stadt würden derzeit „von Trümmern, Leichen und nicht explodierten Sprengkörpern gesäubert“.

Mariupol steht weitgehend unter Kontrolle der russischen Truppen, nur auf dem Gelände des Asow-Stahlwerks harren noch ukrainische Kämpfer aus, die sich gemeinsam mit zahlreichen Zivilisten in dem Tunnelsystem auf dem Werksgelände verschanzen. „Eine groß angelegte Propagandakampagne ist im Gange“, erklärte der ukrainische Militärgeheimdienst weiter. „Den Russen sollen Geschichten über die ‚Freude‘ der Einheimischen über das Zusammentreffen mit den Besatzern gezeigt werden.“

Ukraine-Krieg-News: Moskau veranstaltet riesige Feiern am 9. Mai - rund 65.000 Teilnehmer

Am 9. Mai feiert Russland traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland mit einer Militärparade und einer Rede von Kreml-Chef Putin auf dem Roten Platz in Moskau. „In diesem Jahr werden in 28 russischen Städten Militärparaden stattfinden“, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Dafür würden fast 65.000 Teilnehmer mobilisiert und eine Schau zahlreicher Waffensysteme und hunderter Flugzeuge organisiert. Zu möglichen Feierlichkeiten in Mariupol inmitten des Krieges in der Ukraine äußerte er sich nicht. (AFP/dpa/frs)

