Drohnen zeigen Zerstörung russischer Panzer: Kiew macht neue Angaben zu Moskaus Verlusten

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die ukrainische Gegenoffensive schreitet voran. Kiew meldet die Zerstörung von russischer Ausrüstung. Moskau greift ukrainische Städte indes mit Drohnen an. Der News-Ticker.

KIew – Nicht nur Russland, sondern auch die Ukraine setzt besonders im Rahmen ihrer Gegenoffensive immer öfter sogenannte Kamikazedrohnen ein. Der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Generaloberst Oleksandr Syrskyj, hat im Kurznachrichtendienst Telegram neue Aufnahmen veröffentlicht, in der die Zerstörung von zwei russischen Panzern zu sehen ist.

Dazu schrieb der Generaloberst, die ukrainische „Asgard-Einheit“ des 120. Aufklärungsbataillons habe zusammen mit der 3. Mechanisierten Brigade russische Panzer der Typen T-80 und T-90 außer Gefecht gesetzt. „Gute Arbeit, Ruhm den Kämpfern“, lobte Syrskyj die Zerstörung der Panzer.

Generalstab veröffentlicht neue Zahlen: Kiew will mehr als 237.000 russische Soldaten „eliminiert“ haben

Der ukrainische Generalstab veröffentlichte neue Zahlen zu russischen Verlusten seit Beginn des Angriffskrieges. Demnach will das ukrainische Militär bislang rund 237.180 russische Soldaten „eliminiert“ haben. Ferner habe man 4102 Panzer, 8019 gepanzerte Truppenträger sowie 4463 Artilleriesysteme zerstört. Außerdem hat die ukrainische Armee den Zahlen des Generalstabs zufolge bisher 315 russische Flugzeuge, 310 Helikopter, 3807 Drohnen und 1273 Marschflugkörper zerstört. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

Der Meldung des Generalstabs zufolge will die ukrainische Armee im Laufe des letzten Tages 13 Luftangriffe gegen Versammlungsgebiete russischer Truppen durchgeführt haben. In der Kampfrichtung der Stadt Lyman hätten russische Soldaten „erfolglose offensive Aktionen“ getätigt und dabei mehr als 15 Siedlungen beschossen. In der Richtung Bachmut seien ebenfalls etwa 15 Siedlungen beschossen worden, wobei die ukrainische Armee russische Angriffe abgewehrt habe. In Cherson und Saporischschja würden sich die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin darauf konzentrieren, den Vorstoß ukrainischer Soldaten zu verhindern.

Russische Angriffe gegen die Ukraine: Wladimir Putins Soldaten setzten Kamikazedrohnen ein

Indes nimmt Russland ukrainische Städte weiterhin mit Drohnenangriffen ins Visier. So meldete der Generalstab, in der letzten Nacht habe es Angriffe mit 17 iranischen Shahed-Drohnen sowie einer Rakete des S300-Luftabwehrsystems gegeben. Die ukrainische Luftverteidigung habe jedoch 16 der Drohnen abschießen können. Die Gefahr von neuen Drohnen- und Raketenangriffen gegen die Ukraine sei nach wie vor hoch. Zuletzt meldete die Stadt Krywyj Rih im Süden des Landes schwere Angriffe durch Russland. (bb)