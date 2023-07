„Brauchen Glück des Tüchtigen“: Ex-Oberst Thiele sieht „ungewisse“ Erfolgsaussicht für Kiews Plan

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die Gegenoffensive der Ukraine verläuft schwierig. (Archivbild) © Ashley Chan/dpa

Bis zum Herbst will die Ukraine ein großes Stück Land zurückerobern. Ex-Oberst Ralph Thiele ist skeptisch und verweist gegenüber IPPEN.MEDIA sowohl auf die russische Verteidigung als auch ukrainische Verluste.

Kiew – Monatelang trainierten westliche Partner der Ukraine intensiv ukrainische Soldaten und rüsteten sie mit schwerem Militärgerät aus, einschließlich Panzern und gepanzerten Truppenträgern. Dabei handelte es sich um eine gezielte Vorbereitung auf die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte, die Mitte Juni startete. Der Gegenangriff der Ukraine war und ist immer noch mit großen Hoffnungen verbunden, doch bislang konnte er diesen Erwartungen nicht gerecht werden. Statt dem vermuteten großen Durchbruch gab es lediglich kleinere Erfolge.

Ukraine stellt CIA-Chef neuen Plan vor: Doch Ex-Oberst sieht „exzellent befestigte“ russische Verteidigung

Der mühsame Fortschritt bei der Gegenoffensive hindert Kiew aber offenbar nicht daran, weiterhin ambitionierte Pläne im Kampf gegen Kreml-Chef Wladimir Putins Truppen zu schmieden. Bei einem Treffen mit CIA-Chef William J. Burns kündigten ukrainische Sicherheitsbeamte ein konkretes Vorhaben an, wie die US-Zeitung Washington Post berichtete. Demnach will Kiew bis zum Herbst ein bedeutendes Stück Territorium von Russland zurückerobern, Artillerie- sowie Waffensysteme an der Grenze zur 2014 annektierten Halbinsel Krim stationieren und erst dann Gespräche mit Russland beginnen. Bereits im ersten Punkt hakt es allerdings, denn zunächst einmal muss die Gegenoffensive an Fahrt aufnehmen, damit große Gebietsbefreiungen möglich sind.

Oberst a.D. Ralph D. Thiele vom Institut für Strategie-, Politik-, Sicherheits- und Wirtschaftsberatung (ISPSW) zeigt sich skeptisch über den ukrainischen Plan. „Die Lage an der Front ist durchwachsen“, betonte er gegenüber IPPEN.MEDIA in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Ukrainer hätten feststellen müssen, „dass die russischen Verteidigungslinien stehen“. Diese seien „exzellent befestigt“, unterstrich Thiele und ergänzte: „Die Russen machen es den Ukrainern sehr schwer vorzurücken, zumal sie den Kampf der verbundenen Waffen auch mit der Unterstützung von Kampfhubschraubern und Kampfflugzeugen führen können.“

Putins Truppen zerstören westliche Ausrüstung: Ukraine-Soldaten „beißen sich Meter für Meter nach vorne“

Auch im Hinblick auf Militärausrüstung sieht es für Kiews Soldaten nicht gerade erfreulich aus. Schon zu Beginn der Gegenoffensive zeigten Aufnahmen aus dem Süden von Saporischschja die Zerstörung von deutschen Leopard-Panzern und amerikanischen Bradley-Truppenträgern. „Die Ukraine hat schon wichtiges westliches Gerät verloren, darunter insbesondere mehrere der kostbaren Minenräumpanzer und auch etwa 20 % der westlichen Kampfpanzer“, bestätigte Thiele in seinen Einschätzungen.

Daher würden sie nun dazu übergehen, „mit Infanteristen und Spezialkämpfern sowie Sprengladungen sich Meter für Meter nach vorne zu beißen“. Geht es nach Thiele, so ist es alles andere als gesichert, dass die Ukraine mit diesem Vorgehen den ersehnten Erfolg erzielen wird. „Auf diesem Weg brauchen Sie das Glück des Tüchtigen, um einen Durchbruch zu erzielen. Die Aussichten sind ungewiss“, erklärte der ehemalige Oberst der Bundeswehr gegenüber IPPEN.MEDIA.

USA räumen langsamen Fortschritt der Ukraine ein: „Sehr, sehr blutig“

Im Westen werden die nur langsamen Fortschritte der Ukraine zwar eingeräumt, doch zugleich auch begründet. So unter anderem von US-Generalstabschef Mark Milley. Die langsame Geschwindigkeit sei keine Überraschung, denn ukrainische Soldaten würden „um ihr Leben kämpfen“, sagte er laut dem US-Sender CNN. Man unterstütze sie zwar so stark wie nur möglich, „doch am Ende des Tages greifen ukrainische Soldaten durch Minenfelder und in Schützengräben an“, so Milley. Er warnte, man solle keine „Illusionen haben“. Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg werde vermutlich bis zu 10 Wochen dauern und „sehr, sehr blutig“ verlaufen.

Hinzu kommt die Tatsache, dass ukrainische Soldaten lokalen Berichten zufolge nur kleine Angriffe in mehreren Richtungen durchführen. Unter Berufung auf russische Militärblogger hatte auch die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) berichtet, Angriffe, die große territoriale Fortschritte mit sich bringen würden, seien noch nicht der Fall. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Resnikow und seine Vize-Ministerin Hanna Maljar betonten, der Großangriff im Rahmen der Gegenoffensive stehe noch aus.

Am Montag (3. Juli) bestätigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jedenfalls die „schwierige“ Lage an der Front. „Doch wir machen Fortschritte, Schritt für Schritt rücken wir vor“, schrieb er im Kurznachrichtendienst Telegram. Die Minenfelder und die russische Luftüberlegenheit stellen die Truppen Kiews weiterhin vor Probleme. Die Ukraine fordert seit langer Zeit F-16-Kampfjets vom Westen. Zumindest Dänemark will sie jetzt wohl schneller als geplant liefern. (bb)