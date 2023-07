Hightech gegen Kriegsverbrechen: USA schicken automatisierte Drohnensysteme in die Ukraine

Von: Sandra Kathe

Neben zahlreichen humanitären Hilfen sollen neun Drohnen eines großen US-Herstellers die Ukraine bei der Dokumentation von möglichen Kriegsverbrechen unterstützen.

Kiew/Washington – Um die Ukraine beim Dokumentieren russischer Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg zu unterstützen, hat die US-Behörde United States Agency for International Development (USAID) am Donnerstag (27. Juli) die Lieferung von neun Hightech-Drohnensystemen an die Ukraine angekündigt. Die autonomen Geräte vom Typ Skydio 2+ verfügen über 4K-Kamerasysteme und könnten so dazu beitragen, begangene Kriegsverbrechen einfacher zu dokumentieren, zu belegen und in der Folge zur Anklage zu bringen. Das berichtete das ukrainische Nachrichtenportal European Pravda.

Die Drohnen seien der Behörde von dem privatwirtschaftlichen Hersteller Skydio zur Verfügung gestellt worden, der laut einem Bericht des Technik-Portals Heise.de in den vergangenen Jahren zum größten US-Hersteller für Drohnensysteme angewachsen ist und Überwachungsdrohnen etwa für Betriebsgelände oder öffentliche Infrastruktur herstellt. Nun sollen die Geräte auch in der Ukraine zum Einsatz kommen: Vor allem in den aus russischer Besatzung befreiten Gebieten, um Hinweise auf Kriegsverbrechen zu dokumentieren und festzuhalten.

Drohnen des US-Herstellers Skydio sollen bald in der Ukraine mögliche Kriegsverbrechen dokumentieren. (Symbolfoto) © Handout/imago-images.de

Drohnen sollen im Ukraine-Krieg mögliche Kriegsverbrechen dokumentieren

Bereits kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs gingen Bilder aus ersten Städten und Dörfern um die Welt, die ukrainische Truppen aus russischer Besatzung befreit hatten. Einige von ihnen zeigten Leichen, die auf offener Straße zurückgelassen wurden, andere Räume mit Kritzeleien an den Wänden, in denen Opferangaben zufolge Menschen gefangen gehalten wurden. Auch die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland und Belarus wird Moskau vonseiten Kiew als Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Zusätzlich zu den Einsatzorten an den Kriegsfronten sowie in befreiten Gebieten sollen die Hightech-Geräte bei der Foto- und Video-Dokumentation von zehntausenden Angriffen auf zivile Infrastruktur und Gebäude helfen, die Russland ebenfalls als Kriegsverbrechen ausgelegt werden. Das geht aus einer Stellungnahme von USAID hervor.

Krieg in der Ukraine: USA unterstützt mit Ausrüstung und Technik, aber auch finanziell

Darüber hinaus hat die Behörde auch intensivere Unterstützung bei der Ermittlung gegen Kriegsverbrechen angekündigt und betont, dass bereits in den vergangenen Monaten in Zusammenarbeit mit ukrainischen Organisationen viel Aufklärungsarbeit geleistet worden sei: „Zwei von USAID unterstützte Menschenrechtsverbände in der Ukraine haben seit 24. Februar 2022 bereits mehr als 40.000 Fälle russischer Kriegsverbrechen dokumentiert. Insgesamt wird die Gesamtzahl der Kriegsverbrechen seitens der Ukraine auf über 115.000 geschätzt. Zusätzlich begleitet USAID auch regelmäßig die Menschenrechts-Ombudsleute der Ukraine bei Dokumentationsbesuchen in betroffenen Gebieten.“

Auch andere Anstrengungen als die Hilfe bei der Dokumentation von Kriegsverbrechen gehen aus der aktuellen Stellungnahme von USAID hervor. So habe die USAID-Administratorin Samantha Power dem Land am 18. Juli Hilfen in Höhe von 250.000 Dollar zugesagt, um den Landwirtschaftssektor zu unterstützen, der unter der Aussetzung des Getreidedeals leidet. Dazu kämen über eine halbe Milliarde Dollar für humanitäre Hilfe und zusätzliche Ausrüstung im Wert von 2,3 Millionen Dollar. (saka)