Russland bastelt wohl Irans „Billig-Drohnen“ auf maximale Zerstörung um – jetzt kommt Mega-Fabrik

Von: Bedrettin Bölükbasi

Eine iranische Kamikazedrohne. (Archivbild) © IMAGO/Aleksandr Gusev

Putins Truppen terrorisieren die Ukraine mit Drohnen aus dem Iran, die offenbar maximalen Schaden anrichten. Jetzt setzt Moskau zur eigenen Produktion an.

München – Seit Oktober 2022 greifen die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin die Ukraine immer wieder mit iranischen Drohnen an. Die Waffen, die besonders gegen die ukrainische Infrastruktur zum Einsatz kommen, wurden jetzt offenbar nochmal deutlich stärker gemacht.

Iranische Drohnen im Ukraine-Krieg werden modifiziert – Explosion mit „360-Grad-Effekt“

Laut einem vom US-Sender CNN eingesehenen Bericht wurden die sogenannten Kamikazedrohnen so modifiziert, dass sie maximalen Schaden bei der Explosion verursachen. Erstellt wurde der entsprechende Bericht auf Grundlage einer Untersuchung der britischen Investigativorganisation Conflict Armament Research (CAR). Untersucht wurde ein nicht explodierter Sprengkopf. Demnach wurden die Sprengköpfe der Drohnen mit kleineren Metallteilen versehen, die sich beim Aufprall innerhalb eines großen Radius zerstreuen.

Zudem seien jeweils 18 kleinere Sprengladung an die Sprengköpfe angebracht worden. Der Gedanke dahinter: Diese Ladungen sollen bei der Explosion einen „360-Grad-Effekt“ hervorrufen und noch dazu Panzerung durchdringen. Die zwei Modifikationen an den Sprengköpfen sollen wohl zu einer größeren Zerstörung bei Zielen wie Stromstationen, Verteilernetzen, Übertragungsleitungen und Hochleistungstransformatoren führen. Die Reparatur dieser Schäden soll ebenfalls erschwert werden.

Damien Spleeters gehört zu den Ermittlern, die am Bericht mitgewirkt haben. „Es sieht so aus, als ob sie den fertigen Sprengkopf angeschaut und sich dann gedacht haben, ‚Wie können wir das noch zerstörerischer machen‘“, erklärte der Experte. Zuvor habe man spekuliert, dass die Sprengköpfe womöglich „grob, billig und einfach“ gewesen seien. Jetzt sehe man allerdings, dass viel Arbeit reingesteckt worden sei, damit die Sprengköpfe an der Infrastruktur so viel Schaden anrichten wie möglich.

Ukraine-Krieg: Russland und Iran arbeiten an gemeinsamer Fabrik für Drohnenproduktion

Um die Angriffe gegen die Ukraine im hohen Tempo fortsetzen zu können, will Russland nun wohl selber an die Produktion ran und erhält hierfür direkte Hilfe aus dem Iran. Die US-Zeitung Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf US-Beamte, dass die zwei Länder auf russischem Boden eine gemeinsame Fabrik aufstellen wollten, die bis zu 6000 Drohnen produzieren könne. Die Pläne für eine gemeinsame Produktionsstätte sind schon seit längerer Zeit im Gespräch. Zuvor war bekannt geworden, dass eine iranische Delegation im Januar Russland besucht hatte, um Details zu besprechen.

Nun gaben die US-Beamten der Zeitung an, mit dem Besuch am 5. Januar hätten die Pläne inmitten des Ukraine-Krieges eine konkrete Form angenommen. Die russische und iranische Delegation haben demnach das Fabrikgelände in der russischen Stadt Yelabuga rund 100 Kilometer im Osten von Moskau besichtigt. (bb)