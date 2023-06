F16-Kampfjets für die Ukraine: Selensky rechnet mit Lieferung in „signifikanter Zahl“

Ukraine-Krieg: Kiew hofft weiterhin auf die Lieferung von F16-Kampfjets. © Independent Photo Agency Int./imago

Um sich gegen den Angriffskrieg von Wladimir Putin verteidigen zu können, wird die Ukraine Kampfjets erhalten, darunter auch die F-16.

München – Im Ukraine-Krieg hat sich Kiew bislang einiges an militärischer Unterstützung aus dem Westen gesichert. Was zuvor unmöglich schien, etwa die Lieferung von Langstreckenraketen und Panzern, ist inzwischen längst auf dem Schlachtfeld. Nun wird offenbar schon bald ein weiterer Meilenstein folgen: Die Lieferung von Kampfjets an die ukrainische Luftwaffe.

Ukraine-Krieg: Kiew wird offenbar Kampfjets erhalten

Lange musste die Ukraine für die Lieferung von Kampfjets kämpfen. Direkt nach dem Durchbruch bei Panzern hatte schon die Debatte um Kampfjets angefangen. Bei bilateralen Treffen und verschiedenen Gipfeln ging es immer darum. Die Bemühungen Kiews blieben nicht ohne Erfolg. Auf seiner Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen der neuen Europäischen Gemeinschaft sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von der Lieferung einer „signifikanten Zahl“ an Jets. Er veröffentliche die englische Übersetzung seiner Konferenz im Kurznachrichtendienst Telegram.

Für das nächste Treffen von westlichen Verteidigungsministern auf dem US-Militärstützpunkt in Ramstein setzte er Beratungen über einen ukrainischen Raketenschutzschirm, dem sogenannten „Sky Shield for Ukraine“, in Aussicht. In Moldau habe man sich außerdem auf die Ausbildung von ukrainischen Piloten an Kampfjets geeinigt. Dabei geht es offenbar auch um die F-16-Kampfjets. Die ukrainischen Luftstreitkräfte hatten zuletzt behauptet, sie würden 48 dieser Jets erwarten, berichtete der Nachrichtensender ntv.

Ukraine-Krieg: Selenskyj will Eurofighter aus Deutschland

Im Gegensatz zu den meisten Nato-Armeen sind F-16-Kampfjets nicht Teil der Ausrüstung der Bundeswehr. Damit ist Berlin allerdings nicht raus aus der Sache. Die Ukraine fordert von Deutschland die Lieferung von Eurofighter-Kampfflugzeugen. „Wir brauchen alles, um unsere Menschen zu schützen. Seit drei Wochen erleben wir in der Ukraine schlimmste Attacken von russischen Drohnen und Raketen“, erklärte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makaiev, am Dienstag (30. Mai) im ntv.

Selenskyj forderte außerdem auch noch mehr Luftabwehrsysteme des Typs Patriot. Diese seien zum Schutz des Luftraums nötig, solange die Ukraine keine Kampfjets habe. Neben einer Kampfjet-Koalition benötige man daher auch eine Patriot-Koalition, um Kiew mit den nötigen Systemen zu versorgen. „Es ist sehr wichtig, Schutz zu haben. Bis wir Flugzeuge haben, brauchen wir mehr Patriots“, unterstrich der ukrainische Staatschef. (bb)