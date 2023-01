Putins Feuerpause nur Lippenbekenntnis: „Weihnachtsruhe“ auf Drängen von Patriarch Kirill ausgerufen?

Von: Johannes Nuß

Während des orthodoxen Weihnachtsfestes scheinen die Kämpfe im Ukraine-Krieg unvermindert weiterzugehen. Alles nur Show von Wladimir Putin? © Alexei Nikolsky/Alexei Alexandrov/dpa/Montage

Moskau – Während der von Russland einseitig erklärten 36-stündigen Waffenruhe im Ukraine-Krieg zum orthodoxen Weihnachtsfest haben ukrainische Soldaten im Donezker Gebiet das Feuer auf Stellungen des Feindes eröffnet. „Auf diese Weise gratulieren sie den Besatzern zum bevorstehenden Weihnachten!“, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew am Freitag in sozialen Netzwerken mit. Das berichtet kreiszeitung.de.

In der Kleinstadt Bachmut seien Stellungen der russischen Truppen mit 120-Millimeter-Mörsergranaten als „Geschenk“ beschossen worden. „Der Widerstand geht weiter, bis der letzte russische Eindringling auf ukrainischem Boden getötet ist“, hieß es in der Mitteilung. Auch russische Truppen griffen erneut Ukrainer an. Die Waffenruhe scheint ignoriert zu werden im Ukraine-Krieg.

„Weihnachtsruhe“ im Ukraine-Krieg: Groß angekündigte „Geste der Menschlichkeit“ nur ein Lippenbekenntnis?

Russland hat bekanntlich im Februar 2022 mit der Invasion der Ukraine begonnen. Zum orthodoxen Weihnachtsfest verkündete Moskau erstmals seit Kriegsbeginn eine für die gesamte Front geltende 36-stündige Waffenruhe, die von Kiew aber abgelehnt wurde. Während der Feuerpause verhängten die ukrainischen Behörden am Freitag für circa zwei Stunden einen Luftalarm im ganzen Land. Auslöser sollen nach Medienberichten mehrere über dem benachbarten Belarus aufgestiegene Flugzeuge der russischen Luftwaffe gewesen sein.

Somit dürfte klar sein: Die als groß angekündigte „Geste der Menschlichkeit“ – Tote während des orthodoxen Weihnachtsfestes verhindern zu wollen – ist für den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht viel mehr als ein Lippenbekenntnis gegenüber dem Westen. Würde es ihm um mehr gehen als reine Kriegspropaganda – es ist anzunehmen, dass Putin mit mehr Fingerspitzengefühl vorgegangen wäre.

Angebot zur Waffenruhe im Ukraine-Krieg von Putin nur auf Druck von Patriarch Kirill?

Zwar ist immer noch nicht ganz klar, ob die Schüsse kurz vor oder nach Eintritt der Waffenruhe fielen – doch es ist wenig zu spüren von einem Willen zur Deeskalation im Ukraine-Krieg. Das gilt allerdings aktuell für beide Seiten. Somit ist eher das Gegenteil der Fall. Laut Experten ist davon auszugehen, dass Putin die Waffenruhe nur auf Druck von Patriarch Kirill angeboten hat, um seine Unterstützung nicht zu verlieren. Kirill ist als Vorsteher der Russisch-Orthodoxen Kirche extrem wichtig für Putin und seine Politik im Ukraine-Krieg – auf ihn kann Putin nicht verzichten.

Sowieso war der von Putin „angebotenen“ Waffenruhe zum orthodoxen Weihnachtsfest in der Ukraine von vorneherein mit Skepsis begegnet worden. „Heuchlerisch“ war wohl das häufigste Wort, das am Donnerstag, 5. Januar 2023, in Kiew dazu zu hören war. „Sie wollen nun Weihnachten als Deckung nutzen, um den Vormarsch unserer Jungs im Donbass zu stoppen“, zitiert das Handelsblatt dazu den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ähnliches war auch am Freitag aus westlichen Demokratien zu hören.

Waffenruhe im Ukraine-Krieg ist brüchig: Kiew lehnt die Feuerpause als „Heuchelei“ ab

Wie es in dem Bericht des Handelsblatt heißt, deute aktuell wenig daraufhin, dass die von Putin angebotene Waffenruhe als „vertrauensbildende Maßnahme“ taugt. Sie sollte wegen des Weihnachtsfests noch bis Mitternacht von Samstag auf Sonntag gelten. Die orthodoxen Kirchen in Russland und in der Ukraine feiern die Geburt Jesu Christi traditionell nach dem julianischen Kalender am 7. Januar. Kiew lehnt die Feuerpause allerdings als „Heuchelei“ ab. Sie diene der russischen Armee nur dazu, ihre Kräfte umzugruppieren. Beim orthodoxen Osterfest im April vergangenen Jahres hatte Moskau noch eine Feuerpause mit ähnlicher Begründung zurückgewiesen. (mit Material der dpa)