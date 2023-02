Ostdeutschland „unser Territorium“: Putins Bluthund Kadyrow attackiert Scholz und träumt von Rückkehr

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow. © Twitter/Screenshot/@Gerashchenko_en

Der als „Putins Bluthund“ bekannte Tschetschenenführer Kadyrow zeigte sich empört über die deutsche Haltung im Ukraine-Krieg und träumt von einer Rückkehr nach Ostdeutschland.

München – Auch wenn es oft zu Diskussionen kommt: Deutschland gehört seit dem Beginn des Ukraine-Krieges zu den größten Unterstützern von Kiew. In russischen Staatsmedien wird fast täglich gegen die deutsche Regierung gewütet. Die jüngste Attacke im russischen Staatsfernsehen kam vom Kreml-Vertrauten und tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow.

Ukraine-Krieg: Kadyrow attackiert Scholz – „weich wie ein Panda“ bei Putin-Besuch

In der Sendung „60 Minuten“ im russischen Staats-TV äußerte sich Kadyrow unter anderem über Deutschland. Der Berater des ukrainischen Innenministeriums, Anton Geraschenko, veröffentlichte den entsprechenden Videoausschnitt samt Untertitel auf Twitter. Bundeskanzler Olaf Scholz habe Kreml-Chef Wladimir Putin besucht und sei dabei „weich wie ein Panda“ gewesen, sagte Kadyrow. Wenige Tage vor dem Beginn des Ukraine-Krieges war Scholz nach Moskau gereist.

Olaf Scholz und Wladimir Putin im Kreml. (Archivbild) © Mikhail Klimentyev/dpa

Doch nun, beklagte der tschetschenische Präsident, rede Scholz „mit Hass für uns“. Er beschwerte sich zudem über den Rückzug der Sowjets aus Ostdeutschland: „Gorbatschow, oder wer auch immer unsere Truppen da zurückgezogen hatte.“ Stattdessen, forderte er, „hätten die Deutschen als Verräter bestraft werden müssen, um sie zurechtzuweisen“.

Putins Bluthund Kadyrow – Ostdeutschland soll Russlands Territorium sein

Im russischen Staatsfernsehen ist es mittlerweile auch eine gängige Position, die ehemaligen Sowjet-Gebiete wieder für Russland zu beanspruchen. Insofern ist es keine Überraschung, dass Kadyrow von dieser Darstellung nicht abweicht. „Es ist unser Territorium, wir sollten zurückkehren“, betonte er.

Die Entscheidung zum Rückzug aus Ostdeutschland sei eine „fehlerhafte Entscheidung unserer ehemaligen Führung“ gewesen, die man nun korrigieren müsse. „Langsam müssen wir da rein, damit wir sie jederzeit kontrollieren können“, so der Tschetschenenführer.

Kadyrow droht Polen mit Invasion – Warschau habe „keine Kraft“

Damit nicht genug: Auf dem Weg nach Deutschland will er wohl auch Polen überfallen. In einem anderen, ebenfalls von Geraschenko veröffentlichten Videoausschnitt drohte er Polen mit einer Invasion. In einem Treffen mit seinen Offizieren versicherte er, man werde in der Ukraine auch Odessa, Charkiw und sogar die Hauptstadt Kiew einnehmen. „Wir machen langsam Fortschritt dank all der Strukturen und Einheiten, der Nationen und Religionen, die sich um unseren Präsidenten vereint haben“, unterstrich der Kreml-Bluthund.

Man werde bis nach Polen vorstoßen. Das Land brülle, „obwohl sie keine Kraft haben“. Polen ist unter den feurigsten Unterstützern der Ukraine und verteidigt eine besonders harte Linie gegen Moskau. Warschau war das erste Land, das Panzerlieferungen an das ukrainische Militär ankündigte. Dies werde jedoch nichts ändern, meinte Kadyrow. Die Ukraine habe zwar sogar Flugzeuge, könne sie aber nicht einsetzen, „weil unsere Luftverteidigung schnell arbeitet“. (bb)