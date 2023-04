„Vernichten wie tollwütige Hunde“: Medwedew nutzt Tatarski-Tod für Drohung an Putins Gegner

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew. (Archivbild) © IMAGO/Alexei Maishev

Ex-Präsident und Putin-Gefolgsmann Dmitri Medwedew macht die Opposition für den Tod des Militärbloggers Wladlen Tatarski verantwortlich.

München – Eine Explosion in einem Café in der russischen Stadt St. Petersburg am vergangenen Sonntag (2. April) tötete den prominenten Kreml-Militärblogger Wladlen Tatarski. Der sogenannte „Kriegskorrespondent“ und Ex-Milizkommandeur war wie viele seiner Kollegen als Hardliner in Sachen Ukraine-Krieg bekannt. Mit der jungen Frau Daria Trepowa präsentierten die russischen Behörden bereits eine Verdächtige.

Anschlag in St. Petersburg: Medwedew wütet gegen Opposition – „Diese Bastarde“

Für den Vize-Chef von Russlands Sicherheitsrat und ehemaligen Präsidenten Dmitri Medwedew ist Trepowa offenbar nur die Spitze des Eisbergs. Er ist sich sicher: Hinter dem Vorfall verbirgt sich die Opposition in Russland. „Der Terrorismus ist zurück auf unseren Straßen, in unseren Städten“, schrieb Medwedew am Dienstag im Kurznachrichtendienst Telegram. Die vom Westen unterstützte „nicht-systemische Opposition“ befinde sich im Krieg gegen die eigene Bevölkerung, lautet Medwedews Vorwurf.

„Diese Bastarde wollen nicht nur offen die Niederlage Russlands und den Tod unseres Mutterlandes, jetzt richten sie ihre Landsleute hin“, schimpfte der Gefolgsmann von Kreml-Chef Wladimir Putin weiter und nannte auch gleich Namen. Bei Oppositionspolitikern wie Alexei Nawalny oder Ilja Ponomarew handle es sich um „gewöhnliche Terroristen und Mörder“. Sie würden mithilfe westlicher Länder Attentäter anheuern, sie „ernähren“ und „finanzieren“.

„Der Anblick des Blutes russischer Bürger“ bereite diesen Personen Freude, behauptete Medwedew und unterstrich, dass man mit „Terroristen“ nicht verhandeln werde. Stattdessen ergänzte er seine regelmäßigen Drohungen um neue: „Sie werden ausgerottet wie tollwütige Hunde, denen giftiger Speichel aus dem Maul fließt.“ „Sobald sich die Gelegenheit ergibt“, werde man dies tun: „Auch wenn es manchmal Jahre dauert. Vergebung und Mitgefühl sind für sie nicht anwendbar. Das ist die höchste Gerechtigkeit.“

Russischer Militärblogger stirbt bei Explosion: Prigoschin widerspricht offizieller Kreml-Erklärung

Medwedews Aussagen decken sich mit der offiziellen Kremllinie zur Explosion in St. Petersburg. Die Ermittler des russischen Anti-Terror-Komitees hatten am Montag ukrainische Geheimdienste und Anhänger des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny für den Anschlag verantwortlich gemacht. „Der Terrorangriff wurde von ukrainischen Geheimdiensten mit Hilfe von Agenten geplant, die mit der sogenannten Anti-Korruptions-Stiftung zusammenarbeiten“, erklärte das Komitee.

Allerdings stehen aktuell zwei weitere Theorien rund um die Explosion im Fokus. Anders als Medwedew widersprach der als „Putins Koch“ bekannte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin der Kremlauffassung. Er sieht vielmehr eher eine Gruppierung radikaler Kriegsgegner unabhängig von der ukrainischen Regierung hinter dem Anschlag. „Ich würde nicht dem Regime in Kiew die Schuld geben an diesen Handlungen“, sagte er.

Interner Konflikt in Russland? US-Denkfabrik hält Warnung an Blogger für möglich

Experten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) lieferten die wohl interessanteste Erklärung zum Anschlag. Demnach könnte der Vorfall die Konsequenz eines internen Streits in Russland sein. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak schloss sich dieser Einschätzung an. Dem ISW zufolge wollte der Kreml mit der Tötung Tatarskis womöglich eine Art Warnung an Prigoschin senden. Der Wagner-Chef äußert immer wieder Kritik an militärischen Entscheidungen im Ukraine-Krieg. Die Explosion ereignete sich örtliche Medien zufolge in einem Café im Besitz Prigoschins.

Nach dem Tod von Tatarski steigt die Nervosität unter den restlichen russischen Militärbloggern. So wie Prigoschin beschweren auch sie sich oftmals über Rückschläge und ausbleibende Durchbrüche in der Ukraine. Dabei geraten das russische Verteidigungsministerium und die Führungsebene regelmäßig ins Visier. Auch Tatarski gehörte zu den Kritikern. Nun könne Putin den Anschlag dazu nutzen, um diese Beschwerden in der Militärblogger-Szene zu zensieren, so das ISW.

Der Militärexperte Gerald Karner schlug in die gleiche Kerbe wie das US-amerikanische Institut. Er sieht eine Warnung nicht nur an Prigoschin, sondern an alle Blogger, die die Kriegsführung des Kreml infrage stellen. Es sei möglich, „dass man ihnen eine massive Warnung senden wollte, indem man den lautesten ausgeschaltet hat“, sagte er dem österreichischen Sender Puls24. Auch Nawalnys Team machte den russischen Inlandsgeheimdienst FSB für die Explosion verantwortlich und wies die Vorwürfe des Kreml von sich. Am Montag veröffentlichte es zudem neue Beobachtungen an Putins Residenz in Sotschi. (bb)