Teherans Befürchtung bestätigt sich: USA erhalten Zugang zu in der Ukraine abgeschossenen iranischen Drohnen

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Im Krieg gegen die Ukraine setzt Russland iranische Shahed-Drohnen ein. Nun ist es der USA offenbar gelungen, die Drohnen zu untersuchen.

Kiew - Es ist bereits bekannt, dass der Iran und Russland eine enge Freundschaft pflegen und im Ukraine-Krieg iranische Drohnen eingesetzt werden. Doch nun gibt es schlechte Neuigkeiten für Teheran: Neuen Informationen zufolge hat die USA Zugang zu den Wrackteilen der in der Ukraine abgeschossenen Drohnen erhalten und diese untersucht. Das daraus gewonnene Wissen könnte die USA nun gemeinsam mit ihrem Verbündeten, der Ukraine, im Kampf gegen Kreml-Chef Wladimir Putin nutzen.

USA erhalten Zugang zu in der Ukraine abgeschossenen iranischen Drohnen

Russland setzt im Ukraine-Krieg immer wieder Drohnen ein, um die Infrastruktur im Land zu zerstören. Eingesetzt werden dabei Fluggeräte des Typs Shahed-136, die Russland dem Iran offiziellen Angaben nach vor dem Krieg abgekauft hatte. Doch auch während des Krieges wurden offenbar Drohnen geliefert. Shahed-Drohnen sollen sehr niedrig fliegen und aus wenig Metall bestehen, sodass sie für Radare und Sensoren nur sehr schwer zu entdecken sind. Das könnte sich jetzt ändern.

Dieses undatierte Foto, das von der Direktion für strategische Kommunikation des ukrainischen Militärs veröffentlicht wurde, zeigt das Wrack einer iranischen Shahed-Drohne, die in der Nähe von Kupiansk (Ukraine) abgeschossen wurde. © dpa

Wie die US-Zeitung Washington Post von zwei anonymen US-Beamten erfahren haben will, hat die US-Regierung die iranischen Drohnen untersucht, um mehr Informationen über den Aufbau und die Technologie der unbemannten Fluggeräte zu erhalten. Das daraus gewonnene Wissen könnte den USA und der Ukraine nun helfen, diese in Zukunft besser zu finden und auszuschalten, bevor sie Schaden anrichten können.

Die gefährlichen Shahed-136-Drohnen sollen bei einem Angriff auf Kiew diese Woche nach Behörden-Angaben Kraftwerke und Versorgungswerke zum Ziel gehabt und mindestens vier Menschen getötet haben. Zuvor hatte Teherans Präsident bestritten, Russland im Krieg direkt zu unterstützen und behauptet, die Drohnen vor dem Krieg an Russland verkauft zu haben. Doch es gab bereits Zweifel daran. Diese wachsen nun stetig. Laut der Washington Post bestätigte das Weiße Haus am Donnerstag frühere Berichte, laut welchen Teheran Berater in die russisch-kontrollierten Gebiete in der Ukraine geschickt hat, um den Betreibern technische Anweisungen zu geben.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Iran durch Bereitstellung von Waffen direkt am Krieg beteiligt

Zudem habe auch der Kommunikationskoordinator des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, gegenüber Reportern mitgeteilt, dass sich eine „relativ kleine Anzahl“ iranischer Ausbilder und Techniker auf der Krim befinde, um wie eine Art Assistenz „den Russen zu helfen, [die Drohnen] mit besserer Tödlichkeit einzusetzen“.

Bereits in der Vergangenheit soll die USA Waffen untersucht haben, die Stellvertreter-Gruppen des Iran in Konflikten im Nahen Osten einsetzten. Es sei nicht bekannt, wie genau die USA nun Zugang zu den in der Ukraine abgeschossenen Drohnen erhalten habe. Jetzt arbeite man jedoch daran, die iranischen Drohnen zu verstehen und daraus einen Vorteil zu ziehen. (nz)