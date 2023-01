Pistorius weicht bei Leopard-Frage aus – Selenskyj übt deutliche Kritik an Bundesregierung

Von: Bedrettin Bölükbasi, Fabian Müller

Teilen

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. © Michael Kappeler/dpa

Beim Ramstein-Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe wird es vor allem um die Panzer-Frage gehen. Deutschland droht neuer Druck, auch aus der Ukraine.

Panzer-Druck auf Deutschland : US-Verteidigungsminister Austin will wohl zur Leopard-Lieferung drängen.

auf : US-Verteidigungsminister Austin will wohl zur Leopard-Lieferung drängen. Waffen für die Ukraine : Auch Polen und Estland wollen nun Druck auf Deutschland ausüben.

für die : Auch Polen und Estland wollen nun Druck auf Deutschland ausüben. Dieser News-Ticker zum Ramstein-Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe wird laufend aktualisiert.

Update vom 20. Januar, 6.18 Uhr: Mit Spannung wird an diesem Freitag international - vor allem aber in der Ukraine - auf ein Treffen der westlichen Alliierten im rheinland-pfälzischen Ramstein geblickt. Im Fokus steht die Frage, ob Deutschland dort der Lieferung von Kampfpanzern zustimmt. Wolodymyr Selenskyj appellierte noch einmal eindringlich an die Bundesregierung, sein von Russland vor fast elf Monaten angegriffenes Land endlich mit den modernen Leopard-Panzern zu unterstützen.

Der neuer Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius blieb derweil vor dem Treffen noch bei der eher vorsichtigen Linie. Aus den USA hieß es, die Lieferung amerikanischer Abrams-Kampfpanzer sei derzeit nicht sinnvoll - Deutschland aber treffe eine „souveräne Entscheidung“. Am Donnerstagabend kündigte das US-Verteidigungsministerium in Washington (Ortszeit) umfangreiche Waffenlieferungen im Umfang von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar an - allerdings keine Abrams.

Selenskyj: „Kannst du Leoparden liefern oder nicht? Dann gib‘ sie her!“

In einem am Donnerstagabend ausgestrahlten ARD-Interview kritisierte Selenskyj Deutschlands zögerliche Haltung bei der Frage nach möglichen Kampfpanzer-Lieferungen scharf. „Ihr seid doch erwachsene Leute. Sie können gerne noch sechs Monate lang so reden, aber bei uns sterben Menschen - jeden Tag.“ Dann fügte er hinzu: „Im Klartext: Kannst du Leoparden liefern oder nicht? Dann gib‘ sie her!“

„Es ist ja nicht so, dass wir angreifen, falls sich da jemand Sorgen macht“, so Selenskyj. „Diese Leoparden werden nicht durch Russland fahren. Wir verteidigen uns.“ Zugleich betonte er mit Blick auf bereits geleistete Militärhilfe: „Wir sind dankbar. Ich will, dass alle das hören: Wir sind Deutschland dankbar.“

Ukraine-Krieg: Kiew fordert Waffen

Update vom 19. Januar, 22.22 Uhr: Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein will die Ukraine ihre Forderungen nach Waffen erneuern. Vor allem der Panzer Leopard 2 steht im Fokus, Deutschland weigerte sich bislang, ihn an die Ukraine zu liefern. Das Wall Street Journal berichtete am Mittwoch, Deutschland würde einer Lieferung nicht zustimmen, wenn die USA nicht auch ähnliche Waffen liefern.

Deutsche Panzer stehen weiter auf der Wunschliste der Ukraine ganz oben, sind aber nicht die einzigen Waffen, die Kiew fordert. Nach fast einem Jahr des Widerstands ist das Land weiter zuversichtlich. Und auch der Westen scheint zu viel in den Erfolg Kiews investiert zu haben, um sich jetzt zurückzuziehen.

Diese Waffen fordert die Ukraine: Panzer Gepanzerte Fahrzeuge Langstreckenraketen Luftabwehrsysteme Munition

Vor Treffen in Ramstein: Verteidigungsminister Pistorius weicht bei Leopard-Frage aus

Update vom 19. Januar, 21.28 Uhr: Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius schließt eine Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine nicht aus. „Niemand schließt aus, dass Leopard-Panzer geliefert werden können, oder dass die Genehmigung, die Zustimmung zu der Lieferung anderer europäischer Partner erteilt werden kann“, sagte Pistorius am Donnerstag im Interview mit dem „heute journal“ des ZDF vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein. „Aber bis dahin sind noch nicht alle Fragen beantwortet, und das passiert gegenwärtig.“

Deutschland sei als Bündnispartner sehr gut damit gefahren, „dass die großen wichtigen Entscheidungen zur Unterstützung der Ukraine immer im transatlantischen Schulterschluss getroffen worden sind“, sagte Pistorius. Bündnisverpflichtung bedeute eben auch, dass ein Bündnis Entscheidungen gemeinsam treffen und gemeinsame Leistungen erbringen müsse, sagte der Minister.

„Wir reden über einen Kampfpanzer wie den Leopard 2, der einer der besten und auch offensiv tauglichsten ist, den es gibt. Und demzufolge ist es eben mit Vorsicht zu genießen, ihn jetzt einfach so rauszugeben“, sagte Pistorius. Die Bundesregierung sei sich darüber im Klaren, „dass er eine wichtige Rolle spielen kann“.

Neuer Panzer-Druck in Ramstein? Selenskyj übt deutliche Kritik an Bundesregierung

Update vom 19. Januar, 20.38 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat kurz vor den Beratungen der westlichen Verbündeten in Ramstein erneut eindringlich zur Lieferung von Kampfpanzern aufgerufen. „Ihr könnt sicherlich noch sechs Monate reden, aber bei uns sterben jeden Tag Menschen“, sagte Selenskyj am Donnerstag in einem Interview mit der ARD. „Wenn ihr Leopard-Panzer habt, dann gebt sie uns.“

Selenskyj übte deutliche Kritik an der Argumentation der Bundesregierung, sie wolle bei Waffenlieferungen keine Alleingänge machen. Die Ukraine verteidige sich gegen den russischen Angriff und habe nicht vor, das Nachbarland anzugreifen, betonte der ukrainische Präsident. „Diese Leoparden fahren nicht durch die Russische Föderation. Wir verteidigen uns.“

Selenskyj äußerte in dem ARD-Interview zudem die Hoffnung auf mehr Unterstützung der westlichen Verbündeten bei der Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung. „Denn man wünscht sich, dass die Russen nicht die Kontrolle über unseren Luftraum haben.“ Zugleich dankte Selenskyj der Bundesregierung für ihre bisherige Militärhilfe. „Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine, unserer Armee, ein sehr gutes Unterstützungspaket gegeben. Ich bin ihm dafür dankbar.“

Neuer Panzer-Druck in Ramstein? Scholz unter Zugzwang – Ukraine fordert mehr Mut

Update vom 19. Januar, 18.03 Uhr: Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die westlichen Verbündeten vor ihrem Treffen in Ramstein aufgefordert, mehr Mut gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin zu zeigen. Es sei an der Zeit, „aufzuhören, vor Putin zu zittern und den letzten Schritt zu gehen“, erklärte Mychailo Podoljak am Donnerstag im Online-Dienst Twitter. Die Ukraine brauche Panzer, schrieb Podoljak weiter. Panzer seien „der Schlüssel zur Beendigung des Krieges“.

Mögliche Panzer-Lieferungen sind das zentrale Thema beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz am Freitag. Dabei geht es auch um eine Stärkung der ukrainischen Luftabwehr.

Vor Treffen in Ramstein: Scholz zunehmend unter Druck - Selenskyj hat kein Verständnis

Update vom 19. Januar, 16.35 Uhr: Der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezüglich der Leopard-Lieferungen wächst kurz vor dem Treffen in Ramstein am Freitag (20. Januar) weiter. „Es gibt Zeiten, in denen man nicht zögern und vergleichen sollte“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag (19. Januar) per Videoschalte in Davos.

Vom neuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gibt es weiterhin noch keine Äußerung zu möglichen Panzerlieferungen an die Ukraine. Berichten zufolge will Scholz die Lieferung von Kampfpanzern, an die Lieferabsichten der USA knüpfen. Bei dem ukrainischen Präsidenten stößt dieses Verhalten auf Unverständnis. „Wenn jemand sagt: ‚Ich werde Panzer geben, wenn jemand anderes auch Panzer gibt“ sei dies nicht die richtige Strategie, so Selenskyj.

Update vom 19. Januar, 15.00 Uhr: Hochkarätige Ukraine-Runde unter erschwerten Bedingungen: Wenn am Freitag (20. Januar) auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein die Verteidigungsminister mehrerer Dutzend Staaten zusammentreffen, wollen Beschäftigte der Stationierungsstreitkräfte mit einem Warnstreik ihren Tarifforderungen Nachdruck verleihen. Das teilte die Gewerkschaft Verdi jetzt nach Angaben der FAZ mit. Ab 10.30 Uhr sei auch ein Autokorso vom Autohof Ramstein zum Kreisverkehr vor dem Westtor und zurück geplant.

Verdi geht derzeit nach eigenen Angaben von 500 Zivilbeschäftigten aus, die sich dem Streik anschließen könnten. Darunter zum Beispiel Hotel- und Sicherheitspersonal sowie Feuerwehrleute und Fahrer. Die Arbeitgeber hätten in den Verhandlungen lediglich 4,1 Prozent für 14 Monate, bei zwei „Nullmonaten“ und einer Einmalzahlung von 1500 Euro geboten. Das reiche weder um die gestiegenen Strom- und Gaspreise zu zahlen, noch um langfristig auf die rasant steigenden Preise zu reagieren. „Die Beschäftigten werden nun die Warnstreikaktivitäten intensivieren müssen, um eine faire und gerechte Bezahlung zu erstreiten.“

Ramstein-Runde zur Ukraine: Morawiecki warnt vor Pistorius – „Macht mir Angst“

Update vom 19. Januar, 13.40 Uhr: Kurz vor dem kritischen Ukraine-Treffen in Ramstein äußerte sich der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki mit großer Vorsicht über den neuen Bundesverteidigungsminister. Er wisse zwar „nicht viel“ über Boris Pistorius (SPD), sagte der Regierungschef laut Polskie Radio, dem öffentlich-rechtlichen Radiosender Polens. Zugleich warnte er aber: „Was ich weiß, macht mir Angst. Er ist ein enger Mitarbeiter des Symbols der Schande, Gerhard Schröder – einer, der die ganze Zeit mit Putin redet, plaudert, als wäre nichts gewesen.“

Dennoch betonte der polnische Premier, er wisse nicht, wie sich Pistorius „angesichts konkreter Handlungen und Bedürfnisse“ verhalten werde. „Geben wir ihm ein paar Tage Zeit, um zu sehen, was seine ersten Schritte sein werden.“ Morawiecki hatte auch massiven Druck in Richtung Leopard-2-Panzerlieferungen aufgebaut.

Panzer-Druck auf Deutschland – Austin will wohl zur Leopard-Lieferung drängen

Boris Pistorius (SPD, r), neuer Bundesverteidigungsminister, trifft sich mit seinem Amtskollegen Lloyd Austin. © Michael Kappeler/dpa

Erstmeldung vom 19. Januar: München – Schon seit Monaten läuft die Debatte über die Lieferung von deutschen Panzern an die Ukraine. Kiew fordert Leopard-2-Panzer zur Verteidigung gegen Kreml-Chef Wladimir Putins Angriff. Auch beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe im US-Luftstützpunkt Ramstein werden sich die Diskussionen in erster Linie darum drehen.

Dabei haben Polen und Finnland bereits angekündigt, im Rahmen einer „internationalen Panzerkoalition“ mehr als zwei Dutzend Leopard-Panzer liefern zu wollen. Deutschland scheint jetzt allmählich den Widerstand aufzugeben. So hatte die vor kurzem zurückgetretene Ex-Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht vor wenigen Tagen eine Lieferung nicht mehr ausdrücklich ausgeschlossen.

Ausschlaggebend für das allmähliche Umdenken in Berlin ist wohl das Drängen aus verbündeten Ländern. Eine deutsche Regierungsquelle hatte gegenüber der US-Nachrichtenagentur Bloomberg unterstrichen, dass man zwar noch keine finale Entscheidung getroffen habe, der Druck auf Deutschland aber sehr stark sei. Nun teilte eine hochrangige Pentagon-Quelle der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass Verteidigungsminister Lloyd Austin auch beim Treffen in Ramstein Druck auf Berlin ausüben werde. Im Gegenzug hieß es von einer weiteren Regierungsquelle aus Berlin, Deutschland werde nur dann Leopards liefern werde, falls die USA selber Abrams-Panzer bereitstellen würden.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Waffen für die Ukraine: Auch Polen und Estland wollen Druck auf Deutschland ausüben

Nicht nur aus den USA, sondern auch aus dem Osten erhöht sich der Panzer-Druck gegen Deutschland. In Estland treffen sich am Donnerstag mehrere europäische Verteidigungsminister. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki deutete kurz zuvor an, dass Polen Leopard-Panzer an die Ukraine liefern könnte, ohne auf eine deutsche Genehmigung zu warten. In einem TV-Interview mit dem Sender Polsat News sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP: „Die Zustimmung ist hier zweitrangig. Wir werden entweder schnell eine Einigung erzielen, oder wir werden selbst das Richtige tun.“

Dies werde mit der Ukraine und „unseren Partnern in Westeuropa“ geschehen. Man werde Deutschland daher weiterhin zu einer schnellen Zustimmung drängen. Für langes Warten sei aber keine Zeit, weil Russland offensichtlich für Februar eine neue Offensive vorbereite. Ähnlich äußerte sich Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur. Er rief Deutschland und andere Bündnispartner zur Lieferung von modernen Waffensystemen an die Ukraine auf.

„Estland unterstützt nachdrücklich, der Ukraine alle notwendige militärische Ausrüstung bereitzustellen, um diesen Krieg zu gewinnen, einschließlich schwerer Ausrüstung wie Leopard-Panzer“, sagte Pevkur der dpa. Das müsse „zeitnah“ passieren. „Der Ausgang dieses Krieges wird die Zukunft unserer gemeinsamen Sicherheit bestimmen“, betonte der Minister.

USA optimistisch bei Panzer-Frage – Fortschritte bis Ende der Woche?

Die US-Regierung rechnet offenbar damit, dass Deutschland der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern zustimmen wird. „Wir sind sehr optimistisch, dass wir in dieser Frage bis Ende der Woche Fortschritte machen werden“, zitierte Reuters den hochrangigen Beamten des Pentagon. Bislang gehen beide Seiten mit dem sensiblen Thema aber öffentlich vorsichtig um, wie das Treffen des neuen Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius (SPD) mit seinem US-Amtskollegen Austin in Berlin zeigte.

Weder Pistorius noch Austin äußerten sich über die Panzer-Frage. Stattdessen dankte Austin Deutschland für die bisherige Unterstützung zur Selbstverteidigung der Ukraine. Die deutsche Hilfe für die Verteidiger der Ukraine sei „unschätzbar“, so der Minister. Pistorius kündigte eine enge Abstimmung bei weiteren Waffenlieferungen an. Angesichts des Ukraine-Krieges stünden beide Nato-Länder „wie so oft in der Geschichte (...) Schulter an Schulter im Vorgehen“, unterstrich der deutsche Minister. (bb/dpa)