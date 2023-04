„Behandelt wie Tiere“: Von Putin verschleppte Kinder mit Familien wiedervereint

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Aus der Ukraine entführte Kinder sind wieder bei ihren Familien. © SERGEI CHUZAVKOV/AFP

Seit Beginn des Krieges hat Russland offenbar tausende Kinder aus der Ukraine entführt. Nicht alle kehren zu ihren Familien zurück.

München – Laut Angaben aus Kiew wurden im Zuge des Ukraine-Krieges bislang mehr etwa 19.500 Kinder von russischen Truppen aus der Ukraine verschleppt. Die maßgebliche Entführung von Minderjährigen ist auch die Grundlage des internationalen Haftbefehls gegen Kreml-Chef Wladimir Putin. Jüngst wurden 31 entführten Kinder aus der Ukraine mit ihren Angehörigen wiedervereint. Bei der Wiedervereinigung mit den Familien erzählten die Kinder von dem grausamen Umgang der Russen.

Ukrainische Kinder: Entführte Minderjährige kehren zu ihren Familien zurück

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters waren die zurückgeholten Kinder von russischen Soldaten nach Russland oder in die annektierte Krim verschleppt worden. Die 13-jährige Dasha Rakk erzählte der Agentur, gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester sei sie im vergangenen Jahr von Cherson zur Krim gereist, um dort für mehrere Wochen ein Ferienlager zu besuchen. Allerdings hätten russische Beamte ihnen später mitgeteilt, dass sie nun länger bleiben würden.

„Sie haben gesagt, dass man uns adoptieren wird und dass wir Beschützer bekommen werden“, so die 13-Jährige. Als man ihnen dies mitgeteilt habe, hätten sie alle angefangen zu weinen, sagte sie. Ihre Mutter Natalia sagte, sie sei über Polen, Belarus und schließlich Moskau zur Krim gereist, um ihre Töchter zurückzuholen. Es sei zwar schwer gewesen, sie hätten aber nicht aufgegeben. Zudem sei es „herzzerbrechend“ gewesen, Kinder zu sehen, die offenbar nicht abgeholt wurden und daher in russischen Händen bleiben mussten. In den vergangenen Tagen konnten sich gleich mehrere Familien freuen.

„Schwierigste aller Missionen“: Freiwilligen-Organisation bringt ukrainische Kinder zurück

Die komplexe Rettungsmission wurde dabei von der Organisation „Save Ukraine“ (zu Deutsch: Rette die Ukraine) arrangiert. Laut Gründer Mykola Kuleba war dies die fünfte Rettungsoperation für ukrainische Kinder. Unter Berufung auf die Aussagen der Kinder sagte er auf einer Pressekonferenz am Samstag, niemand in Russland versuche, die Eltern der Kinder zu finden. Offenbar wurde der Aufenthaltsort der Kinder mehrmals geändert.

Dies bestätigen auch die Kinder. Man habe sie dazu gezwungen, vier bis sechs Monate lang in den Sommerlagern zu bleiben, wobei man sie immer an andere Orte verlegt habe. „Wir wurden wie Tiere behandelt und in ein separates Gebäude eingesperrt“, erzählte Vitaly aus Cherson. Zudem hätten russische Behörden behauptet, ihre Eltern würden sie nicht mehr wollen.

„Save Ukraine“ veröffentlichte die Ankunft der Kinder bei ihren Familien auf Twitter. Dabei ist zu sehen, wie Angehörige und die Kinder Umarmungen austauschen und Tränen vergießen. „Das war die schwierigste aller früheren Rettungsmissionen“, schrieb die Organisation in dem Beitrag. (bb)