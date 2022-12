Meloni-Minister hält kleineren Atomschlag bei Putin-Niederlage für möglich – „Ist vorgesehen“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russlands Außenminister Sergej Lawrow zusammen mit Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. (Archivbild) © IMAGO/Sergei Bobylev/ ITAR-TASS

Im russischen Angriffskrieg benötigt die Ukraine westliche Hilfe. Militärexperte Gressel hält Europas Politik für zu zögerlich. Der News-Ticker.

Ukraine-Hilfe Europas zu zögerlich? Militärexperte Gustav Gressel kritisiert „Hosenscheißer“.

zu zögerlich? Militärexperte Gustav Gressel kritisiert „Hosenscheißer“. Dieser News-Ticker zu diplomatischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 28. Dezember, 22.15 Uhr: Teile des ausgearbeiteten Friedensplans des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind angeblich publik geworden. Dabei geht es freilich auch um die militärischen Kämpfe zwischen den Armeen der Ukraine und Russlands. Laut dem Nachrichtensender Al Jazeera English beinhaltet der Entwurf Selenskyjs unter anderem folgende Punkte:

Ukraine-News: Selenskyjs Friedensplan für ein Ende des Ukraine-Kriegs

Freilassung aller Gefangenen und Deportierten, einschließlich der nach Russland deportierten Kriegsgefangenen und Kinder.



Abzug der russischen Truppen und Einstellung der Feindseligkeiten, Wiederherstellung der Staatsgrenzen der Ukraine zu Russland.



Einrichtung eines Sondertribunals zur Verfolgung russischer Kriegsverbrechen.



Nukleare Sicherheit, mit Schwerpunkt auf der Wiederherstellung der Sicherheit rund um Europas größtes Kernkraftwerk Saporischschja, das aktuell von Russland besetzt ist.

Des Weiteren fordert Selenskyj für ein Ende des Krieges wohl Sicherheit für Getreideexporte der Ukraine an die ärmsten Nationen. Darüber hinaus Energiesicherheit für die Ukraine mit dem Fokus auf die kritische Infrastruktur und Preisdeckel auf Russlands Energieprodukte sowie die Freilassung aller Gefangenen und Deportierten nach Russland, was die Kriegsgefangenen und deportierten Kinder nach Russland einschließt.

Ukraine-News: Gespräch noch vor Neujahr zwischen Putin und Xi Jinping geplant?

Update vom 28. Dezember, 21.45 Uhr: Scheinbar strebt Russlands Präsident Wladimir Putin noch vor Silvester ein Gespräch mit Chinas Machthaber Xi Jinping an. Ein Kreml-Sprecher ließ allerdings offen, ob es sich dabei um ein persönliches Treffen oder ein Telefonat handeln werde, auch ein anberaumtes Datum wurde nicht bekannt gegeben. Der aktuelle Verlauf des Ukraine-Kriegs dürfte dabei wohl auch Teil der Unterhaltung sein.

Ukraine News aktuell: Putin sucht Gespräch mit Chinas Machthaber – Absage an Macron

Während Putin wohl auf ein Gespräch mit Chinas Machthaber abzielt, erteilte der Kreml-Sprecher aber eine klare Absage an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Diverse Meldungen in Medien hatten darüber spekuliert, dass es in naher Zukunft zu einem Telefonat kommen sollte. Eine Bestätigung gab es allerdings zu der Aussage, dass US-Präsident Joe Biden dieses Jahr keine Neujahrswünsche von Putin erhalten werde.

Ukraine-News: Selenskyj führt Videokonferenz zum Wiederaufbau nach Kriegsende mit Blackrock

Update vom 28. Dezember, 16.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Wiederaufbau der Ukraine nach dem russischen Angriffskrieg als größtes Wirtschaftsprojekt Europas bezeichnet. Bei einer Rede am Mittwoch im Parlament in Kiew forderte Selenskyj die Abgeordneten Medien zufolge zur Ausarbeitung von Gesetzen auf, die Unternehmer und Investoren anlocken. Nach Angaben der Präsidialverwaltung hielt Selenskyj zum Thema Wiederaufbau des Landes nach Ende des Kriegs in der Ukraine auch eine Videokonferenz mit dem Chef der Investmentgesellschaft Blackrock, Larry Fink.

Ukraine-News: Wiederaufbau ist größtes Wirtschaftsprojekt Europas

Es müsse auch gelingen, die ins Ausland geflohenen Ukrainer wieder ins Land zurückzuholen, sagte Selenskyj zum Jahresende vor dem Parlament, der Rada. Die Ukraine sei zu einer Anführerin der freien Welt geworden. Sie habe dem Westen geholfen, wieder zu sich zu finden. „Der Westen hat aufgehört, vor Russland Angst zu haben“, sagte Selenskyj in seiner aktuellen Ansprache zur Lage im Ukraine-Krieg. Russland werde für seine Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden. Das Land mache zudem seine Rüstungsindustrie zu einer der fortschrittlichsten überhaupt, mit dem Ziel, die territoriale Unversehrtheit der Ukraine wiederherzustellen, versprach er.

Ukraine-News: Wird Putin eine taktische Atombombe einsetzen? Meloni-Minister hält es für möglich

Update vom 28. Dezember, 15 Uhr: Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto hält es für möglich, dass Russland im Falle einer sicheren Kriegsniederlage in der Ukraine zur taktischen Atombombe greift. „Die Nutzung einer taktischen Nuklearwaffe ist von Russland vorgesehen“, sagte er der italienischen Zeitung Messaggero. „Für uns ist das undenkbar, aber für Russland, ja, falls es keinen Weg zurück gibt, falls das Risiko einer Niederlage bevorsteht“, sagte er.

Die Gefahr eines Nukleareinsatzes bestehe also, wenn auch „sehr unwahrscheinlich“. Daneben zeigte er sich grundsätzlich offen dafür, die Ukraine mit Luftabwehrsystemen zu versorgen: „Russland hat eine Linie überschritten, die man nicht hätte überschreiten sollen.“

Ukraine-Krieg: Berlin begrüßt Kuleba-Vorschlag für Ukraine-Friedenskonferenz

Update vom 28. Dezember, 14.25 Uhr: Die Bundesregierung hat den Vorschlag des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba zu einer internationalen Friedenskonferenz für dessen von Russland angegriffenes Land prinzipiell begrüßt. Sie sieht dafür aber anscheinend vorerst wenig Chancen. „Grundsätzlich ist es so, dass jeder Vorschlag, den russischen Angriffskrieg zu einem Ende zu bringen, gut und richtig ist“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christofer Burger.

Natürlich sei es an der Regierung der Ukraine, über Stattfinden, Zeitpunkt und Inhalt möglicher Verhandlungen mit der russischen Föderation zu entscheiden. Es sei aber festzustellen, „dass Russland keinerlei Signale zeigt, von seinen ursprünglichen Kriegszielen abzulassen“. Auch Außenminister Sergej Lawrow habe gerade nochmals sehr deutlich geäußert, dass Russland „weiterhin fest auf die Zerstörung der Staatlichkeit der Ukraine hinarbeitet“, sagte Burger.

„Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und deswegen bleibt unsere Unterstützung für die Ukraine, für ihr Recht auf Selbstverteidigung auch unvermindert“, betonte er weiter. Der Sprecher wies zugleich darauf hin, dass Deutschland schon seit längerem diplomatisch unterstützend bei Themen tätig sei, die der Ukraine bei einem Friedensschluss wichtig seien. Dabei gehe es zum Beispiel darum, die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Kreml stellt Bedingung für Verhandlungen: Russland will Anerkennung annektierter Regionen

Update vom 28. Dezember, 13.35 Uhr: Als Grundlage für Verhandlungen im Ukraine-Krieg besteht der Kreml weiterhin auf der Anerkennung von annektierten ukrainischen Regionen als Teil Russlands. „Es kann keinen Friedensplan geben, der die heutigen Realitäten auf russischem Territorium nicht berücksichtigt, wonach vier neue Regionen Russland beigetreten sind“, zitierte die russische Agentur RBC den Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Update vom 28. Dezember, 13.05 Uhr: In einem Interview mit einer italienischen Zeitung verteidigte Ex-Kanzlerin Angela Merkel ihre Haltung gegenüber Kreml-Chef Wladimir Putin. Gleichzeitig räumte sie auch Nato-Fehler ein.

Ukraine-News: Scharfe Kritik an europäischer Politik

München – Um sich gegen den Angriff Russlands verteidigen zu können, ist die Ukraine auf die Unterstützung des Westens angewiesen. Doch welche Waffen sollen in welchem Umfang geliefert werden, welche Sanktionen sollen verhängt werden und wo soll die Grenze gesetzt werden? Das sind heiß debattierte Fragen – Militärexperte Gustav Gressel kritisiert die Antworten der europäischen Regierungen nun in einem Interview mit dem Magazin Stern scharf.

Ukraine-Hilfe Europas zu zögerlich? – Militärexperte Gressel kritisiert „Hosenscheißer“

„Das Problem ist, wir haben es in Europa weitestgehend mit Hosenscheißern in politischen Führungsriegen zu tun, die sich aufgrund der nuklearen Disparität nicht trauen, über die geringste Hürde alleine zu springen“, sagte der Experte mit Fokus auf Osteuropa und Russland. Daher müssten schließlich die USA „hergehen und sie an die Hand nehmen und eskortieren, so wie das bei kleinen Kindern der Fall ist“.

Auch die Bundesregierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geriet in Gressels Visier. „Das Ausreden-Karussell des Kanzlers hat noch reichlich Munition“, sagte er mit Blick auf die Weigerung Deutschlands, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Dabei würden die Ausreden neben der SPD auch von „parteitreuen Bloggern und Trollen“ befeuert.

Außerdem muss Deutschland laut Gressel damit aufhören, nur Signale der Deeskalation und erneuter, wirtschaftlicher Kooperation in Richtung Kreml zu senden. Er betonte im Interview mit Stern: „Bei all seiner Verrücktheit ist Putin gut in der Lage, die Stimmung unter den Staatschefs zu lesen, denen er gegenübersteht und mit denen er telefoniert.“

Ukraine-News: Ampel debattiert über Panzer-Lieferung – Strack-Zimmermann attackiert Kanzleramt

Innerhalb der Ampel-Koalition wird ebenfalls über die Lieferung von Leopard-Panzern hitzig debattiert. Zuletzt warf die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dem Kanzleramt vor, bei der Begründung der Blockade von Kampf- und Schützenpanzerlieferungen an die Ukraine russische Darstellungen zu übernehmen.

„Offensichtlich funktioniert ja das russische Narrativ und hält manchen im Kanzleramt davon ab, der Ukraine die dringend benötigten Panzer zu überlassen“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Wer von der Sorge fabuliert, es würde damit eine rote Linie gegenüber Russland überschritten, der erzählt die Geschichte des Aggressors, nicht die der Opfer“, rügte die FDP-Politikerin. (bb/dpa)