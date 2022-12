Putin-Sprecher stellt Verhandlungs-Bedingungen an die Ukraine – „Vier Regionen“ nötig

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russlands Außenminister Sergej Lawrow zusammen mit Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. (Archivbild) © IMAGO/Sergei Bobylev/ ITAR-TASS

Im russischen Angriffskrieg benötigt die Ukraine westliche Hilfe. Militärexperte Gressel hält Europas Politik für zu zögerlich. Der News-Ticker.

Ukraine-Hilfe Europas zu zögerlich? Militärexperte Gustav Gressel kritisiert „Hosenscheißer“.

zu zögerlich? Militärexperte Gustav Gressel kritisiert „Hosenscheißer“. Dieser News-Ticker zu diplomatischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 28. Dezember, 13.35 Uhr: Als Grundlage für Verhandlungen im Ukraine-Krieg besteht der Kreml weiterhin auf der Anerkennung von annektierten ukrainischen Regionen als Teil Russlands. „Es kann keinen Friedensplan geben, der die heutigen Realitäten auf russischem Territorium nicht berücksichtigt, wonach vier neue Regionen Russland beigetreten sind“, zitierte die russische Agentur RBC den Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Update vom 28. Dezember, 13.05 Uhr: In einem Interview mit einer italienischen Zeitung verteidigte Ex-Kanzlerin Angela Merkel ihre Haltung gegenüber Kreml-Chef Wladimir Putin. Gleichzeitig räumte sie auch Nato-Fehler ein.

Ukraine-News: Scharfe Kritik an europäischer Politik

München – Um sich gegen den Angriff Russlands verteidigen zu können, ist die Ukraine auf die Unterstützung des Westens angewiesen. Doch welche Waffen sollen in welchem Umfang geliefert werden, welche Sanktionen sollen verhängt werden und wo soll die Grenze gesetzt werden? Das sind heiß debattierte Fragen – Militärexperte Gustav Gressel kritisiert die Antworten der europäischen Regierungen nun in einem Interview mit dem Magazin Stern scharf.

Ukraine-Hilfe Europas zu zögerlich? – Militärexperte Gressel kritisiert „Hosenscheißer“

„Das Problem ist, wir haben es in Europa weitestgehend mit Hosenscheißern in politischen Führungsriegen zu tun, die sich aufgrund der nuklearen Disparität nicht trauen, über die geringste Hürde alleine zu springen“, sagte der Experte mit Fokus auf Osteuropa und Russland. Daher müssten schließlich die USA „hergehen und sie an die Hand nehmen und eskortieren, so wie das bei kleinen Kindern der Fall ist“.

Auch die Bundesregierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geriet in Gressels Visier. „Das Ausreden-Karussell des Kanzlers hat noch reichlich Munition“, sagte er mit Blick auf die Weigerung Deutschlands, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Dabei würden die Ausreden neben der SPD auch von „parteitreuen Bloggern und Trollen“ befeuert.

Außerdem muss Deutschland laut Gressel damit aufhören, nur Signale der Deeskalation und erneuter, wirtschaftlicher Kooperation in Richtung Kreml zu senden. Er betonte im Interview mit Stern: „Bei all seiner Verrücktheit ist Putin gut in der Lage, die Stimmung unter den Staatschefs zu lesen, denen er gegenübersteht und mit denen er telefoniert.“

Ukraine-News: Ampel debattiert über Panzer-Lieferung – Strack-Zimmermann attackiert Kanzleramt

Innerhalb der Ampel-Koalition wird ebenfalls über die Lieferung von Leopard-Panzern hitzig debattiert. Zuletzt warf die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dem Kanzleramt vor, bei der Begründung der Blockade von Kampf- und Schützenpanzerlieferungen an die Ukraine russische Darstellungen zu übernehmen.

„Offensichtlich funktioniert ja das russische Narrativ und hält manchen im Kanzleramt davon ab, der Ukraine die dringend benötigten Panzer zu überlassen“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Wer von der Sorge fabuliert, es würde damit eine rote Linie gegenüber Russland überschritten, der erzählt die Geschichte des Aggressors, nicht die der Opfer“, rügte die FDP-Politikerin. (bb/dpa)