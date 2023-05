„Nazi-Gene“ bei Scholz und Co? Lawrow erhebt bizarre Vorwürfe gegen Deutschland

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Russlands Außenminister Sergej Lawrow (l.) und Präsident Wladimir Putin. © Sergei Fadeichev/Imago

Der russische Außenminister Lawrow wütet über die Hilfen Deutschlands für die Ukraine. Die deutsche Staatsführung sei „Kinder des deutschen Militärs und der SS-Männer“.

Moskau – Die Unterstützung Deutschland für die Ukraine verärgert zunehmend die russische Staatsführung und ihren Außenminister Sergej Lawrow. Die deutsche Führung leiste Schützenhilfe für die Ukraine bei der Abwehr russischer Angriffe, weil sie „Nazi-Gene geerbt“ habe. In einem am Mittwoch (17. Mai) veröffentlichten Interview mit der Propaganda-Sender Tsargard TV äußerte er diese verblüffende Behauptung.

Lawrow nennt deutsche Staatsführung Kinder von „SS-Männer“

Auf die Frage nach dem „unhöflichen“ Zustand der Diplomatie im Westen sagte Lawrow unter anderem, die „Handlungen“ der „Kinder des deutschen Militärs und der SS-Männer“, die heute an der Macht sind, würden eindeutig ihren Genen entspringen. „Das ist eine Tatsache“, betonte er und warf Deutschland vor, „sich mit einem Neonazi-Regime zu verbünden“.

Der jüngste Nazi-Vorwurf ist kein Einzelfall. Bereits bei der Annexion der Krim und der Ostukraine hatte Moskau das Argument hergehalten, gegen Nazi-Horden zu kämpfen. Um Unterstützung für ihren militärischen Feldzug im Ukraine-Krieg zu erhalten, versuchen die russischen Staatsmedien unermüdlich, die Ukraine zu verleumden.

Dazu zählen auch die Verbreitung von angeblichen Parallelen mit der Nazi-Ideologie, dem Zweiten Weltkrieg und einem angeblichen Genozid in der Ostukraine. Deswegen betreibe die russische Staatsführung in seinem Nachbarland eine „Entnazifizierung“, heißt es vom Kreml. Als mehrere zivile Objekte in Winnyzja bombardiert wurden, hieß es erneut, dort hätten sich Nazis versteckt.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Deutsche Staatsführung laut Solowjow „Nazistischer-Abschaum“

TV-Moderator und Scharfmacher Wladimir Solowjow bedient sich der Nazisymbolik – und das nicht selten. Russland werde Berlin zerstören, sollte Deutschland „ukrainischen Nazis“ Waffen liefern. „Scholz! Baerbock! Pistorius! Ihr neuen Nazis! Ihr europäischen Pharisäer, ihr! Nazistischer Abschaum!“. Solche Bergriffe grölt Solowjow in seinen Talkshows im russischen Fernsehen in die Kameras.

Die Realität wird aber tunlichst verschwiegen. Russische Kriegsverbrechen und die Zahl ihrer eigenen getöteten Soldaten werden dagegen nicht in den Propagandamedien des Kremls erwähnt. So soll vor allem der Rückhalt in der Bevölkerung nicht gebrochen werden.