„Putin bereits strategisch besiegt“: Kiews Ex-Geheimdienstchef erwartet dennoch „schwierige Zeit“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Wladimir Putin Ende Dezember in St. Petersburg – in den Großstädten wollen die Russen offenbar nicht auf westliche Kultur verzichten. © IMAGO/Alexei Danichev

Im Ukraine-Krieg hält ein Ex-Geheimdienstchef von Kiew Putin bereits für „strategisch besiegt“. Nun benötige man aber dennoch mehr westliche Hilfe.

München – Für die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin lief der Ukraine-Krieg zu Beginn noch gut. Inzwischen bröckelt es aber überall. Seine Soldaten sind unzureichend und schlecht ausgestattet, militärische Erfolge bleiben aus und jetzt kommt es sogar zu Explosionen auf russischem Territorium.

Ukraine-Krieg: Ukrainischer Ex-Geheimdienstler sieht „strategische“ Niederlage für Putin

Der ukrainische Armeegeneral und ehemalige Chef des Auslandsgeheimdienstes Mykola Malomusch ist sich angesichts der aktuellen Lage sicher: Man habe Putin bereits „strategisch besiegt“, sagte er dem ukrainischen Nachrichtenportal Obozrevatel. „Er hat es versäumt, seine Pläne zur Eroberung der gesamten Ukraine, der Eroberung bestimmter Gebiete, des gesamten Donbass, des Südens unseres Landes, umzusetzen“, so Malomusch. Die „Fehlkalkulation“ und „wirkliche Niederlage Putins“ seien offensichtlich.

Die Wende im Krieg sei dabei in mehreren Phasen wie etwa die Verteidigung von Kiew und Charkiw sowie die Zurückeroberung von Cherson gekommen. Nun könne es im Winter und Frühjahr zu weiteren ukrainischen Offensiven „im Süden der Gebiete Saporischschja und Cherson bis zur Krim“ kommen. Eine Offensive in Richtung Luhansk und Schläge gegen russische Truppen in Donezk „zur Befreiung des Donbass“ seien ebenfalls zu erwarten, erklärte der Ex-Geheimdienstchef.

„Schwierige Zeit“ im Ukraine-Krieg: Malomusch fordert mehr schnelle Hilfe vom Westen

Gleichzeitig warnte Malomusch aber: Es werde nicht einfach sein, das Ziel der Vertreibung Russlands zu erreichen. „Ein schwieriger Krieg erwartet uns, eine schwierige Zeit“, betonte er gegenüber Obozrevatel. Immerhin sei sich Moskau der drohenden Niederlage bewusst und erhöhe daher die Produktion: „Der russische militärisch-industrielle Komplex arbeitet rund um die Uhr, produziert ballistische Raketen und andere Waffen sowie Ausrüstung, modernisiert und repariert alte Ausrüstung.“

Hier kommt für Malomusch die militärische Hilfe des Westens ins Spiel. Die USA, Großbritannien und EU-Länder wie Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich müssten „starke militärische Unterstützung“ liefern. „Aber diese Hilfe muss schnell sein“, mahnte der Ex-Geheimdienstler und ergänzte: Wenn wir diesen Prozess verzögern, wird Russland Ressourcen anhäufen, seine Streitkräfte einsetzen und es wird ein schwieriger Krieg werden.“ Daher sei die „Zeitfrage“ von besonderer Bedeutung. Eine zu langsame Hilfe würde Russland einen Vorsprung verschaffen, äußerte sich Malomusch.

Westliche Militärhilfe für Ukraine: Kiews Ex-Geheimdienstchef will mehr Unterstützung „in Wochen“

Der bereits erfolgten westlichen Hilfe schenkte er zwar Anerkennung. Allerdings forderte er westliche Länder dazu auf, mehr zu tun. „Strategisch ist der Westen bereit für den vollständigen Sieg der Ukraine, aber ich glaube, dass er nicht genug tut, um sicherzustellen, dass der Sieg auch schnell ist“, unterstrich der ukrainische Armeegeneral.

„Wir brauchen nicht Dutzende, sondern Hunderte von Raketensystemen, Panzern, gepanzerten Personentransportern und Luftverteidigungssystemen“, sagte er. Zudem benötige man „vor allem Millionen an Munition, Geschosse und Flugkörper für bereits gelieferte Waffen“. Malomusch stellte auch die Denkweise westlicher Länder in Frage: „So wie ich es verstehe, ist es für den Westen von Vorteil, wenn die Ukraine die Ressourcen Russlands auf lange Zeit erschöpft.“

Dies sei jedoch „die falsche Taktik, es ist eine Opfertaktik“. Sie führe nur dazu, dass Russland weiter Ressourcen aufstellen könne. Nur durch eine „aktivere Unterstützung“ der Ukraine im jetzigen Zustand könne es „klarere Siegesparameter“ geben. Diese Hilfe müsse sehr bald ankommen: „Ich betone, nicht in Monaten, sondern in Wochen.“ Deutschland will der Ukraine jetzt Marder-Panzer und ein Patriot-System liefern. (bb)