Abgehörtes Telefonat: Russische Soldaten sehen Ehescheidung als Chance zur Wehrdienstverweigerung

„Haben sehr viele Tote“

Von Bedrettin Bölükbasi schließen

In Russland werden Wehrdienstverweigerer auf immer neue Methoden aufmerksam, um nicht an die Front gehen zu müssen. Die Ehescheidung gehört dazu, wie ein neues Telefonat belegt.

Moskau – Als Russland im Hintergrund des Ukraine-Krieges im September 2022 eine Mobilisierung angekündigt hatte, um den Bedarf an Soldaten zu decken, tauchten Videos auf, wie junge Männer ihre eigenen Arme und Beine brachen, um den Wehrdienst verweigern zu können. Auch heute noch suchen russische Rekruten nach Wegen, um nicht an die Front geschickt zu werden.

Ukraine-Krieg: Wehrdienstverweigerung durch Ehescheidung

Ein neues Telefonat zwischen einem russischen Soldaten und einem Russen, der offenbar im Rekrutierungsprozess ist, zeigte nun, dass Wehrdienstverweigerer die Ehescheidung ausnutzen, um als unpassend für den militärischen Dient an der Front zu gelten. Das Telefonat wurde vom ukrainischen Militärgeheimdienst abgehört, wie das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Post berichtete.

„Weißt du, was du machen musst, wenn deine Frau es akzeptiert?“, fragt der russische Soldat demnach den Rekruten und ergänzt: „Ich verrate es dir.“ Der Rekrut unterbricht ihn jedoch und gibt an, er habe dasselbe bereits von anderen Leuten gehört: „Ich muss mich von meiner Frau scheiden lassen und das Baby behalten.“

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland

Ukraine-Krieg: Russischer Soldat und Rekrut beklagen hohe Verluste

Hintergrund ist ein entsprechendes russisches Gesetz. Das Rekrutierungsgesetz Russlands erlaubt eine Ausnahme vom militärischen Dienst, falls die zu rekrutierende Person „der alleinige Hüter oder die alleinige Aufsichtsperson eines Minderjährigen“ ist. Die russischen Männer unterhalten sich im Telefonat zudem darüber, warum eine derart drastische Maßnahme notwendig ist.

Der russische Soldat berichtet von der Erfahrung eines anderen Soldaten im Osten der Ukraine in den Regionen Donezk und Luhansk. Die Gebiete sind seit 2014 großteils von Russland besetzt. „Wenn es losgeht, scheißt du dir in die Hose, die Schützengraben werden erschüttert“, soll der russische Soldat seinem Kollegen berichtet haben.

Auch beklagt der russische Soldat die hohen Verluste in den eigenen Reihen. „Und wir haben sehr viele Tote, es ist verdammt traurig“, erzählt er dem Rekruten. Die Militärführung verrate ihnen nicht, wie viele Tote es gebe. Danach richten die zwei Männer ihre Wut in Richtung der ukrainischen Hauptstadt. „Ich wünschte, die russischen Truppen würden eine Atombombe abwerfen und es würde einen Atompilz über Kiew geben“, so einer der Männer. In ihrem Anruf fallen auch Schimpfwörter gegen Ukrainer. (bb)