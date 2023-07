Militärische Zusammenarbeit mit Kiew: Türkei baut Bayraktar-Fabrik in der Ukraine

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die türkische Kampfdrohne Bayraktar TB2 : Russland soll nun offenbar Interesse an der Drohne zeigen. Ein Treffen zwischen Erdogan und Putin ist geplant (Archivbild). © Efrem Lukatsky/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die türkische Kampfdrohne Bayraktar TB2 verhalf Kiew besonders am Anfang des Krieges zu großen Erfolgen. Nun baut der Hersteller eine Fabrik in der Ukraine.

Kiew – Die türkische Bayraktar TB2-Kampfdrohne war schon vor dem Ukraine-Krieg an das ukrainische Militär geliefert worden. Im Kampf gegen Russland wurde die Drohne zum Hit unter ukrainischen Soldaten: Sie komponierten sogar ein Lied. Besonders zu Beginn des Krieges, etwa bei der Zurückeroberung der Schlangeninsel von den Truppen des Kreml-Chefs Wladimir Putin, leistete die türkische Waffe einen hervorragenden Dienst. Fast jeden Tag veröffentlichte die Ukraine Aufnahmen von neuen Drohnenschlägen gegen russische Soldaten auf der Insel.

Ukraine-Krieg: Türkei hilft der Ukraine mit Drohnen

Jetzt soll die militärische Zusammenarbeit zwischen der Türkei und der Ukraine in diesem Feld ausgeweitet werden. Demnach will der türkische Hersteller der Bayraktar TB2, die Firma Baykar Tech, eine Fabrik zur Herstellung auf ukrainischem Boden gründen. Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits seit ein paar Jahren.

Der Geschäftsleiter von Baykar ist Haluk Bayraktar, der ältere Bruder von Staatschef Recep Tayyip Erdogans Schwiegersohn und MIT-Student Selcuk Bayraktar. Der ist als oberster Technik-Chef ebenfalls bei Baykar tätig und gilt als Gehirn hinter den zahlreichen Drohnen-Projekten. Die Bayraktar-Brüder wurden von der Ukraine nach dem Erfolg ihrer Drohnen mit jeweils einem Staatsabzeichen gewürdigt.

Erdogans Schwiegersohn wird seine Drohnen in der Ukraine produzieren

Der ukrainische Minister für Strategische Industrien, Oleksandr Kamyshin, kündigte am Montag (10. Juli) im ukrainischen Fernsehen an, der Bau der Fabrik, die türkische Drohnen produzieren werde, habe bereits begonnen. Er verriet allerdings nicht, wo genau der Standort der Produktionsstätte sei. „Die Errichtung der Anlage hat begonnen, und zwar nicht nur auf Papier, sondern in der Praxis“, sagte er laut dem ukrainischen Sender Kanal24.

Im Januar 2023 hatte der ukrainische Botschafter in der Türkei, Vasyl Bodnar, angekündigt, die Fabrik werde ihre Arbeit innerhalb von zwei Jahren aufnehmen. Bereits im September 2022 waren computergenerierte Design-Fotos der Produktionsstätte von Baykar in der Ukraine aufgetaucht. In der Fabrik von Baykar werden mehr als 300 ukrainische Ingenieure arbeiten. Dabei sollen nicht nur die legendären Bayraktar TB2-Drohnen, sondern auch die schwere Akinci-Drohne sowie das erste unbemannte Kampfflugzeug der Türkei, die Kizilelma, produziert werden. Die Drohnen beinhalten auch ukrainische Komponenten. (bb)