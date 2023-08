Russland greift Starokostjantyniw an: Warum ist die kleine Stadt im Ukraine-Krieg so wichtig?

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die russische Armee nimmt die Stadt Starokostjantyniw ins Visier. (Archivbild) © IMAGO / ITAR-TASS

Angriffe von Putins Soldaten fokussieren sich allmählich immer stärker auf die Stadt Starokostjantyniw. Das hängt wohl mit der Luftwaffenpräsenz zusammen.

Kiew – Im Ukraine-Krieg werden dutzende Städte der Ukraine besonders bei Nacht immer wieder das Ziel von russischen Angriffen. Mit Drohnen und Raketen beschießen Kreml-Chef Wladimir Putins Soldaten sowohl militärische als auch zivile Ziele. In letzter Zeit nehmen die Angriffe verstärkt auch die Stadt Starokostjantyniw im Westen der Ukraine ins Visier.

Ukraine-Krieg: Russland greift westliche ukrainische Stadt wegen Stützpunkt an

Eigentlich scheint die Stadt mit knapp 30.000 Einwohnern, die entfernt von den derzeit aktiven Frontlinie liegt, keine große Bedeutung zu haben. Ein genauer Blick zeigt allerdings: In Starokostjantyniw befindet sich ein Luftwaffenstützpunkt, der für das ukrainische Militär von großer Bedeutung ist, wie die ukrainische Publikation The Kyiv Post beschreibt.

Der Starokostjantyniw-Stützpunkt ist demnach die Heimat der 7. Taktischen Luftfahrtbrigade der ukrainischen Luftstreitkräfte. Unter anderem fliegt die Brigade die Su-24M-Kampfflugzeuge. Besonders zu Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 übernahmen diese Flugzeuge eine sehr wichtige Aufgabe und waren maßgeblich daran beteiligt, Kiew vor einer Einnahme durch die Truppen des Kreml zu bewahren.

Angriffe auf Starokostjantyniw-Stützpunkt: Su-24M-Flugzeuge verhinderten Einnahme von Kiew

Zu Beginn der Invasion zeigten dutzende Aufnahmen, wie russische Fallschirmjäger inmitten der ukrainischen Hauptstadt landeten und sich auf den Weg zum Hostomel-Flugplatz machten, um den Militärstützpunkt dort einzunehmen. Genau auf diese russischen Fallschirmjäger warfen die Su-24M-Flugzeuge aus Starokostjantyniw ungelenkte Bomben ab und fügten den Truppen von Putin so schwere Verluste zu.

Dabei war sich Russland eigentlich bewusst, wie gefährlich diese Flugzeuge für die geplante Besetzung der Ukraine sein könnten. Allerdings wurde die Regierung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj von der Nato, die entsprechende Informationen hatte, gewarnt. So wurden die Flugzeuge auf andere Stützpunkte in der gesamten Ukraine verteilt, um das Risiko der Zerstörung der Maschinen zu minimieren.

Storm-Shadows aus Großbritannien ermöglichen sicheren Einsatz der Su-24M-Kampfflugzeuge

Der Einsatz der Su-24M-Flugzeuge trug aber ohnehin ein Risiko mit sich, denn die Flugzeuge mit ihren Kurzstreckenraketen und ungelenkten Bomben mussten sehr nah an den Feind heran, um diesen ins Visier nehmen zu können. Doch die Storm-Shadow-Raketen aus Großbritannien haben eine Wende herbeigeführt. Dank der britischen Marschflugkörper können die Su-24M-Flugzeuge der Ukraine die russischen Feinde nun aus größerer - und vor allem sicherer - Entfernung beschießen.

Um den Storm-Shadow-Angriffen, die in den letzten Monaten auch die von Russland annektierte Krim trafen, ein Ende zu setzen, verstärkt das russische Militär nun erneut Angriffe gegen Starokostjantyniw. Schließlich würde die Ukraine mit der Zerstörung der entsprechenden Kampfflugzeuge weniger Möglichkeiten haben, die Storm-Shadows abzufeuern. Nachdem der Starokostjantyniw-Stützpunkt zuletzt am 29. Mai und am 26. Juli attackiert wurde, folgte am vergangenen Wochenende der dritte russische Angriff.

Russland attackiert Starokostjantyniw drei Mal und scheitert

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wurde der Stützpunkt am Sonntag (6. August) mit 20 Kh-101/555 und 27 iranischen Shahed-Kamikazedrohnen beschossen. Trotz des massiven Angriffs scheiterte Russland jedoch erneut und konnte die Flugzeuge nicht zerstören. Offenbar wurden die Su-24M-Maschinen rechtzeitig aus dem Stützpunkt geschaffen.

„Das ist nicht das erste Mal, dass dieser Flugplatz angegriffen wurde“, zitierte The Kyiv Post den ukrainischen Luftwaffensprecher Juri Ignat. Doch die Luftfahrt und Piloten sowie das restliche Team sei „ziemlich mobil“. Da man weitere Luftwaffenstützpunkte in der Ukraine in Betrieb habe, werde es Russland nicht gelingen, die ukrainischen Kampfflugzeuge so einfach auszuschalten. (bb)