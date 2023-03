Streit über Ukraine-Hilfen in Italien: Meloni schreit Abgeordnete an

Von: Sandra Kathe

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich für dem Parlament für eine weitere Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. (Archivfoto) © Alberto Pizzoli/AFP

Die Abgeordnete einer populistischen Partei fordert Italiens Regierung auf, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen. Staatschefin Meloni kontert prompt.

Rom – Wenn es um die Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg geht, vertritt die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eine deutliche Position. Das hat die 46-jährige Politikerin der rechtsextremen Partei Fratelli d‘Italia am Mittwoch (22. März) auch gegenüber einer Vertreterin der populistischen Movimento 5 Stelle (5-Sterne-Bewegung) im italienischen Parlament betont, und ist dabei nicht nur deutlich, sondern auch laut geworden.

Nachdem die „5-Stelle“-Politikerin Elisa Scutellà in einer Sitzung des italienischen Parlaments, der Camera dei Deputati, gefordert hatte, die Waffenlieferungen in die Ukraine einzustellen, reagierte die Staatschefin mit harscher Kritik. Überraschend für Meloni, deren Positionen häufig von denen ihrer Amtskollegen anderer europäischer Staaten abweichen. In einer etwa zweiminütigen Rede, erklärte die Ministerpräsidentin dann, dass die europäischen Staaten das Land im Ukraine-Krieg nicht einfach seinem Schicksal überlassen dürften. Der Ausschnitt der Parlamentsdebatte ist etwa über die Videoplattform Youtube zu finden.

Politische Diskussion in Italien: Meloni will Ukraine weiter mit Waffen unterstützen

So betonte Meloni etwa, dass es „unverantwortlich“ wäre, die Unterstützung der Ukraine einzustellen, da der russische Angriff die Souveränität des Landes bedrohe. „Man muss es klar sagen: Bei einem Rückzug unserer Hilfe lassen wir es zu, dass ein souveränes Land mit freiem, unabhängigem Volk weiter angegriffen wird“, sagte die Ministerpräsidentin. Sie unterstrich ihre Position mit der Feststellung, dass sich ein Land, das den gewaltsamen Angriff durch Russland nicht unterbinde, sich zum „Teil“ der russischen Propaganda machen lasse. So zitierte Meloni etwa die Schweizer Nachrichtenseite Blick.ch.

Kreml-Chef Wladimir Putin versuche, mit seinem Angriff auf einen souveränen Staat Grenzen zu verschieben, was nicht toleriert werden dürfe. „Ich bin nicht so heuchlerisch, eine Invasion mit dem Frieden zu verwechseln“, betonte Meloni gegenüber der Parlamentsabgeordneten des Movimento 5 Stelle, das in vielen außenpolitischen Fragen als Kreml-freundlich gilt. So hatten Vertreter der 2009 gegründeten Partei in den vergangenen Jahren immer wieder die Politik der Nato als „aggressiv“ bezeichnet und bereits nach der unrechtmäßigen Besetzung der Krim einen Stopp der Sanktionen gegen Russland gefordert.

Hilfen im Ukraine-Krieg: Ukraine feiert italienische Staatschefin Meloni für deutliche Ansage

Inzwischen haben auch viele ukrainische Politiker und Medien die Rede Melonis aufgegriffen und feiern die für viele ihrer Positionen kritisierte italienische Staatschefin der postfaschistischen Partei Fratelli d‘Italia für ihre Unterstützung der Ukraine. Andrij Jermak, Chef des Präsidialamts der Ukraine, schrieb auf Twitter: „Eine wundervolle Rede von Meloni. Danke für Ihre unerschütterliche Unterstützung der Ukraine, und dass sie verstehen, um was es in diesem Krieg wirklich geht. Wir wissen die Hilfe sehr zu schätzen.“

In der russischen Propaganda könnte der Ausbruch Melonis gleichzeitig jedoch als weitere Rechtfertigung für den Angriff genutzt werden. Seit über einem Jahr begründet die russische Staats- und Militärführung den Angriff auf das Nachbarland damit, gegen angebliche „Nazis“ zu kämpfen. Die klare Unterstützung des Landes durch eine in vielen Punkten offen rechtsextreme Politikerin, könnte viele Menschen in ihrer Unterstützung der Politik Putins bestätigen. (saka)