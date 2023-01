„Perfektes Beispiel“: Ukraine-Botschafter fordert „Denazifizierung“ Russlands nach deutschem Vorbild

Von: Bedrettin Bölükbasi

Oleksii Makeiev, der ukrainische Botschafter in Deutschland. (Archivbild) © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Nach dem Ukraine-Krieg will Makeiev eine „Denazifizierung“ Russlands nach deutschem Vorbild sehen. Deutschland habe eine „hervorragende Erfahrung“.

München – Die „Demilitarisierung“ und sogenannte „Denazifizierung“ der Ukraine: Mit diesen vermeintlichen Zielen startete Russlands Machthaber Wladimir Putin vor mehr als 10 Monaten den Ukraine-Krieg. Dabei wirft die Ukraine Russland vor, selber wie Nazi-Verbrecher gegen die ukrainische Bevölkerung vorzugehen.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, forderte nun eine „Denazifizierung“ Russlands nach dem Ende des Angriffskrieges gegen sein Land. Dabei müsse man sich an Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg orientieren.

Ukraine-Krieg: Botschafter Makeiev will Russlands „Denazifizierung“ nach dem Beispiel Deutschlands

Gegenüber dem ukrainischen Nachrichtenportal European Prawda betonte der Botschafter, ukrainische Diplomaten würden dies in ihren Gesprächen mit deutschen Amtskollegen regelmäßig vorschlagen. „Deutschland hat eine hervorragende Erfahrung darin, ganze Generationen von Menschen umzuerziehen“, zitierte das ukrainische Nachrichtenportal censor.net den Botschafter aus dem Interview.

Makeievs Hintergrundgedanke: Es handelt sich nicht nur um Putins Krieg. Die Schuld sieht er bei generell bei Russen. „Nicht Putin tötet, nicht Putin vergewaltigt, nicht Putin foltert – es sind die Russen“, so der Botschafter. In Deutschland versuche man zwar immer noch „gute Russen“ zu finden, aber allmählich verstehe man, dass es sich nicht nur um Putins Krieg handelt. Straßenumfragen in Moskau zeigen jedenfalls ein gespaltenes Bild über den Angriffskrieg.

Die Aufgabe der Ukraine sei es nun, die Deutschen davon zu überzeugen, dass es generell um Russen gehe. Denn das, was Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt habe, sei „ein perfektes Beispiel dafür, was Russland durchmachen muss, wenn man hofft, dass die Russische Föderation noch zivilisiert und demokratisch sein kann“, erklärte Makeiev. Für die „Denazifizierung“ müsse man Russland nicht mal militärisch besetzen, sagte er. Schließlich gebe es im 21. Jahrhundert auch andere Methoden.

Ukraine-Krieg: Leopards für Kiew? Botschafter Makeiev zeigt sich optimistisch

Im Gespräch mit European Prawda äußerte sich der ukrainische Botschafter auch über Berlins Weigerung, Kiew mit Leopard-Panzern zu versorgen. Trotz der aktuellen Lage zeigte er sich zuversichtlich: Früher oder später würde die ukrainische Armee die Panzer erhalten, sagte er censor.net zufolge. Sein Vertrauen beruhe dabei auf diplomatischer Erfahrung. So habe es Deutschland zuvor auch abgelehnt, etwa die Panzerhaubitze 2000 oder das Iris-T-Luftabwehrsystem zu liefern.

„Auf keinen Fall, das ist eine Angriffswaffe, wir werden nur defensive Waffen liefern. Wovon reden Sie da?“, hätten deutsche Beamte im März 2022 der Ukraine mitgeteilt, erzählte Makeiev mit Blick auf die bereits gelieferten Waffen. Das Argument Berlins habe damals gelautet: „Der Abschuss einer russischen Rakete ist wie der Abschuss eines russischen Flugzeugs.“ Dennoch habe man aber geliefert.

Jetzt erwarte man bei den Leopard-Panzern, die die Ukraine schon seit mehr als einem Jahr fordere, den gleichen Vorgang. „Dies zeigt die große Trägheit und Schwierigkeit des deutschen Systems, sich von innen heraus zu ändern. Und genau das sagte der deutsche Bundeskanzler, als er von der Zeitenwende sprach“, hieß es vom Botschafter. Zugleich zeigte er aber Verständnis: Veränderungen der Weltanschauung in solch einem Ausmaß können nicht sofort geschehen. (bb)