Kein ukrainischer Sieg dieses Jahr? US-Militärchef spricht von „schwieriger Aufgabe“

Von: Lucas Maier

Immer wieder wird spekuliert, wann oder ob die Ukraine über Russland siegen wird. Die Einschätzungen gehen hier teils weit auseinander.

Moskau – Einen Sieg für die Ukraine hielt der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow Anfang des Monats (März) noch in diesem Jahr für möglich. „Ich bin ein Optimist, ich sehe die Situation auf dem Schlachtfeld, ich sehe die Entwicklung der Unterstützung und ich sehe wirklich, dass es eine Chance gibt, diesen Krieg in diesem Jahr mit unserem Sieg zu beenden“, sagte Resnikow gegenüber der Bild.

Der oberste US-General Mark Milley hat nun im Interview mit dem US-Magazin Defense One eine etwas skeptischere Sichtweise präsentiert. „Ich glaube nicht, dass dies (der Sieg - Anm. d. Red.) in naher Zukunft für dieses Jahr geschehen wird“, sagte Milley dem Blatt am Freitag (31. März).

US-General: Ukraine auf der Höhe der Moral

In dem Interview bezeichnete er das Ziel der Ukraine im Kampf gegen Russland auf der moralischen Höhe sei. Außerdem sei das von Staatschef Wolodymyr Selenskyj formulierte Ziel „jeden Russen aus der von Russland besetzten Teilen der Ukraine zu vertreiben“, ein gerechtfertigtes.

US-General: Ukraine hat „sehr, sehr schwierige militärische Aufgabe“. © Hintergrund: Evgeniy Maloletka/dpa; Vordergrund: ZUMA Wire/Imago-Images

Erst im November (2022) hatte Milley auf einer Pressekonferenz gesagt, dass die Vertreibung der russischen Truppen und die Rückeroberung der Krim, wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit erfolgen werden. Es sei eine „signifikante“ und zugleich „sehr, sehr schwierige militärische Aufgabe“, sagte der US-General zuletzt gegenüber Defense One.

Ukraine-Krieg: Werden die Langstreckenraketen aus den USA kommen?

Ob die Ukraine im Kampf gegen Russland bald auch auf ATACMS-Langstreckenraketen aus den USA zurückgreifen kann, wurde Milley von Defense One ebenfalls gefragt. „Im Moment stellen wir die ATACMs nicht zur Verfügung“, erklärte der US-General. Natürlich schließe er es für die Zukunft nicht aus. Allerdings habe man sehr wenige dieser Systeme und die USA müsse sich auch um die eigenen Bestände kümmern, unterstrich er.

Zuletzt wurde von den Streitkräften der Ukraine erstmalig bestätigt, „intelligente Bomben“ aus den USA verwendet zu haben. „Diese Bomben sind etwas weniger stark, aber extrem hochpräzise“, sagte Yuriy Ignat, der Berater des Kommandos der Luftstreitkräfte über die JDAM-Bomben.

USA: General sieht Russland auf allen Ebenen scheitern

Die militärische Aufgabe der Ukraine sei sehr groß, wie Milley klarstellte. Es würden sich schließlich immer noch „mehrere hunderttausend russische Soldaten“ in der Ukraine befinden. „Ich sage nicht, dass es nicht getan werden kann“, betonte der US-General und ergänzte seine Einschätzung: „Ich sage nur, dass es eine sehr schwierige Aufgabe ist.“

Aus Sicht des Militär-Generals hat Russland bereits aus operativer und strategischer Ebene versagt. „Jetzt versagen sie auch noch taktisch“, so Milley gegenüber Defense One. Erst im Februar hatte Milley gegenüber der Financial Times gesagt, dass es im Ukraine-Krieg wohl keinen Gewinner geben werde. Für einen Sieg der Ukraine sei ein „Zusammenbruch des russischen Militärs“ notwendig. (Lucas Maier)