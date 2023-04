Russische Verluste immer höher – Ukraine veröffentlicht Video von angeblichem Abschuss eines Kampfjets

Von: Patrick Mayer

Während sich die Anzeichen einer ukrainischen Gegenoffensive verdichten, bleiben die russischen Verluste im Krieg mit dem westlichen Nachbarn hoch. Ein Video zeigt mutmaßlich einen abstürzenden Kampfjet.

München/Donbass – Wie der Generalstab in Kiew die angeblichen russischen Verluste im Ukraine-Krieg ermittelt, die tagtäglich veröffentlicht werden, ist nicht bekannt.

Ukraine-Krieg: Hohe russische Verluste - aber wie werden diese gezählt?

So hart es klingt: Irgendwie müssen mutmaßlich getötete Soldaten, zerstörte Panzer und LKW ja gezählt werden. Oder geht es vielmehr um Schätzungen? Ein Beispiel: Jüngst veröffentlichten die ukrainischen Streitkräfte ein Video, aufgenommen durch eine Drohne, wie es ein einzelner Panzer mit Ukraine-Fahne mit einem ganzen Schützengraben angeblicher Wagner-Söldner aufnimmt.

Mit seiner Kanone hält der Panzer mehrmals auf die eingebuddelten Infanteristen drauf. Ehe ein Panzerabwehrgeschoss, das das Militärgefährt haarscharf verfehlt, die geschätzt drei Mann Besatzung im Tank zum Rückzug zwingt. Wie hoch waren also die Verluste im Schützengraben? Nicht nachvollziehbar. Das ukrainische Militär hat nun ein Video veröffentlicht, das hingegen eindeutig den Abschuss eines russischen Kampfjets zeigen soll (Video oben, ab Minute 1:41).

Auf der Sequenz - aufgegriffen von Euronews - ist zu sehen, wie ein Kampfjet tieffliegend und mit ständigen Bewegungen seiner Tragflächen über Felder rauscht. Im nächsten Abschnitt wird ein großer Feuerball in einem Waldstück gezeigt, was tatsächlich auf den Aufprall einer mit Kerosin vollgetankten Militärmaschine schließen lassen kann.

Ukraine-Krieg: Angeblich russischer Kampfjet abgeschossen

Das lässt sich aber letztlich ebenso wenig verifizieren, wie die Frage, wo das Gezeigte passiert sein soll. Und wann. Sehr wohl zu sehen ist aber offensichtlich ein Fallschirm, der vom Himmel schwebt. Demnach konnte sich der Kampfpilot offenbar noch aus der abstürzenden Maschine befreien.

Am Samstagmorgen (8. April) hatte der ukrainische Generalstab in seinem Tagesbericht 307 angeblich zerstörte russische Flugzeuge vermeldet, versehen mit einem +1. Was darauf schließen ließe, dass sich der Abschuss aktuell ereignete. Konjunktiv. Ebenfalls aufgelistet sind 3636 mutmaßlich erbeutete oder ausgeschaltete Kampfpanzer sowie 7020 angeblich zerstörte Schützenpanzer der russischen Armee. Eine andere Statistik steuert demnach auf eine traurige Marke zu.

Ukraine-Krieg: Mehr als 177.000 russische Soldaten tot oder verwundet?

Denn: Den Angaben zufolge wurden seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 geschätzt 177.680 russische Soldaten getötet oder verwundet. Unabhängig überprüfen lässt sich auch das nicht. Davon, dass sehr viele Einzelschicksale dahinterstecken, kann man aber sicherlich ausgehen. (pm)