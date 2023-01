Betrunkener Pyromane als Kommandant: Russisches Panzerbataillon in Belarus wohl in miserablem Zustand

Von: Markus Hofstetter

Inmitten des Ukraine-Krieges kämpfen Putins Truppen mit prekären Zuständen. Panzer-Truppen im benachbarten Belarus geht es wohl besonders schlecht.

München – Es gibt viele Berichte über den Zustand der russischen Streitkräfte. Die meisten sind wenig schmeichelhaft. So sollen die Soldaten mit fehlender und mangelhafter Ausrüstung zu kämpfen haben. Bataillone sollen stark unterbesetzt sein, einige sollen nur noch über 20 Prozent ihrer eigentlichen Einsatzstärke verfügen. Sogar russische Soldaten protestieren wohl gegen die desolate Lage der Armee.

Ukraine-Krieg: Russisches Panzerbataillon in miserablen Zustand – Kanonen lassen sich nicht laden

In dieses Bild fügt sich der Bericht des pro-russischen Kriegsberichterstatters und Bloggers Vladlen Tatarsky im Kurznachrichtendienst Telegram ein. Darin beklagt er den schlechten Zustand eines Panzerbataillons und beruft sich dabei auf ein Video, das von einem Soldaten der Einheit aufgenommen wurde.

Dem Militärexperten Rob Lee von der US-Denkfabrik Foreign Policy Research Institute (FPRI) zufolge geht es bei dem Video und dem Bericht von Tatarsky um die 2. motorisierte Schützendivision des russischen Militärs – eine Eliteeinheit. Bei dessen Panzern vom Typ T-72 soll es allerdings unmöglich sein, die Motoren zu starten, die Funktionsweise der Systeme zu überprüfen oder die Kanone zu laden.

Wenn ein Panzer weder fahren noch schießen kann, ist er aber komplett nutzlos. Unter Berufung auf die Quelle aus dem Video berichtete Analyst Lee auf Twitter, dieser Zustand dauere schon einen Monat an, ohne dass etwas dagegen unternommen werde. Demnach fehlen Ersatzteile und Techniker, um die T-72 zu reparieren.

Zudem würde niemand wissen, wie viele der Fahrzeuge überhaupt in den Kampf ziehen könnten, obwohl alle als einsatzbereit gelistet seien, heißt es weiter vom russischen Soldaten in dem Video. Dabei soll das Bataillon kurz vor der Verlegung an die Front stehen. Trotz des desolaten Zustands soll das Bataillon vor kurzem eine Inspektion überstanden haben. Ein General aus Moskau soll die Einheit als zufriedenstellend beurteilt haben und abgereist sein.

Russisches Panzerbataillon in Belarus: Kommandeur soll Trinker und Pyromane sein

In der Kritik steht auch Major Rasim T., der Kommandeur des betroffenen Bataillons. In der Frühphase des Ukraine-Krieges soll er gefangen genommen worden und nach vier Monaten im Rahmen eines Gefangenenaustausches wieder nach Russland zurückgekommen sein. Danach stieg er erst zum Stabschef und dann zum Kommandeur des Bataillons auf, wie Lee mitteilte. Jetzt soll er ein Trinker und Pyromane sein. „Er hat das Hauptquartier des Bataillons bereits zweimal in Brand gesetzt“, informierte Tatarsky. Hinzu kommt: Unter Offizieren und Soldaten genießt er wohl keine Autorität.

Auf Twitter enthüllte Lee zudem ein weiteres, brisantes Detail: Die Einheit soll in Belarus, das angeblich kurz vor einer Mobilmachung steht, neu formiert worden sein, nachdem sie im Februar und März in Kämpfen offenbar stark dezimiert worden war. Dies dürfte tatsächlich einen wenn auch kleinen Einblick in die Qualität der russischen Truppen im Nachbarland gewähren.

Inwieweit die Angaben Tatarskys korrekt sind, lässt sich unmöglich sagen. Auch, ob sie repräsentativ für die russischen Streitkräfte sind, kann nicht festgestellt werden. Allerdings deckt sich der Bericht mit vielen anderen Anekdoten über den Zustand der Armee. „Falls das zutreffend und repräsentativ für den Status der neuen Einheiten ist, die Russland in Belarus formiert beziehungsweise neu formiert hat, dann dürften sie eine nicht zu große Offensivbedrohung darstellen“, so der Analyst Lee. Die belarussische Oppositionschefin erklärte Lukaschenkos Widerstand gegen Putin.