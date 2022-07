Längere AKW-Laufzeiten? Baerbock will Prüfung, ist aber weiter skeptisch

Von: Christina Denk

Teilen

Bei der Frage um die Energieversorgung steht die Verlängerung der deutschen AKWs weiterhin im Raum. Die Grünen scheinen uneins. Annalena Baerbock wirkt skeptisch. Der aktuelle Stand der Debatte.

Berlin - Nordstream 1 ist nach der Wartung wieder in Betrieb. 40 Prozent der maximal möglichen Menge Gas fließen durch die Pipeline. Doch angesichts des Ukraine-Kriegs und potenzieller erneuter Kürzungen Russlands müssen weiterhin Alternativen her. Die Gasspeicher sollen für den Winter gefüllt werden. Seit Wochen wird daher der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke diskutiert. Ein Weg, der nun auch für die Grünen denkbar ist? Annalena Baerbock zeigt sich skeptisch.

Atomkraft: Baerbock über Notsituation — Atomkraft nicht die Antwort auf die Gasversorgung

In München ist man dafür, in Berlin dagegen: Die Grünen in München haben sich jüngst für einen kurzen Weiterbetrieb von Isar 2 ausgesprochen. Ein sogenannter Streckbetrieb, bei dem die aktuell verwendeten Brennstäbe noch einige Monate weitergenutzt werden, soll geprüft werden. In Berlin stößt der Vorschlag auf Gegenwind. „Wir sind ja nicht ohne Grund in Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen“, betonte Außenministerin Annalena Baerbock im Interview mit der Bild.

Atomkraftwerke in Deutschland Deutschland besitzt insgesamt noch drei aktive Atomkraftwerke, die Ende 2022 gemäß Atomgesetz abgeschaltet werden sollen: Emsland (Niedersachsen), Neckarwestheim 2 (Baden-Württemberg) und Isar 2 (Bayern). An der Nettostromerzeugung in Deutschland haben sie im laufenden Jahr einen Anteil von rund sechs Prozent. Mit Erdgas wurden bisher etwa zehn Prozent des Stroms erzeugt.

„Jetzt sind wir in einer Notsituation, wo wir uns alles nochmal anschauen“, betonte Baerbock weiter und verwies auf ein zweites Gutachten, das Wirtschaftsminister Habeck in Auftrag gegeben hat. Sie selbst „halte es nicht für den richtigen Schritt auf der Faktenlage, die“ sie gerade kenne. „Atomkraftwerke produzieren ja Strom und wir haben vor allem die Herausforderung mit der Versorgungssicherheit bei Gas“, so die Ministerin. Daher sei Atomkraft nicht die Antwort auf die Gasversorgung, man müsse nun den zweiten Stresstest abwarten. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betont immer wieder, dass der Hauptmangel nicht beim Strom drohe, sondern bei Gas und Wärme. Das Argument Strom vs. Wärme wurde bereits des Öfteren hinterfragt. FDP, CSU und CDU sprechen sich bislang für die Verlängerung aus.

Die Ergebnisse des zweiten Stresstests werden in ein paar Wochen erwartet — dann könnte eine Entscheidung fallen. Der erste Stresstest aus dem Frühjahr 2022 kam zu dem Schluss, dass „der Beitrag einer AKW-Laufzeitverlängerung zur Energieversorgung sehr begrenzt“ wäre. Zudem gäbe es praktische und rechtliche Schwierigkeiten. Ein Weiterbetrieb könne „nur erfolgen, wenn Abstriche bei der Sicherheit in Kauf genommen würden.“

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

AKW: Ist eine Verlängerung technisch und rechtlich überhaupt durchführbar?

Laut Atomgesetz müssen die Atomkraftwerke spätestens Ende 2022 abgeschaltet werden. Zum Weiterbetrieb braucht es dementsprechend eine Veränderung des Gesetzes. Problematisch könnte zudem der Einfluss der Betreiberfirmen werden. Die Bundesregierung hat Verträge mit PreussenElektra, EnBW und RWE geschlossen, die unter anderem Entschädigungen für den Ausstieg regeln.

Wie der BR im Juni berichtete, ist für die Betreiber ein Kurswechsel so gut wie ausgeschlossen. EnBW spricht von einer langfristigen Strategie, die ausgearbeitet wurde und nun umgesetzt werde. Die Frage nach einer Laufzeitverlängerung stelle sich für EnBW nicht. „Wir müssen die neuen Technologien an Bord bringen und nicht Diskussionen führen, ob irgendwas einen Monat länger läuft“, so RWE-Chef Markus Krebber bei br24.

Technisch wäre der Weiterbetrieb des Kraftwerks Isar2 laut einer TÜV-Prüfung noch bis August 2023 ohne Austausch der Brennstäbe möglich. Die Betreiberfirmen betonen jedoch auch, dass Sicherheitsprüfungen auf das Ende des Jahres ausgerichtet sind. Eine Verlängerung würde umfangreiche Prüfungen erfordern. Kernchemiker Andreas Kronenberg hielt die Sicherheit der Atomkraftwerke indes nicht für problematisch. Die hitzige Debatte scheint noch kein Ende zu haben. Wie sieht es nun in der restlichen Welt mit der Atomkraft aus? (chd/dpa)