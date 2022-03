„Schlächter“ Putin: Kreml „alarmiert“ wegen Bidens Ukraine-Rede - US-Präsident reagiert

Joe Biden kürzlich in Warschau © Lukasz Gagulski/dpa

US-Präsident Joe Biden hat Russlands Präsident Wladimir Putin mit Blick auf den Ukraine-Krieg einen „Schlächter“ genannt. Moskau ist „alarmiert“.

Washington - „Diese Aussage ist ohne Zweifel alarmierend“: Mit diesen Worten hat Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag (28. März) Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über Russlands Präsident Wladimir Putin kritisiert. Der Kreml werde die Äußerungen Bidens „weiterhin genau beobachten“.

Ukraine-Krieg: Biden nennt Putin „Schlächter“ - dementiert nun aber brisante Forderung

Biden hatte Putin bei seinem Besuch in Polen am 26. März im Zusammenhang mit dem russischen Militäreinsatz in der Ukraine als „Schlächter“ bezeichnet und auch gesagt, der russische Präsident könne „nicht an der Macht bleiben“.

Biden dementierte unterdessen, dass er den Sturz Putins gefordert habe. Eine Reporterin fragte Biden am Sonntagabend (Ortszeit) im Anschluss an dessen Kirchenbesuch: „Herr Präsident, wollen Sie, dass Putin (von seinem Amt) entfernt wird? Herr Präsident, haben Sie einen Regimewechsel gefordert?“ Biden antwortete darauf: „Nein.“

Ukraine-News: Peskow bezeichnet Verhandlungen mit Selenskyj-Delegation in Istanbul als „wichtig“

Mit Blick auf die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sagte Peskow, dass bei den bisherigen Gesprächsrunden „keine nennenswerten Erfolge oder Durchbrüche“ erzielt worden seien. Auch bei der Organisation eines möglichen Treffens zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gebe es „keine Fortschritte“.

Dennoch sei es wichtig, dass nun ein weiteres Treffen der Unterhändler in Istanbul angesetzt worden sei, sagte Peskow. Da die Delegationen beider Länder erst an diesem Montag (28. März) nach Istanbul gereist seien, sei es aber „unwahrscheinlich“, dass die Gespräche noch im Laufe des Tages beginnen.

Erste Verhandlungen auf Ministerebene zwischen der Ukraine und Russland am 10. März im türkischen Antalya hatten keine konkreten Fortschritte im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine gebracht. Seitdem wurden die Gespräche per Videokonferenz fortgeführt. (AFP/dpa/frs)