„Mit Gerede aufhören“: Ukrainischer Botschafter hofft auf Leopard-Einigung — USA haben „keinen Einwand“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Der ukrainische Botschafter in Deutschland hofft auf eine Einigung mit Deutschland über die Lieferung von Leopard-Panzern. (Archivbild) © Philipp Schulze/dpa

Im Ukraine-Krieg fordert Kiew seit langem deutsche Panzer. Der Botschafter in Deutschland zeigte sich nun optimistisch. Ebenfalls positiv gestimmt sind die USA.

München — Im Ukraine-Krieg erhält Kiew westliche Militärausrüstung, um sich gegen den Angriffskrieg von Kreml-Chef Wladimir Putin verteidigen zu können. Auch Deutschland beteiligt sich daran, etwa mit der Panzerhaubitze 2000 und dem Iris-T-Luftabwehrsystem. An einer Stelle hakt es aber besonders: Die Lieferung von Panzern.

Schon seit Monaten fordert die ukrainische Regierung Leopard-Panzer aus Berlin. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, malte nun ein optimistisches Bild, lobte die Rolle von Berlin bei der Unterstützung seines Lands und verlangte gleichzeitig mehr.

Ukraine-News: Kiews Botschafter in Berlin optimisch über Leopard-Panzer — „haben Grund zur Hoffnung“

So rechnet Makejew mit der Lieferung von Kampfpanzern aus Deutschland. „Wir haben Grund zur Hoffnung, dass die Entscheidung fällt, Leopard 2 aus Deutschland direkt in die Ukraine zu liefern“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hierzu gebe es Gespräche mit der Bundesregierung.

„Wir brauchen diese Kampfpanzer“, betonte Makejew. Es sei an der „Zeit, mit dem Gerede aufzuhören“, man wolle Russland nicht provozieren. Mitte Oktober wurde Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt für eine ähnliche Aussage zu Panzern scharf kritisiert. „Was soll denn noch passieren? Wie viele Butschas, Mariupols oder Isjums – Orte der Vergewaltigung und der Massengräber – soll es noch geben?“, fragte der ukrainische Botschafter zudem.

Kiews Botschafter Makejew lobt deutsche „Führung“ — wohl Gespräche über direkte Leopard-Lieferung

Deutschland habe „Führung gezeigt“ mit der Lieferung des Raketenabwehrsystems Iris-T, lobte der Diplomat. Diese Führungsrolle erwarte man nun bei weiteren Waffensystemen: „Dazu gehören Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge wie Leoparden, Marder, Füchse und Dingos.“ Auf die Nachfrage, ob es dabei auch um die direkte Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine gehe, bestätigte der Botschafter: „Ja, darüber sprechen wir.“

Ziel der Ukraine sei es, den Krieg zu gewinnen, sagte Makejew und ergänzte: „Wir haben in den vergangenen acht Jahren gelernt, dass Verhandlungen mit Russland nicht zum Frieden führen.“ Daher brauche man „keine Vermittler, wir brauchen Verbündete.“ Der Westen müsse „als Team auftreten, und wir müssen auf alles zurückgreifen können, was dieses Team hat.“

Der Botschafter forderte auch Hilfe beim Wiederaufbau. „Wir haben Listen gemacht und mit den Deutschen geteilt. Am meisten brauchen wir Generatoren und Transformatoren“, sagte er. „Die ersten Lieferungen laufen schon.“

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Ukraine-News: USA schätzen deutsche Rolle im Krieg und wollen mögliche Panzer-Lieferung unterstützen

US-Außenminister Antony Blinken äußerte sich nach dem G7-Außenministertreffen in Münster über die mögliche Lieferung von deutschen Panzern an die Ukraine. „Mit Blick auf Panzer haben wir keinen Einwand“, unterstrich Blinken laut dem US-Nachrichtenmagazin Washington Examiner. Sollte man sich dazu entscheiden, würden die USA diese Entscheidung auch unterstützen, „falls wir feststellen, dass es der Ukraine wirklich helfen und eine Anforderung erfüllen kann“.

Ähnlich wie Makejew sprach auch Blinken mit Lob über die deutsche Unterstützung der Ukraine. „Ich kann dem, was Deutschland in den letzten fast neun Monaten für die Verteidigung der Ukraine gemacht hat, nur applaudieren“, so der US-Außenminister. Deutschland sei einer der größten Geber, wozu auch „tödliche Sicherheitsunterstützung“ gehöre. Mit der Aufnahme von mehr als eine Million ukrainischen Flüchtlingen spiele Deutschland auch eine „sehr wichtige humanitäre Rolle“. (bb/AFP)