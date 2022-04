Ukraine-Krieg: Lage in Borodjanka laut Selenskyj „viel schrecklicher“ als in Butscha

Von: Florian Naumann, Patrick Mayer, Katharina Haase, Anna-Katharina Ahnefeld, Fabian Müller

Der Kreml in Moskau spricht plötzlich von „bedeutenden Verlusten“ Russlands. Sumy soll frei von russischen Truppen sein. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Russland-Ukraine-Krieg *: Der Kreml in Moskau spricht erstmals von „bedeutenden Verlusten“ unter den russischen Truppen. (Update vom 7. April, 18.50 Uhr).

Der Kreml in Moskau spricht erstmals von „bedeutenden Verlusten“ unter den russischen Truppen. (Update vom 7. April, 18.50 Uhr). Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, die Situation in Borodjanka sei„viel schrecklicher“ als in Butscha (Update vom 7. April, 23.33 Uhr).

Laut ukrainischen Angaben ist Sumy frei von russischen Truppen (Update vom 8. April, 6.45 Uhr).

Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Russland-Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum eskalierten Ukraine-Konflikt*.

Update vom 8. April, 8.25 Uhr: Für die bedrängte Zivilbevölkerung in den umkämpften Städten der Ukraine sind am Freitag nach Angaben der Regierung zehn Fluchtkorridore eingerichtet worden. Aus der besonders schwer von russischen Angriffen betroffenen Stadt Mariupol im Süden soll ein Weg für Privatfahrzeuge in Richtung der Stadt Saporischschja führen, wie Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk mitteilte. Aus der Stadt Berdjansk sowie aus weiteren Orten im Osten sollen Zivilisten mit Bussen abgeholt werden, aber auch mit Autos fliehen können.

Aus umkämpften Gebieten in der Region Luhansk führten fünf Korridore in die Stadt Bachmut, schrieb Wereschtschuk in ihrem Nachrichtenkanal bei Telegram. Die Routen werden jeden Tag neu angekündigt. Wereschtschuk hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, es seien an dem Tag 4500 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Ukraine-Krieg: Borodjanka „viel schrecklichere“ Situation als Butscha – keine Russland-Truppen mehr in Sumy

Update vom 8. April, 6.45 Uhr: Im Ukraine-Krieg befinden sich in der nordostukrainischen Region Sumy ukrainischen Angaben zufolge keine russischen Truppen mehr. Das Territorium des Gebiets Sumy sei frei von russischen Einheiten, teilte der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, in der Nacht zu Freitag auf Facebook mit. Sollten die Menschen Explosionen hören, so sei dies, weil Rettungskräfte und Sprengstoffexperten von russischen Einheiten zurückgelassene Munition neutralisierten.

Schywyzkyj warnte die Menschen, dass die Region noch nicht sicher sei. Es gebe noch viele verminte und nicht auf Gefahren abgesuchte Gebiete. Die Menschen sollten nicht am Straßenrand fahren, keine Waldwege nutzen und sich keiner zerstörten Militärtechnik nähern.

Eine Frau fährt mit ihrem Fahrrad um zerstörte russische Fahrzeuge in Trostyanets, Ukraine. Die Fahrbahn war mit mehreren russischen Panzern und verschiedenen Fahrzeugen übersät, die entweder zerstört oder aufgegeben worden waren. © Daniel Carde/dpa

Früheren Angaben von Schywyzkyj zufolge hatten die russischen Truppen am Sonntag damit begonnen, sich aus der Region zurückzuziehen. Die Region gehörte neben den Gebieten Donezk, Luhansk, Charkiw und Kiew zu jenen, in denen russische Truppen seit Kriegsbeginn angriffen. Russland hatte zuletzt angekündigt, die Kampfhandlungen auf den Osten der Ukraine zu konzentrieren.

Ukraine-Krieg: Selenskyj sieht „viel schrecklichere“ Situation in Borodjanka als in Butscha

Update vom 7. April, 23.33 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Situation in der Stadt Borodjanka nach dem Abzug der russischen Truppen als verheerend bezeichnet. Die Lage in der Stadt sei noch „viel schrecklicher“ als im vor wenigen Tagen von der ukrainischen Armee zurückeroberten Butscha, sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Videobotschaft an seine Landsleute. „Es gibt dort noch mehr Opfer der russischen Besatzer.“

Die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa hatte zuvor den Fund dutzender Leichen in Wohngebieten von Borodjanka gemeldet. „Allein aus den Trümmern von zwei Wohnblöcken wurden 26 Leichen geborgen“, erklärte sie im Onlinedienst Facebook. Wie viele weitere Tote in der nordwestlich von Kiew gelegenen Stadt noch gefunden werden, sei „unmöglich vorherzusagen“.

Update vom 7. April, 22.30 Uhr: In einem TV-Interview mit dem britischen Sender Sky News gesteht der Sprecher von Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals live hohe russische Verluste im Ukraine-Krieg ein. (siehe auch Update um 18.50 Uhr)

Ukraine-Krieg: Eisenbahnlinie unter russischem Beschuss?

Update vom 7. April, 21.10 Uhr: In der Ostukraine ist anscheinend die letzte unter ukrainischer Kontrolle stehende Eisenbahnlinie nach Westen unter russischen Beschuss geraten.

„Zeitweilig sind in Slowjansk und Kramatorsk drei Evakuierungszüge blockiert“, teilte Eisenbahnchef Olexander Kamyschin an diesem Donnerstagabend im Nachrichtenkanal Telegram mit. Die Bahn warte das Ende des Beschusses bei der Station Barwinkowe im Gebiet Charkiw ab. Die Passagiere würden vorerst in den beiden genannten Bahnhöfen untergebracht.

Für den Donnerstag waren aus den beiden Städten insgesamt acht Evakuierungszüge in westlichere Landesteile geplant. Mehrere Tausend Menschen konnten der umkämpften Region entkommen.

Russland-Ukraine-Krieg: Moskau plant offenbar groß angelegten Angriff auf Hafenstadt Mariupol

Update vom 7. April, 20.15 Uhr: Wie The Kyiv Independent am Abend berichtet, plant Russland offenbar einen groß angelegten Angriff auf die Hafenstadt Mariupol. Das Medium beruft sich auf die ukrainischen Streitkräfte, wonach sich russische Truppen neu gruppieren und zusätzliche Kräfte in der Nähe von Mariupol sammeln würden. Teile der Großstadt im Südosten der Ukraine werden noch immer vom „Asow“-Bataillon verteidigt.

Die prorussischen Separatisten erklärten am Nachmittag, das Zentrum der völlig zerbombten Stadt unter ihrer Kontrolle zu haben. Die ukrainische Regierung erwartet derweil nicht nur einen Großangriff auf Mariupol, sondern in den kommenden Wochen auf die gesamte Donbass-Region im Osten des Landes. Um sich zu verteidigen, hat Kiew unter anderem bei der deutschen Bundesregierung 100 gebrauchte Bundeswehr-Schützenpanzer vom Typ „Marder“* angefragt. Eine mögliche Lieferung steht noch aus, die Ampel-Regierung berät sich dazu.

Update vom 7. April, 18.50 Uhr: Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat erstmals „bedeutende Verluste“ russischer Truppen in der Ukraine eingeräumt. Dies sei „eine große Tragödie für uns“, erklärte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Donnerstag dem britischen Fernsehsender Sky News. Zahlen nannte er nicht.

Russland-Ukraine-Krieg: Bundeswehr-General a.D. - Moskau hat 66 Prozent seiner Armee im Einsatz

Update vom 7. April, 17.50 Uhr: Ein ehemaliger Bundeswehr-Kommandeur hat eine Einschätzung geteilt, wie viele Truppen der russischen Armee im Verhältnis zur Gesamtzahl der Streitkräfte im Ukraine-Krieg im Einsatz sind.

Laut General a.D. Reinhard Wolski habe die Armee Moskaus insgesamt 186 Bataillone, etwa 66 Prozent davon würden bei der Invasion der Ukraine eingesetzt, erklärte er bei Welt live. „Es scheint, als würden den Streitkräften aktive Soldaten ausgehen und müssten von woanders hergeführt werden“, meinte er weiter. Aktuell zieht Russland seine Truppen an der Ostgrenze zum Donbass zusammen, nachdem ein Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew schon in deren Vororten gescheitert war.

Russland-Ukraine-Krieg: Kiew erwartet riesige Offensive im Osten

Update vom 7. April, 17.30 Uhr: Die Ukraine erwartet schon bald eine riesige russische Offensive im Osten des Landes. Außenminister Dmytro Kuleba bezeichnete diese nun als „Schlacht im Donbass“.

„Dies wird keine lokale Operation sein, basierend auf dem, was wir von Russlands Vorbereitungen sehen“, meinte Kuleba laut The Kyiv Independent an diesem Donnerstag. Er erklärte, dass die ukrainische Regierung eine groß angelegte Operation der russischen Truppen mit Tausenden von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Flugzeugen erwartet. Der Donbass ist ein großes Steinkohle- und Industriegebiet zwischen den Städten Luhansk und Donezk. Es ist eine ursprünglich bevölkerungsreiche Region. Neun Großstädte haben im Donezbecken 100.000 Einwohner und mehr.

Verluste im Ukraine-Krieg: Ein ukrainischer Soldat kontrolliert einen verlassenen russischen Panzer bei Andrijiwka. © Vadim Ghirda/AP/dpa

Russland-Ukraine-Krieg: Wolodymyr Selenskyj - Bürger sollen den Osten des Landes sofort verlassen

Update vom 7. April, 15.50 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert die Ukrainer dazu auf, den Osten des Landes sofort zu verlassen. Das berichtet der Fernsehsender n-tv am Donnerstagnachmittag. Sowohl die ukrainische Regierung als auch das transatlantische Verteidigungsbündnis NATO erwarten in den kommenden Wochen eine russische Großoffensive im Osten und Südosten des Staates mit seinen rund 44 Millionen Einwohnern.

Zuvor hatte der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gajdaj, die verbliebenen Bürger erneut zum Verlassen des Gebietes aufgerufen. Es sei die vielleicht letzte Chance, schrieb Gajdaj auf Twitter. Die Gebiete um die Großstädte Luhansk (rund 400.000 Einwohner) und Donezk (rund 900.000 Einwohner) sind bereits seit der Annexion der Krim 2014 schwer umkämpft. Weder prorussische Separatisten noch die ukrainische Armee konnten die Gegenseite bislang zurückschlagen, wobei ein Großteil der Gebiete mittlerweile unter der Kontrolle der Separatisten steht.

Diese teilten an diesem Donnerstag zudem mit, dass sie einen Großteil der schwer umkämpften Stadt Mariupol (rund 400.000 Einwohner) am Asowschen Meer unter ihre Kontrolle gebracht hätten. Die NATO hatte in den vergangenen Tagen angekündigt, die ukrainischen Streitkräfte nun auch mit „schweren Waffen“ versorgen zu wollen. Tschechien hatte Anfang der Woche mehrere sowjetische T-72 Kampfpanzer und Schützenpanzer des Typs BVP-1 an die Ukraine geliefert. Die Regierung in Prag dementierte entsprechende Medienberichte nicht, ferner wurde ein Video des angeblichen Panzertransports bei Social Media geteilt. Jetzt stellt sich die Ukraine offenbar auf eine große Front im Osten ein, nachdem Russland seine Invasionstruppen im Norden vor der Hauptstadt Kiew wieder zurückgezogen hatte.

Russland-Ukraine-Krieg: Neue Hinweise auf russische Kriegsverbrechen

Update vom 7. April, 15.20 Uhr: Amnesty International berichtet von neuen Hinweisen auf russische Kriegsverbrechen in der Ukraine. Russische Truppen hätten ihren Informationen zufolge wiederholt unbewaffnete Menschen in deren Häusern oder auf offener Straße erschossen, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Sie berief sich auf ukrainische Augenzeugen.

In einem Fall sei eine Frau mehrfach vergewaltigt worden, nachdem ihr Mann getötet worden sei. „Die schockierenden Bilder aus Butscha sind ganz offensichtlich nur die Spitze eines Eisbergs der Grausamkeit und Brutalität“, sagte Janine Uhlmannsiek, Expertin für Europa und Zentralasien bei Amnesty International in Deutschland. „Alle Belege sprechen dafür, dass wir es hier mit Kriegsverbrechen zu tun haben.“

Ein Amnesty-Team sprach den Angaben zufolge in den vergangenen Wochen mit mehr als 20 Menschen aus Orten nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew, die russische Gewalttaten miterlebt oder unmittelbar Kenntnis von den Gewalttaten erhalten hätten. Man habe alle Fälle „quergecheckt“ und sich die Aussagen von weiteren Quellen bestätigen lassen, sagte ein Amnesty-Sprecher der dpa.

In einem Fall habe etwa eine 46 Jahre alte Frau aus Bohdaniwka nordöstlich von Kiew berichtet, dass russische Soldaten in ihr Haus eingedrungen seien und sie und ihren Mann in den Heizungsraum gedrängt hätten. Dann hätten sie ihren Mann nach Zigaretten gefragt. Als der verneint habe, hätten sie ihm zunächst in den rechten Arm, dann in den Kopf geschossen. Die Frau gab an, dass ihr Mann noch sechs Stunden lang geatmet hätte, bis er schließlich in der Nacht gestorben sei.

Kriegsverbrechen in Butscha: Putin-Soldaten schossen laut Bürgermeister auf Schwangere

Update vom 7. April, 13.36 Uhr: In Butscha verdichten sich nach Ansicht der Ukraine die Hinweise auf russische Kriegsverbrechen, das teilten die örtlichen Behörden mit. Etwa 90 Prozent der getöteten Zivilisten wiesen Schusswunden auf, sagte Bürgermeister Anatolij Fedoruk am Donnerstag der Deutschen Welle.

Mit Stand 6. April seien in Butscha 320 Leichen gefunden worden. Sie würden von Spezialisten untersucht. „Aber die Zahl der entdeckten Leichen steigt mit jedem Tag“, sagte Fedoruk. „Weil sie auf Privatgrundstücken, in Parks und auf Plätzen gefunden werden, wo es möglich war, die Leichen zu begraben, als es keinen Beschuss gab.“

Er selbst habe mehrere Fälle miterlebt, in denen russische Soldaten ukrainische Zivilisten getötet hätten, sagte Fedoruk. An einem Checkpoint hätten Russen das Feuer auf mehrere Autos eröffnet. In einem Wagen seien eine schwangere Frau und zwei Kinder getötet worden. Viele Angaben sind bislang noch nicht unabhängig überprüft. Nun arbeiteten ukrainische und internationale Behörden in Butscha.

Ukraine-Krieg: Irpin-Bürgermeister berichtet von Leichen auf den Straßen

Update vom 7. April, 12.06 Uhr: Irpin ist ein Vorort von Kiew, er war wie Butscha im Ukraine-Krieg von Putins Truppen besetzt. Nach deren Abzug wirft der Bürgermeister ihnen nun schwere Kriegsverbrechen vor: Die Soldaten hätten die Männer von Frauen und Kindern getrennt, sagte Olexander Markuschyn an diesem Donnerstag. Das berichtet die Zeitung Ukrajinska Prawda.

„Diejenigen, die ihnen nicht gefielen - und das sind Fakten, es gibt Zeugen -, haben sie erschossen. Diejenigen, die nicht gehorchten, haben sie erschossen“, sagte Markuschyn demnach. Die Toten seien dann absichtlich von Panzern überrollt worden. „Wir haben die Leichen mit Schaufeln vom Asphalt gekratzt.“

Markuschyn sagte, außerdem hätten die russischen Soldaten Frauen vergewaltigt. „Die russischen Invasoren töteten und demütigten nicht nur Frauen, sondern raubten auch gnadenlos die Wohnungen der Irpiner aus“, sagte Markuschyn. Gestohlen worden sei alles - von Waschmaschinen bis Unterwäsche.

Aus den nahe gelegenen Städten Butscha und Hostomel waren ebenfalls Gräueltaten gemeldet worden. Dort sollen russische Truppen Hunderte Zivilisten ermordet haben.

Kreml-Erfolg in Mariupol? Separatisten sehen „Hauptkämpfe beendet“

Update vom 7. April, 11.22 Uhr: In Mariupol geht die (bereits geflüchtete) Stadtverwaltung von Zehntausenden im Ukraine-Krieg getöteten Einwohnern aus. An diesem Donnerstag gaben die prorussischen Separatisten in der Ostukraine laut dpa ein Statement zur Lage dort ab: „Man kann sagen, dass im zentralen Teil der Stadt die Hauptkämpfe beendet sind“, sagte Sprecher Eduard Bassurin im russischen Staats-TV. Dies sei mithilfe von Putins Truppen gelungen.

Die ukrainische Seite bestätigte diese Darstellung nicht. „Mariupol hält sich“, sagte Selenskyj-Berater Olexeij Arestowytsch. Bassurin zufolge sollen sich in der von Putins Truppen belagerten Hafenstadt noch rund 3000 ukrainische Soldaten aufhalten. Das ließ sich zunächst nicht überprüfen.

Immer wieder scheitern Versuche, die verbliebenen Einwohner zu evakuieren. Mariupol zählte vor dem Krieg rund 440.000 Einwohner. Die humanitäre Lage ist der strategisch wichtigen Hafenstadt ist seit Wochen katastrophal.

Ukrainischer Innenminister: Borodjanka bei Kiew im Krieg stark zerstört

Update vom 7. April, 9.10 Uhr: Nach Butscha nun Borodjanka? Der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj hat von großen Zerstörungen in der Kleinstadt berichtet - sie sei derzeit „eine der am stärksten zerstörten Städte in der Region Kiew“, sagte Monastyrskyj. Das berichten ukrainische Medien an diesem Donnerstagmorgen.

Einwohner hätten erzählt, dass russische Truppen in den ersten Kriegstagen aus geringer Höhe mit Flugzeugen Raketen auf ihre Häuser abgeworfen hätten. Anschließend seien auch Rettungskräfte beschossen worden und hätten deshalb vorerst ihre Arbeit einstellen müssen. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht überprüfen.

Ukraine-Krieg: Suche nach getöteten Zivilisten in Kiewer Vorort Borodjanka

Menschen, die damals unter den Trümmern verschüttet worden seien, könnten mittlerweile nicht mehr am Leben sein, sagte Monastyrskyj. Am Mittwoch hatte der ukrainische Zivilschutz mitgeteilt, dass in Borodjanka mit der Suche nach zivilen Todesopfern begonnen wurde. Zuvor sei die 35 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt gelegene Siedlung von Minen geräumt worden, hieß es.

Angaben der ukrainische Generalstaatsanwaltschaft zufolge soll es in Borodjanka die meisten Opfer in der Region Kiew geben. Bislang haben die Behörden aber noch keine Zahlen für diesen Ort genannt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am 5. April von einer Spitze des Eisbergs: Ihm lägen Informationen vor, dass in Orten Borodjanka noch mehr Menschen getötet worden seien. AFP-Reporter, die das Gebiet kurz besuchten, sahen keine Leichen auf den Straßen, doch berichteten Einheimische von vielen Toten.

Ukraine-Krieg-News: Selenskyj befürchtet neue Offensive in Ostukraine

Update vom 7. April, 6.57 Uhr: Selenskyj warnt in einer neuen Videobotschaft vor einer großen Offensive des russischen Militärs im Osten der Ukraine. Moskau baue weiter Kampfkraft auf, um seine Ambitionen im Donbass-Gebiet zu verwirklichen. Die Regierung in Kiew rief Menschen in den Gebieten Luhansk, Donezk und Charkiw bereits zur Flucht auf. Sie rechnet damit, dass von der Hauptstadt Kiew abgezogene russische Truppen im Osten eingesetzt werden. Selenskyj betonte: „Wir werden kämpfen und uns nicht zurückziehen“. Das ukrainische Militär meldete weitere Kämpfe und Angriffe aus dem Osten des Landes.

Mutmaßliche Tötung von Zivilisten - unzählige Vermisste im schwer umkämpften Hostomel

In einer Garage im Kiewer Vorort Hostomel wurden nach dem Abzug russischer Truppen ukrainischen Angaben zufolge elf Leichen gefunden. Die Polizei habe diese am Mittwoch entdeckt, berichtete die Ukrajinska Prawda und berief sich auf einen Telegram-Eintrag des ehemaligen Innenministers Arsen Awakow. Demnach soll es sich bei den Getöteten um Zivilisten handeln, die von russischen Soldaten getötet worden seien. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Das nordwestlich der Hauptstadt gelegene Hostomel mit dem nahen Flugplatz war seit Beginn des Kriegs schwer umkämpft. Der Großteil der ursprünglich 16.000 Einwohner floh. Der lokalen Militärverwaltung zufolge wurden rund 400 Bewohner von Hostomel vermisst.

Die USA wollen die Ukraine besonders mit weiteren Panzerabwehrwaffen vom Typ Javelin unterstützen wollen. Dazu sollen 100 Millionen Dollar (91,3 Mio Euro) genutzt werden, die die US-Regierung für weitere Waffenlieferungen genehmigt hatte, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Man sei außerdem mit den Ukrainern im Gespräch über die Lieferung weiterer Drohnen vom Typ Switchblade. Davon seien bereits 100 geschickt worden. Die Switchblades sind Mini-Drohnen, die lange über dem Boden kreisen können, um dort auf ein Ziel zu lauern und gezielt anzugreifen. Dabei zerstören sie sich dann selbst.

Update vom 6. April, 18.35 Uhr: Die USA gehen davon aus, dass sich die russischen Streitkräfte nun vollständig aus den Gebieten bei Kiew und Tschernihiw zurückgezogen haben, um sich in Belarus und Russland neu zu formieren und zu verstärken. Das teilte ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums mit.

Zu den Gräueltaten von Butscha teilte er mit, die USA habe Erkenntnisse, dass die Taten „vorsätzlich“, „geplant“ und „sehr, sehr bewusst“ durchgeführt worden seien. Es sei nicht einfach herauszufinden, was die russischen Streitkräfte zu solchen Taten motiviert habe, sie hätten aber eine Botschaft der „russischen Brutalität“ an die Welt senden sollen, so der Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums.

Ukraine-Krieg: Setzt Russland mobile Krematorien ein? Mariupoler Stadtrat schockiert mit Behauptung

Erstmeldung: Kiew – Es ist eine schier unfassbare Meldung, über die The Kyiv Independent aktuell berichtet. Wie der Stadtrat von Mariupol, der umkämpften Hafenstadt, behauptet, soll das russische Militär mobile Krematorien einsetzen, um Beweise für seine Kriegsverbrechen zu vernichten. Dem Stadtrat zufolge würden Russlands Spezialbrigaden die Leichen ermordeter Zivilisten verbrennen. Zehntausende Zivilisten könnten in Mariupol getötet worden sein, so der Stadtrat. Die Information ist aktuell nicht unabhängig überprüfbar.

Ukraine-Krieg: Videoaufnahmen von Schüssen auf Zivilisten in Butscha

Nach der Entdeckung zahlreicher toter Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha kommen immer neue Informationen ans Licht. Die New York Times veröffentlichte in der Nacht von ihr verifizierte Videoaufnahmen, die tödliche Schüsse russischer Soldaten auf einen Zivilisten in Butscha belegen sollen. Das ukrainische Video stamme von Ende Februar - kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Die Militärverwaltung von Homostel - eines Nachbarorts von Butscha - erklärte laut lokalen Medien, dort würden nach der russischen Besatzung rund 400 Bewohner vermisst. Mehrere Bewohner von Hostomel seien auch in Butscha gefunden worden. Moskau bestreitet die Vorwürfe und spricht von einer Inszenierung der Kriegsverbrechen, allerdings ohne Beweise oder Belege.

Neue Explosionen in der Ukraine: Krieg dauert an - Tausende Menschen gerettet

Selenskyj sagte in einer in der Nacht verbreiteten Videobotschaft, die ukrainischen Streitkräfte hielten die meisten Gebiete, in die Russland versucht habe vorzudringen. Am schwierigsten sei die Lage im Donbass und im Gebiet Charkiw im Osten des Landes. Russland sei zudem dabei, mehr Truppen für eine neue Offensive in die Ukraine zu schicken. Ukrainische Medien berichteten in der Nacht über Explosionen in den Gebieten Lwiw (Lemberg) im Westen und Dnipropetrowsk im Südosten des Landes. Informationen über Opfer oder Schäden gab es aber vorerst nicht.

Am Dienstag war es nach Angaben aus Kiew gelungen, 3800 Menschen aus umkämpften Gebieten zu retten, darunter rund 2200 Menschen aus der größtenteils zerstörten Stadt Mariupol und dem nahen Berdjansk. Das russische Verteidigungsministerium meldete laut Agentur Tass, binnen 24 Stunden seien mehr als 18 600 Menschen aus „gefährlichen Bezirken" der Ukraine, der Region Luhansk und Donezk gerettet worden. Zugleich kündigte das Verteidigungsministerium weitere Gefechte um Mariupol an, da die Ukraine Aufforderungen zum Abzug ignoriere. (dpa/AFP/kh/aka)