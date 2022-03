Ukraine-Krieg: Habeck nennt Zeitpunkt, an dem Deutschland unabhängig von russischer Kohle sein soll

Von: Yasina Hipp

Bei ihrem Treffen mit dem moldawischen Außenminister Popescu sichert Außenministein Baerbock schnelle Hilfe zu. Sowohl finanziell als auch mit Blick auf die Verteilung von Geflüchteten.

Ukraine-Russland-Krieg*: Etliche Menschen sind auf der Flucht - unter anderem nach Deutschland.

Annalena Baerbock kündigte eine Luftbrücke für Geflüchtete an. Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Olaf Scholz* die Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine gelobt. (siehe Erstmeldung)

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck will ab Herbst unabhängig von russischer Kohle sein. (Update vom 12. März, 12.20 Uhr)

Bundesfinanzminister Lindner will mit Katastrophenerlass finanzielle Unterstützung für Flüchtlinge und Helfer erleichtert. (Update vom 12. März, 14.07 Uhr)

Die Bundesregierung richtet eine Arbeitsgruppe ein, um die Sanktionen gegen Russland besser koordinieren zu können. (Update vom 12. März, 17.32 Uhr)

Dieser News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise*.

Update vom 12. März, 17.32 Uhr: Die Bundesregierung will die Sanktionen gegen Russland besser koordinieren – und richtet deshalb eine Taskforce eigens zu deren Umsetzung ein. Das bestätigte die Bundesregierung am Samstag. Die EU habe in den vergangenen Tagen in Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine ein beispielloses Sanktionspaket gegen Russland und Belarus beschlossen. „Dieses muss nun lückenlos umgesetzt werden.“

An der Arbeitsgruppe sollen Vertreter zahlreicher Behörden und Ministerien beteiligt sein. Das Bundeskanzleramt übernehme auf direkte Bitte von Bundeskanzler Olaf Scholz eine übergeordnete, koordinierende Rolle. Geleitet werde die Taskforce von Jörg Kukies, Staatssekretär im Kanzleramt. Die genaue Zuständigkeitsverteilung und damit die Federführung zu den einzelnen Bereichen an Sanktionen werde im Moment zwischen den Ressorts festgelegt, hieß es. Die Taskforce solle auch Ansprechpartner für die internationale Zusammenarbeit sein.

Ukraine-Krieg: Evangelische Kirche will Geflüchteten helfen - und stockt deshalb Fonds auf

Update vom 12. März, 15.09 Uhr: Mit einem Hilfspaket in Millionenhöhe will die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen. Dafür werde der seit 2015 bestehenden Flüchtlingsfonds um eine Million Euro aufgestockt. Damit wolle der EKHN „ein deutliches Zeichen der Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine setzen“, heißt es in einem Beschluss. Mit dem Geld solle die Beratung, Begleitung und Betreuung von Geflüchteten im Einzugsbereich der EKHN verstärkt und das Engagement in Gemeinden, Dekanaten und der Diakonie Hessen für Hilfesuchende aus der Ukraine unterstützt werden. Außerdem werde überprüft, ob Menschen in Tagungs-, Pfarr- oder Gemeindehäusern untergebracht werden könnten.

Ukraine-Krieg: Mit Erlass soll finanzielle Unterstützung erleichtert werden

Update vom 12. März, 14.07 Uhr: Ein so genannter Katastrophenerlass soll die Unterstützung für Zivilisten aus der Ukraine finanziell erleichtern. Das Bundesfinanzministerium unter Leitung von Christian Lindner (FDP) legte heute einen entsprechenden Entwurf vor. Damit soll die Unterstützung durch steuerliche Maßnahmen vereinfacht werden. Profitieren sollen davon nicht nur die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, sondern auch engagierte Helfer in Deutschland. Zudem sollen Hürden für das Sammeln und Weitergeben von Spenden fallen. „Wir wollen erreichen, dass humanitäre Unterstützung nicht durch bürokratischen Hürden gebremst wird“, so Lindner. Die Bundesländer müssen dem Entwurf noch zustimmen.

Ukraine-Krieg: Bundesinnenministerin Faeser für „schnelle und umfassende“ Hilfe

Bundesinnenministerin Nancy Faeser bekräftigt derweil, die Aussage der Außenministerin Annalena Baerbock, dass Deutschland kurzfristig 2500 ukrainische Geflüchtete aus Moldau aufnehmen wird: „Das werden wir in den nächsten Tagen schnell und unbürokratisch organisieren und umsetzen“, so Faeser gegenüber der dpa. Die Verteilung und Unterbringung der Menschen aus der Ukraine sei eine Aufgabe, der sich die Europäer gemeinsam mit Nachbarstaaten wie Moldau, stellen müssten. Die Hilfe solle laut Faeser „schnell und umfassend“ sein.

Ukraine-Krieg: Robert Habeck will bis Herbst unabhängig von russischer Kohle sein

Update vom 12. März, 12.20 Uhr: Robert Habeck, Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister, zeigt sich optimistisch was den Fortschritt in Richtung zunehmender Unabhängigkeit von russischem Öl, Kohle und Gas angeht. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagt Habeck: „Jeden Tag, ja faktisch jede Stunde verabschieden wir uns ein Stück weit von russischen Importen“. Konkret nenn er den Herbst als Zeitpunkt, ab dem die Bundesrepublik unabhängig von russischer Kohle sein soll. Gegen Ende des Jahres wolle man dann auch „nahezu unabhängig“ von Öl aus Russland sein. „Bei Gas ist es komplizierter, weil wir keine eigenen LNG-Importkapazitäten haben“ so der Minister. Mit Reisen in Länder, die LNG produzieren, möchte er die „Importmöglichkeiten erweitern“. Mittelfristig müsse allerdings mit Wasserstoff als Lösung geplant werden.

Weiterhin ablehnend zeigt sich Habeck gegenüber einem EU-Embargo russischer Energielieferungen. Er lenkt den Blick auf tiefgreifende Einschnitte für die deutsche Bevölkerung, die dadurch entstehen würden: „Wir reden bei einem sofortigen Importstopp über Versorgungsengpässe im nächsten Winter, über Wirtschaftseinbrüche und hohe Inflation, über Hunderttausende Menschen, die ihre Arbeit verlieren, und über Menschen, für die der Weg zur Arbeit kaum bezahlbar wird, Heizen und Strom ebenso.“ Der Minister plädiert für die Durchsetzung von Sanktionen, die langfristig durchgehalten werden könnten.

Ukraine-Krieg: Grünen-Chef Nouripour lehnt Eingreifen der Nato kategorisch ab

Update vom 12. März, 10.18 Uhr: Eine schnelle Verteilung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine fordert Grünen-Chef Omid Nouripour. „Es braucht jetzt mehr Tempo, wir brauchen etwa Sonderzüge aus Polen ins gesamte Bundesgebiet“, sagt Nouripour der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das solle gewährleisten, dass nicht der Großteil der Flüchtlinge in Berlin ankommt, sondern direkt eine bundesweite Verteilung erfolgt. Weiter fordert er, dass den Menschen aus der Ukraine Zugang zu Sprachkursen ermöglicht wird und sie Anspruch auf staatliche Unterstützung erhalten.

Ähnliche - aber auch weitergehende - Forderungen zum Umgang mit der Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine hatte am Freitag auch Grünen-Migrationsexpertin Filiz Polat im Gespräch mit Merkur.de* vorgebracht. Wie lange die derzeitig herrschende Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme der Geflüchteten andauern wird, hänge laut Nouripour davon ab „wie gut wir die Aufnahme koordinieren und organisieren“.

Ein Nato-Verzicht der Ukraine wäre Nouripour zufolge nur vorstellbar bei „wirklich harten Sicherheitsgarantien für den Staat“. Ob die Nato für solche Sicherheitsgarantien der Ukraine die richtige Organisation sei, bezweifelt Nouripour. Direktem militärischen Beistand der Nato erklärte er außerdem eine kategorische Absage: „Die Ukraine ist kein Mitgliedstaat“. Zudem könnte ein Eingreifen der Nato zu einer „unbeherrschbare Katastrophe“ führen.

Ukraine-Krieg: Außenministerin Baerbock zu Gast in Moldau

Erstmeldung: Chisinau - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock* besucht derzeit die an die Ukraine angrenzende Republik Moldau. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die weiterhin sehr angespannte Lage, auch für die Zivilbevölkerung, wolle sich Baerbock ein Bild der Situation vor Ort in Moldau machen. Sie wolle prüfen, inwiefern Deutschland Moldaus Regierung in der derzeitigen Ausnahmesituation „noch umfassender unterstützen“ könne, so das Auswärtige Amt. Am Morgen traf sich Baerbock bereits mit Nicu Popescu, dem Außenminister des Landes.

Nach dem Gespräch verkündet Baerbock, Deutschland werde 2500 ukrainische Flüchtlinge aus Moldau direkt aufnehmen. Dies solle aber nur ein Anfang sein. Moldau werde gemeinsam mit der Hilfe von anderen Ländern mittels eines „Grünem Korridors“ bei der Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen unterstützt, sagt Baerbock. Der „Grüne Korridor“ solle aus Bussen über Rumänien entstehen. Zudem sollen Menschen direkt ausgeflogen werden, gegebenenfalls auch über den Atlantik. Dafür werde an einer Luftbrücke gearbeitet. Baerbock meint: „Man muss sehr pragmatisch in dieser Situation sein und jetzt nicht ein hundert Prozent perfektes Konzept für in drei Monaten erarbeiten“.

Ukraine-Krieg: Baerbock sichert Moldau Hilfe zu

Auch aus finanzieller Sicht sichert Baerbock Moldau Hilfen zu. Die EU habe bereits Soforthilfen in Höhe von fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die Bundesregierung füge nochmals drei Millionen Euro hinzu.

Menschen aus der benachbarten Ukraine fliehen in die moldawische Grenzstadt Palanca. © picture alliance/dpa/AP/Sergei Grits

Moldau teilt sich eine rund 1222 Kilometer lange Staatsgrenze mit der Ukraine. Inzwischen seien dort nach Angaben des Außenministers Popescu bereits 300.000 Flüchtlinge angekommen sein, von denen sich noch 100.000 weiterhin im Land befänden. Die ehemalige Sowjetrepublik Moldau strebt wie die Ukraine eine EU-Mitgliedschaft an. Im Land liegt die abtrünnige Region Transnistrien, die seit den 1990er Jahren von Moskau unterstützt wird.

Ukraine-Krieg: Olaf Scholz lobt Hilfsbereitschaft bei Flüchtlingsaufnahme

Derweil gibt es in Deutschland bereits zahlreiche bewegende Geschichten von aus der Ukraine geflüchteten Personen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die deutsche Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge gelobt. „Das Herz ist da, die Bereitschaft zu helfen ist da, die Solidarität ist da“, sagte er am Freitag in Versailles. „Wir werden mit aller Kraft daran arbeiten, dass wir es schultern können“, antwortete er auf die Frage, ob er so zuversichtlich sei wie seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) angesichts der Flüchtlingswelle 2015.

Scholz zollte auch Polen seinen Respekt, das als Nachbarland der Ukraine bereits 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen habe. Beim Empfang und bei der Verteilung der Flüchtlinge in Deutschland wolle sich die Regierung an den bisherigen Erfahrungen orientieren, sagte Scholz nach Abschluss des informellen EU-Gipfeltreffens in Versailles. Derweil mischt sich mittlerweile auch ein Altkanzler in die Friedensdiskussionen ein. Gerhard Schröders Putin-Alleingang schlägt hohe Wellen. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA