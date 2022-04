„Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer“: Lindner rechnet mit „Wohlstandsverlust“ in Deutschland

Von: Cindy Boden

Teilen

Wladimir Klitschko beendet seine Deutschland-Reise und dankt der Bundesregierung. Olaf Scholz warnt vor den Folgen des Ukraine-Kriegs. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt *: Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) erklärt, die Ampel-Koalition* sei bezüglich der russischen Gas-Lieferungen auf alles eingestellt (Erstmeldung).

*: Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) erklärt, die Ampel-Koalition* sei bezüglich der russischen Gas-Lieferungen auf alles eingestellt (Erstmeldung). Bundeskanzler Scholz hat in einer Ansprache vor einer „Zerstörung von Zukunft“ durch den Urkaine-Krieg gewarnt (Update 2. April, 20.15 Uhr).

Finanzminister Lindner rechnet wegen des Ukraine-Kriegs mit einem „Wohlstandsverlust“ in Deutschland (Update vom 3. April, 7.38 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr Hintergründe zur Ukraine-Krise* hier.

Update vom 3. April, 7.38 Uhr: „Der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer, zum Beispiel weil wir mehr für importierte Energie zahlen müssen“, sagte nun Christian Lindner der Bild am Sonntag (BamS). Der FDP*-Chef und Finanzminister warnte im BamS-Interview außerdem: „Diesen Wohlstandsverlust kann auch der Staat nicht auffangen.“

Die Ampel-Koalition* werde aber „die größten Schocks abfedern“. Deshalb werde die breite Mitte entlastet, würden Bedürftige unterstützt und die Existenz bedrohter Betriebe gesichert. „Aber da die Finanzmittel begrenzt sind, können diese Maßnahmen nur befristet sein.“

Lindner räumte ein, „enorme Mittel organisieren und dafür Schulden aufnehmen“ zu müssen, um den „Schuldenstand zu normalisieren“. Er arbeite dafür, dass der reguläre Haushalt jenseits von Corona* und Ukraine-­Krieg solide sei. „Ich verteidige die Schuldenbremse des Grundgesetzes.“

Finanzminister Christian Lindner © Revierfoto/Imago

Scholz sicher: „Krieg ist eine Zerstörung von Zukunft, über Russland und Ukraine hinaus“

Update vom 2. April, 20.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz* hat auf einer Wahlkampfveranstaltung in Essen vor den Folgen des Ukraine-Kriegs gewarnt. „Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Krieg schnell zu Ende kommt“, so der SPD-Politiker am Samstag. Mit Blick auf den russischen Machthaber Wladimir Putin erklärte Scholz, dieser verfolge „territoriale Gebietsansprüche, die aus den imperialistischen Visionen früherer Jahrhunderte stammen“.

„Er zerstört dort nicht nur Menschenleben, Straßen, Infrastruktur, Häuser, Krankenhäuser. Er zerstört auch die Zukunft Russlands. Das ist der große, große Fehler von Präsident Putin“, so der Bundeskanzler mit Blick auf den russischen Präsidenten. Nach Ansicht von Scholz habe Putin nicht mit dem erheblichen Widerstand durch die ukrainische Bevölkerung und das Militär gerechnet und auf einen schnellen Sieg gesetzt.

Ukraine-News: Bundeskanzler Scholz warnt vor „Zerstörung von Zukunft“

Mit Blick auf die Zukunft malte der Bundeskanzler darüber hinaus ein mahnendes Bild: „All die Schwierigkeiten, die die Weltwirtschaft heute hat, die schon groß genug waren wegen der Corona-Pandemie und ihren ökonomischen und sozialen Auswirkungen, die werden jetzt noch größer wegen dieses Krieges. Ich sage: Er ist eine Zerstörung von Zukunft, weit über Russland und die Ukraine hinaus.“

Gleichzeitig lobte Scholz den großen Zusammenhalt im Westen. „Es gibt eine große Einheit der demokratischen Staaten in der Welt, der Europäischen Union, der Nato, unseres Verteidigungsbündnisses. Wir haben schnell gemeinsam reagiert und haben die Sanktionen verhängt, um diesen Krieg zu stoppen. Diese Maßnahmen sind wirksam“, betonte Scholz

Olaf Scholz hat auf einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Essen vor den Folgen des Ukraine-Kriegs gewarnt. © Bernd Thissen/dpa

Ukraine-News: Klitschko beendet Deutschland-Reise und dankt Bundesregierung

Update vom 2. April, 18.00 Uhr: Wladimir Klitschko hat seine Deutschlandreise beendet und sich in einer Videoansprache über Twitter mit lobenden Worten an die deutsche Bevölkerung gewannt. Der ehemalige Box-Weltmeister und Bruder des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko, hatte sich im Namen der ukrainischen Regierung in den vergangenen Tagen in Berlin mit Wirtschaftsminister Habeck, Außenministerin Baerbock und Kanzler Olaf Scholz zu Gesprächen getroffen. Auch wenn Klitschko selbst kein politisches Amt bekleidet, warb der 46-Jährige bei der Bundesregierung für Unterstützung für die Ukraine.

Ukraine-News: Klitschko bedankt sich in Video-Ansprache bei „deutschem Bruderland“

„Ich kann euch sagen: die Unterstützung, die Deutschland der Ukraine gewährt, ist bemerkenswert. Sei es materielle Hilfe, sei es die Bereitstellung von lebenswichtigen Gütern oder Waffen“, erklärte Klitschko zu Beginn seines Statements. Im weiteren Verlauf nahm der 46-Jährige auch Bezug auf die deutsche Nationalhymne. „Nach zwei Tagen intensiver Gespräche kann ich euch sagen, dass die Worte in eurer Hymne keine leeren Worte sind. Einigkeit, Recht und Freiheit. Ja, Deutschland und die Ukraine sind vereint wie nie zuvor, weil sie gemeinsam das Völkerrecht und den zentralen Wert der Freiheit verteidigen“, führt Klitschko aus.

Deutschland würde laut dem 46-Jährigen seiner Verantwortung und seinen Werten gerecht werden. Ein Umstand, den die Geschichte nicht vergessen werde. Mit den Worten „Danke liebes deutsches Bruderland“, schließt der ehemalige Schwergewichtsweltmeister seine Ansprache.

Ukraine-News: Flüchtige Waisenkinder besonders auf Hilfe angewiesen

Update vom 2. April, 13.22 Uhr: Waisenkinder auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine sind besonders auf Hilfe angewiesen. Doch Bund und Länder streiten um Zuständigkeiten. Bayern kritisiert die Ampel-Ministerin: „Das ist ein Skandal.“

Ukraine-News: Habeck begründet Ampel-Vorsicht - „Deutschland nicht zum Angriffsziel von Russland machen“

Erstmeldung: Berlin - Wirtschaftsminister Robert Habeck* steht während des Ukraine-Kriegs* gemeinsam mit anderen Ampel-Kollegen im Fokus Deutschlands. Kürzlich rief er die Gas-Frühwarnstufe* aus. In einem Interview mit der Rheinischen Post vom Samstag (2. April) verteidigte er diesen Schritt: „Sie hilft bei der Vorsorge.“

Auf die Frage, wie schnell Russland Lieferungen tatsächlich einstellen könnte, entgegnete der Grünen-Minister mit Bezug auf den russischen Präsidenten: „Putins Aussagen sind widersprüchlich.“ Man sei auf alles eingestellt. „Wir sind gut beraten, auch die unwahrscheinlichsten Szenarien zu Ende zu denken“, so Habeck.

Deutschland agiert im Ukraine-Krieg mit Vorsicht: „Es gibt immer die Abwägung, größeres Übel zu verhindern“

Nun gelte es, die Ukraine mit geballter Kraft zu unterstützen. „Aber bei allem was wir tun, achten wir sehr genau darauf, keinen unbedachten Schritt zu gehen, der Deutschland zum Angriffsziel von Russland machen könnte.“ Für die Ukraine sei es schwer, zu verstehen, dass Deutschland nicht noch mehr gebe. „Sie werden angegriffen, dort sterben Menschen, deswegen sind ihre Forderungen auch nachvollziehbar.“ Doch es gebe in der Politik keine moralisch einwandfreie Position, befand Habeck. „Es gibt aber immer die Abwägung, größeres Übel zu verhindern. Daraus leiten sich alle politischen Schritte ab.“

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): „Die Forderungen der Ukraine sind auch nachvollziehbar.“ © Political-Moments/Imago

Habeck kündigte darüber hinaus sein großes Gesetzespaket für den Ausbau der erneuerbaren Energien an. „Mit dem Oster-Paket, das nächste Woche ins Kabinett gehen soll, kommt eine Reihe von Gesetzesänderungen.“ Die letzten Abstimmungen mit den Ressorts würden laufen, „aber ich bin davon überzeugt, dass alle in der Bundesregierung mitziehen und wir ein großes Erneuerbaren-Paket verabschieden können, was uns hilft, Unabhängigkeit und Energiesicherheit tatsächlich zu realisieren“.

Deutschlands Innenministerin will Bund bei Cybersicherheit in führende Rolle bringen

Neben der Energieunsicherheit ist in Deutschland vor dem Hintergrund des russischen Kriegs in der Ukraine auch die Cybersicherheit Thema. Bundesinnenministerin Nancy Faser* will dem Bund dabei mehr Kompetenzen geben - und dafür das Grundgesetz ändern. „Wir wollen die Abwehr stärken und dabei den Bund in eine führende Rolle bringen“, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Sie wolle noch in diesem Jahr einen entsprechenden Vorschlag machen und darüber auch schnell mit der Union sprechen. Schließlich ist für eine Änderung des Grundgesetzes im Bundestag eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig, die die Ampel-Koalition allein nicht hat. Auch der Bundesrat müsste zustimmen - aus den Ländern gebe es aber „positive Signale für dieses Vorhaben“, sagte Faeser.

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine mit Folgen für Deutschland

Sicherheitsbehörden sehen derzeit eine erhöhte Gefahr für Cyberangriffe, Schutzmaßnahmen wurden verstärkt. Bisher sei Gefahrenabwehr überwiegend Ländersache, erklärte Faeser. Komplexen und länderübergreifenden Gefahren durch Cyberattacken könne aber nur der Bund effektiv etwas entgegensetzen. Diese Rolle solle in der Verfassung festgeschrieben werden. Faeser betonte, dabei müsse man auch über aktive Maßnahmen nachdenken, die über die Aufklärung eines Angriffs hinausgingen. Man brauche Möglichkeiten auf angreifende Systeme einzuwirken, um andauernde Attacken zu beenden und neue zu verhindern. Mehr zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker. (cibo/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.