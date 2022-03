Ukraine-Folgen: Baerbock schildert „De-Facto-Embargo“ - Lauterbach verreißt Schröder-Reise als „peinlich“

Von: Cindy Boden

Bundeskanzler Scholz denkt über ein Raketenschutzschild für Deutschland nach. Annalena Baerbock kündigt ein „schrittweises De-facto-Ölembargo“ gegen Russland an. Der News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt*: In mehreren Bundesländern wird es strafrechtliche Konsequenzen für die Verwendung des russischen „Z“-Symbols geben (Update vom 27. März, 22.33 Uhr).

In mehreren Bundesländern wird es strafrechtliche Konsequenzen für die Verwendung des russischen „Z“-Symbols geben (Update vom 27. März, 22.33 Uhr). Bundesaußenministerin Annalena Baerbock* kündigt den nationalen Komplettausstieg aus russischer Energie-Abhängigkeit an (Update vom 29. März, 9.15 Uhr).

Gesundheitsminister Karl Lauterbach* ging nun heftig mit den Verhandlungs-Versuchen von Altkanzler Gerhard Schröder* ins Gericht (Update vom 29. März, 7.43 Uhr).

Dieser News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg* wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 29. März, 9.15 Uhr: Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat bei der Berliner Energiewende-Konferenz einen „nationalen Komplettausstieg aus russischer Energie-Abhängigkeit“ angekündigt. „Man kann es auch ein nationales, schrittweises De-Facto-Ölembargo nennen“, so Baerbock. Der Ukraine-Krieg mache „auf dramatische Weise deutlich“, wie notwendig das sei. „Klimapolitik ist die geopolitische Aufgabe unserer Zeit und wird das internationale Machtgefüge verschieben“, stellte die Außenministerin klar.

Gleichzeitig wolle Deutschland langfristig komplett auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz umstellen. Dies gehe aber nicht „im nationalen Alleingang“, sondern nur gemeinsam mit allen 27 EU-Ländern und europäischen Nachbarländern. Es brauche einen „europäischen Green-Deal“, um saubere Energie Europa zu stärken und die strategische Souveränität der EU auszubauen. Das Ziel sei, „als erster Kontinent klimaneutral zu werden“, so Baerbock.

„Peinlich“, „Fremdschämen“, „Witzfigur“: Lauterbach geht hart mit Schröders Putin-Alleingang ins Gericht

Update vom 29. März, 7.43 Uhr: Gesundheitsminister Karl Lauterbach* hat die mutmaßlichen Vermittlungsversuche von Altkanzler Gerhard Schröder* im Ukraine-Krieg als naiv bezeichnet. „Also wenn jemand wie Putin einen Krieg macht, da wird er nicht sagen: „Oh Gerd, jetzt, wo du das sagst, ich denk nochmal drüber nach, vielleicht mach ich jetzt hier mal langsam““, sagte der SPD*-Politiker in der ARD-Dokumentation „Konfrontation“, die am Montagabend (28. März) ausgestrahlt wurde.

„Mir hat Gerhard Schröder offen gesagt leid getan. Weil er hier eine Naivität an den Tag gelegt hat. Der ganze Auftritt grenzte ans Peinliche. Fremdschämen ist ein Begriff, der einem da in den Kopf kommt“, so Lauterbach.

Schröder steht seit Jahren wegen seines Engagements für russische Staatskonzerne in der Kritik - vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine nimmt der Druck auf ihn immer weiter zu.

Ukraine-Krieg: Karl Lauterbach äußert sich über Gerhard Schröder

„Ich habe ihn mal sehr geschätzt, das ist aber schon lange her. Er war wirklich ein Altkanzler, der viel aus dem, was er gemacht hat, als Staatsmann hätte machen können - aber er hat quasi alles verloren“, sagte Lauterbach über Schröder. „Ihm ist es gelungen, als Altkanzler jetzt an der Grenze zu einer Witzfigur unterwegs zu sein.“ Von seinem früheren Prestige sei nichts übrig geblieben. „Man wird ihn nicht als Kanzler in Erinnerung haben - sondern als jemanden, der zum Schluss an der Grenze zum Lächerlichen unterwegs war“, so Lauterbach.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach am 28. März bei einer Corona-Pressekonferenz in Berlin. © Christoph Soeder/dpa

Ukraine-Krieg: Scholz erinnert EU-Staaten an Zusage zur Aufnahme von Flüchtlingen

Update vom 28. März, 16.23 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat die anderen EU-Staaten an ihre Zusage zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine erinnert. Bisher seien viele Schutzsuchende vor allem in den an die Ukraine grenzenden Ländern und auch in Deutschland angekommen, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Jetzt müsse es aber darum gehen, dass auch andere Länder einen Teil der Menschen aufnähmen, die nicht genau wüssten, wo sie hingehen sollten. Polen und Deutschland hätten hier gemeinsam Initiative ergriffen. „Aber sie berufen sich da auf etwas, das schon alle abstrakt zugesagt haben. Nun soll es konkret werden“, sagte Scholz.

In Brüssel wollten am Montag die Innenminister der 27 EU-Staaten über das gemeinsame Vorgehen bei der Verteilung von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet beraten.

Update vom 28. März, 15.55 Uhr: Die G7-Staaten lehnen Gaszahlung in russischen Rubel ab (siehe vorheriges Update). Nun hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) deutlich positioniert. „Die Unternehmen werden entsprechend ihrer Verträge zahlen“, sagte Scholz nach einem Gespräch mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson in Berlin. Diese Verträge seien überwiegend auf Euro ausgerichtet.

Bundeskanzler Olaf Scholz am Montagnachmittag mit Magdalena Andersson, Ministerpräsidentin von Schweden. © John Macdougall/AFP-Pool/dpa

Update vom 28. März, 15 Uhr: Die G7 erteilen russischen Forderungen nach einer Begleichung von Gas-Rechnungen in Rubel eine Absage. Das sagte Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck am Montag in Berlin nach einer virtuellen Besprechung mit den G7-Energieministern. Sie seien sich einig gewesen, dass die Forderungen nach einer Zahlung in Rubel „ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge“ sei, sagte Habeck. Geschlossene Verträge gälten, betroffene Unternehmen müssten vertragstreu sein. „Das heißt also, dass eine Zahlung in Rubel nicht akzeptabel ist.“

Weiter erklärte Habeck: „Der Versuch von Putin, uns zu spalten, ist offenkundig.“ Es gebe aber große Geschlossenheit. „Wir lassen uns nicht spalten, und die Antwort der G7-Staaten ist eindeutig: Die Verträge werden eingehalten.“

Ukraine-Krieg: Baerbock sichert Nachbarländern Unterstützung bei Geflüchteten zu

Update vom 28. März, 14.50 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den Nachbarländern der Ukraine wegen der großen Zahl an Kriegsgeflüchteten finanzielle Unterstützung zugesagt. Deutschland könne helfen, dass die Menschen in Ländern wie Moldau vor Ort direkt versorgt werden könnten, sagte Baerbock am Montag.

Die Außenministerin betonte die Notwendigkeit der von der Bundesregierung angestoßenen internationalen Luftbrücke für Menschen, die in Nachbarländer der Ukraine geflüchtet sind. „Wir brauchen da eine Verteilung“, sagte Baerbock. Niemand werde von Belarus, Moldau oder Polen zu Fuß etwa nach Spanien weitergehen, erst recht werde niemand allein über den Atlantik kommen. „Dafür brauchen wir eben eine Luftbrücke, an der ich auf Hochdruck mit den G7-Staaten arbeite“, sagte sie. Zur Stunde ringen die EU-Innenminister über eine Aufnahmeregelung für die Geflüchteten.

Baerbock verteidigte die Stärkung der Ostflanke der Nato. Russlands Präsident Putin habe sich entschieden, nicht nur die Souveränität der Ukraine anzugreifen, sondern die Friedensordnung Europas. „Deswegen unterstützen wir auch unsere osteuropäischen Nachbarn in Polen, im Baltikum, die natürlich dadurch, dass sie noch dichter dran sind an Russland, noch größere Sorgen haben als wir“, sagte sie. „Die Sicherheit, die wir uns gegenseitig als Europäer versprochen haben, diese Sicherheit müssen wir uns jetzt auch gegenseitig geben.“

„Iron Dome“ für Deutschland? CDU offenbart Uneinigkeit - Merz sieht „guten Vorschlag“

Update vom 28. März, 14.45 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz stützt die Pläne der Bundesregierung für den Aufbau einer Raketenabwehr für Deutschland. „Das ist eine erwägenswerte strategische Antwort auf die Bedrohung, die wir latent durch Russland auch für unser eigenes Land sehen“, sagte Merz am Montag nach hybriden Beratungen der CDU-Spitze in Berlin. Damit stellt er sich gegen die Meinung von CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter (siehe Update vom 28. März, 11.11 Uhr).

Friedrich Merz © Carsten Koall / dpa

Den Vorschlag, etwa einen „Iron Dome“ über der Bundeshauptstadt Berlin zu errichten, habe der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), vor zwei Wochen gemacht, sagte Merz. „Ich freue mich, dass der Bundeskanzler erneut einen guten Vorschlag der Unionsfraktion in der Verteidigungspolitik übernimmt.

Deutschland-Reaktionen im Ukraine-Krieg: Saskia Esken unterstützt Raketenabwehr-Pläne

Update vom 28. März, 13.00 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken unterstützt die Pläne der Bundesregierung für den Aufbau einer neuen Raketenabwehr für Deutschland. Das sei eine Reaktion darauf, dass „ein Diktator“ mit militärischer Gewalt versuche, Interessen durchzusetzen, sagte sie am Montag in Berlin mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Demgegenüber müssen wir uns wappnen.“ Es sei „eine Irrationalität entstanden und auch eine Brutalität“, mit der man nun umgehen müsse. „Deswegen stehe ich natürlich vollständig hinter der Entscheidung und hinter den Überlegungen von Olaf Scholz und seiner Regierung.“

Update vom 28. März, 11.25 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund in Deutschland hat sich für eine Registrierung aller Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ausgesprochen. „Um die bestmögliche Versorgung, den Zugang zu Gesundheitsversorgung und die Integration in Schule und Arbeit sicherzustellen, ist eine möglichst rasche Registrierung der Kriegsvertriebenen kurz nach ihrer Einreise nach Deutschland notwendig“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Handelsblatt am Montag.

Zugleich räumte Landsberg ein, dass die Umsetzung der Registrierung angesichts der großen Flüchtlingszahlen und der Dauer des Registrierungsvorgangs nicht einfach sei. „Es erscheint daher sinnvoll, an den Ankunftsbahnhöfen in Deutschland vom Bund Registrierstraßen einzurichten und so den Registrierungsgrad schnell zu erhöhen“, sagte Landsberg.

CDU zerreißt Scholz‘ „Iron Dome“-Idee im Ukraine-Krieg - „Gibt keinen Schutz gegen Hyperschall-Waffen“

Update vom 28. März, 11.11 Uhr: Die CDU kritisiert Überlegungen der Bundesregierung zur Anschaffung eines Schutzschirms gegen Raketenangriffe. „Die Ressourcen wären falsch eingesetzt, wenn Deutschland jetzt Milliarden in ein rein nationales, neues Raketenabwehrsystem investiert“, sagte der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag.

„Es gibt keinen Schutz gegen Hyperschallwaffen“, sagte er mit Blick auf eine der Waffen aus dem russischen Arsenal. „Auch die diskutierten Raketen des Typs Arrow 3 können gegen solche Waffen nichts ausrichten“. Ohnehin sei die Bundesrepublik im Ukraine-Krieg derzeit keiner akuten Bedrohung ausgesetzt. „Bei einem Raketenschutzschirm über Deutschland würde man annehmen, dass über Polen hinweg auf uns geschossen wird“, sagte Kiesewetter. „Das ist gegenwärtig nahezu ausgeschlossen.“

Kiesewetter forderte die Ampel-Bundesregierung* auf, zuerst nüchtern zu analysieren, welchen vielfältigen Bedrohungen Deutschland tatsächlich ausgesetzt sei und welche Maßnahmen wirklich eilig und wichtig seien. „Anstatt Milliarden in einen ‚Iron Dome‘ zu stecken, den unsere Nachbarländer viel dringender brauchen, sollten wir die Bundeswehr und den Zivilschutz finanziell besser ausstatten“, sagte er. Grundsätzlich befürwortet Kiesewetter aber einen stärkeren Schutzschirm an der Nato-Außengrenze. „Ein Schutzschirm über Deutschland und den Nachbarländern ist kurzfristig nicht möglich, sollte aber mittelfristig in die Nato-Luftverteidigung integriert werden“, sagte er.

Ukraine-Krieg: Deutschland zählt 272 338 Geflüchtete – Faeser will gerechte Verteilung

Update vom 28. März, 10.20 Uhr: Die Bundespolizei hat bislang 272.338 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine festgestellt. Das teilte das Bundesinnenministerium am Montag in Berlin mit. Da es keine festen Grenzkontrollen gibt, dürfte die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland deutlich höher liegen.

Update vom 28. März, 7.36 Uhr: Kurz vor dem nächsten Sondertreffen der EU-Innenminister hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge aus der Ukraine und mehr Koordination durch die EU-Kommission gefordert. „Ich setze auf eine starke Steuerung, pragmatische Lösungen und eine umfassende Unterstützung der besonders belasteten Nachbarstaaten der Ukraine. Hier wird die EU-Kommission eine zentrale Rolle einnehmen müssen“, sagte Faeser der Rheinischen Post von diesem Montag.

Die EU-Staaten hätten bereits einen „historischen Schulterschluss“ erreicht und in allen EU-Staaten für unbürokratischen, schnellen Schutz von Geflüchteten gesorgt. „Jetzt muss der zweite Schritt folgen: die gerechte Verteilung in der ganzen EU“, betonte Faeser und verwies auf die historische Dimension der aktuellen Herausforderung und appellierte an die gemeinsame Verantwortung Europas. „Putins entsetzlich brutaler Krieg gegen die Ukraine hat in Europa die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst“, sagte die Ministerin.

Bundeskanzler Scholz erwägt Errichtung eines Raketenschutzschilds für Deutschland

Update vom 28. März, 6.47 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz* erwägt die Errichtung eines Raketenschutzschilds für ganz Deutschland nach israelischem Vorbild. „Das gehört ganz sicher zu den Dingen, die wir beraten, aus gutem Grund“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ARD-Sendung „Anne Will“ auf die Frage, ob ein Schutzschirm gegen Raketenangriffe wie in Israel über das Land gespannt werden soll.

„Wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass wir einen Nachbarn haben, der gegenwärtig bereit ist, Gewalt anzuwenden, um seine Interessen durchzusetzen. Deswegen müssen wir uns gemeinsam so stark machen, dass das unterbleibt.“ Zu den Details wollte Scholz sich aber noch nicht äußern. „Ich habe mir vorgenommen, jetzt nicht die Einzelheiten eines noch nicht zu Ende abschließend beratenen Plans hier auszuplaudern.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der ARD-Sendung „Anne Will“ vom 27. März 2022 © picture alliance/dpa/NDR | Wolfgang Borrs

Olaf Scholz: „Putins Entscheidungen falsch, auch aus russischer Sicht“

Update vom 27. März, 22.53 Uhr: In der ARD-Polit-Show „Anne Will“ gab Bundeskanzler Olaf Scholz eine ungewohnt deutliche Einschätzung über den russischen Präsidenten Putin: „Ich halte alle Entscheidungen für falsch, auch aus russischer Sicht“, sagte Scholz auf die Frage, ob Putin noch rational handele. Und er wiederholte die deutlichen Worte des US-Präsidenten Joe Biden: „We will respond“.

Update vom 27. März, 22.33 Uhr: Mehrere Bundesländer haben strafrechtliche Konsequenzen beim öffentlichen Verwenden des russischen „Z“-Symbols angekündigt. Der lateinische Buchstabe wird von Befürwortern des Kriegs in der Ukraine genutzt. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte dem Tagesspiegel: „Wird der Kontext zum Krieg hergestellt mit der Verwendung des weißen Z‘s, wie es auf den russischen Militärfahrzeugen zu sehen ist, dann bedeutet das natürlich die Befürwortung des Angriffskrieges. Das wäre strafbar, da schreiten wir auch sofort ein.“

Am Freitag hatten Niedersachsen und Bayern strafrechtliche Konsequenzen für das Verwenden des Symbols angekündigt. Auch die SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag sowie CDU, FDP und SPD in Nordrhein-Westfalen sprachen sich für ein Verbot des Symbols aus. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist auf Panzern und Uniformen der Russen häufig ein weißes „Z“ zu sehen. Es ist steht für „Za Pobedu“ - „Für den Sieg“.

Krieg gegen die Ukraine: Deutschland versorgt schwer verletzte Kriegsopfer aus der Ukraine

Update vom 27. März, 18.24 Uhr: Deutschland hat nach Angaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit der Behandlung schwer verletzter Kriegsopfer aus der Ukraine begonnen. „Das sind Leute, die eine sehr intensive Versorgung benötigen und die in intensivmedizinische Einrichtungen verteilt werden müssen“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag bei Bild TV. Lauterbach wollte nicht sagen, ob es sich um Zivilisten oder auch Soldaten handelt.

Die Menschen seien über Polen nach Deutschland gebracht worden. Hier würden sie über das sogenannte Kleeblatt-System auf die Länder verteilt. Das System sei am Wochenende mit den ersten Flügen getestet worden, auch die Finanzierung stehe, sagte Lauterbach. „Das wird jetzt mehr werden.“ Man helfe wo man könne, fügte der Minister hinzu. „Deutschland liefert nicht nur Waffen.“

Ukraine-Krieg: Kiew kauft Panzerabwehrwaffen aus Deutschland

Update vom 27. März, 17.35 Uhr: Die ukrainische Regierung hat bei einem deutschen Waffenhersteller 5100 Panzerabwehrwaffen gekauft. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus ukrainischen Regierungskreisen. Zuvor hatten Welt und die Bild-Zeitung über den Kauf berichtet. Das für die Waffenexportkontrolle zuständige Bundeswirtschaftsministerium wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Hersteller der schultergestützten Waffen vom Typ RGW90 HH „Matador“ ist das Rüstungsunternehmen Dynamit Nobel Defence im nordrhein-westfälischen Burbach. Die Kosten in Höhe von 25 Millionen Euro trägt die ukrainische Regierung. 2650 der Waffen haben die Ukraine bereits am Samstag erreicht, die restlichen 2450 sollen nach ihrer Fertigstellung bis Ende Mai in wöchentlichen Tranchen geliefert werden.

Aufnahme von Ukraine-Geflüchteten: Grünen-Chef fordert nationalen Krisenstab

Update vom 27. März, 15.30 Uhr: In der Diskussion um einen nationalen Krisenstab für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine dringt auch Grünen*-Chef Omid Nouripour auf eine Koordinierung zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Freiwilligen. Fragen zur Registrierung, Unterbringung und Integration der Menschen müssten zügig geklärt werden. Bis Sonntag wurden laut Innenministerium 267.000 Ukraine-Flüchtlinge registriert - kamen also in eine Erstaufnahmeeinrichtung oder beantragten staatliche Hilfen.

Nouripour schlug vor, die Registrierung der Flüchtlinge solle „an Knotenpunkten erfolgen, um eine geordnete Verteilung sicherzustellen“. Auch die Frage, wie die Unterbringung und Integration der Menschen finanziert werden sollen, müsse zügig geklärt werden, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ukraine-Krieg: Faeser stellt sich gegen Flüchtlings-Vorwurf von Merz

Ursprungsmeldung: Berlin - Der Ukraine-Krieg geht weiter, Menschen sind auf der Flucht: Deutschland sucht nach Lösungen, wie es die ankommenden Geflüchteten bestmöglich versorgen kann. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD*) lehnte nun die von der Union geforderte Registrierung aller Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland ab. „Wir reden vor allem von Kindern und Frauen, die tagelang auf der Flucht sind, die in der Kälte an der polnischen Grenze ausharren mussten“, sagte die Ministerin dem Tagesspiegel. Die Flüchtlinge dürften nicht zu Kontrollen an der deutschen Grenze aufgehalten werden.

„Nur zur Klarstellung: Die Menschen haben das Recht, sich hier frei zu bewegen. Und Drittstaatsangehörige werden natürlich registriert“, betonte Faeser in dem Interview. Ukrainerinnen und Ukrainer würden registriert, sobald sie in eine Erstaufnahmeeinrichtung kommen oder staatliche Hilfe beantragen.

Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg: SPD-Ministerin Faeser weist Merz-Vorwurf zurück

Die SPD-Politikerin wies Vorwürfe von CDU*-Chef Friedrich Merz zurück, dass man kaum wisse, wer da eigentlich ins Land komme und wo die Menschen blieben. „Die Bundespolizei geht in die Züge, wenn sie über die Grenze kommen, und kontrolliert alle Pässe. Wer keinen Pass hat oder aus einem Drittstaat kommt, wird erfasst und registriert“, sagte Faeser der Zeitung.

„95 Prozent der Menschen, die aus der Ukraine zu uns flüchten, sind auch ukrainische Staatsangehörige“, sagte die Ministerin. Bisher gebe es keine Hinweise, dass etwa Belarus gezielt Menschen auf den Weg nach Europa schicke. Es gebe auch keine Hinweise auf mögliche Terroristen, die versuchen könnten, mit den ukrainischen Flüchtlingen nach Europa zu kommen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne, r.) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verteilen Süßigkeiten an geflüchtete Kinder. © Boris Roessler/dpa

Ukraine-Krieg und die Haltung Deutschlands: Bayern erwartet strukturiertes und koordiniertes Vorgehen

Unter anderem der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) warnte vor einer Sicherheitslücke bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. „Es ist wichtig, dass durch erkennungsdienstliche Maßnahmen die Identifizierbarkeit der ankommenden Personen sichergestellt wird“, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Herrmann rief die anderen Bundesländer dazu auf, dem bayerischen Beispiel zu folgen. Dort registriere die Polizei ankommende Kriegsflüchtlinge nicht nur, sondern es gebe auch erkennungsdienstliche Maßnahmen. Die Personalien würden mit den Fahndungsdatenbanken abgeglichen. „Ich erwarte auch von den anderen Bundesländern hier ein strukturiertes und koordiniertes Vorgehen“, sagte der CSU*-Politiker.

Ukraine-Krieg: Hunderttaausende Geflüchtete suchen Schutz in Deutschland

Seit Beginn des russischen Angriffs vor rund einem Monat hat allein die Bundespolizei bisher 266.975 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland erfasst. Das teilte das Bundesinnenministerium am Sonntag (27. März) über Twitter mit. Überwiegend seien es Frauen, Kinder und alte Menschen. Die tatsächliche Zahl der Geflüchteten ist unbekannt, weil es keine flächendeckenden Grenzkontrollen gibt - sie dürfte deutlich höher liegen. Nicht erfasst wird außerdem, wie viele der Menschen von Deutschland aus weiterreisen in andere Staaten.

Ukrainer müssen sich auch nicht bei den deutschen Behörden registrieren, weil sie für 90 Tage visumfrei einreisen können. Erfasst werden sie bei den Behörden erst, wenn sie sich dort melden, etwa um staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.